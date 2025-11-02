English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • PF Balance: మీ ఈపీఎఫ్ పాస్ బుక్ ఓపెన్ అవ్వడం లేదా? ఇలా చేస్తే 5 నిమిషాల్లోనే బ్యాలెన్స్ తెలుసుకోవచ్చు..!!

PF Balance: మీ ఈపీఎఫ్ పాస్ బుక్ ఓపెన్ అవ్వడం లేదా? ఇలా చేస్తే 5 నిమిషాల్లోనే బ్యాలెన్స్ తెలుసుకోవచ్చు..!!

PF Balance: ఉద్యోగుల ప్రావిడెంట్ ఫండ్ (EPF) బ్యాలెన్స్‌ తెలుసుకోవడానికి ఇప్పుడు ఆన్‌లైన్‌లోకి వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు. EPFO సభ్యులు ఇప్పుడు మిస్డ్ కాల్ లేదా SMS సేవ ద్వారా కూడా తమ PF వివరాలను సులభంగా తెలుసుకోవచ్చు. ఈ సేవలను ఉపయోగించాలంటే మీ మొబైల్ నంబర్ EPFO పోర్టల్‌లోని యూనివర్సల్ అకౌంట్ నంబర్ (UAN)‌తో రిజిస్టర్డ్ అయి ఉండాలి. అదనంగా, మీ UAN‌కు కనీసం ఒక KYC డాక్యుమెంట్‌ ఆధార్, PAN లేదా బ్యాంక్ అకౌంట్‌ లింక్ అయి ఉండాలి. ఈ అర్హతలు పూర్తయిన తర్వాత మీరు ఇంటర్నెట్ లేకుండానే మీ EPF వివరాలను తెలుసుకోవచ్చు.
1 /5

మిస్డ్ కాల్ ద్వారా బ్యాలెన్స్ తెలుసుకోవడం చాలా సులభం. మీ రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నంబర్‌ నుంచి 9966044425 నంబర్‌కు కాల్ చేయాలి. ఈ కాల్ రింగ్ అయిన తర్వాత ఆటోమేటిక్‌గా కట్ అవుతుంది. ఎలాంటి చార్జీలు ఉండవు. కొద్ది సేపట్లోనే మీకు SMS వస్తుంది. అందులో మీ EPF ఖాతా బ్యాలెన్స్‌, చివరి డిపాజిట్‌, ఎంప్లాయర్‌ కాంట్రిబ్యూషన్‌ వివరాలు ఉంటాయి. SMS రాకపోతే, మీ KYC డాక్యుమెంట్లు సరిగా లింక్ అయ్యాయో లేదో వెరిఫై చేసుకోవాలి.

2 /5

మరో మార్గం SMS ద్వారా బ్యాలెన్స్ తెలుసుకోవడం. ఈ సేవకూ ఇంటర్నెట్ అవసరం లేదు. కానీ UAN యాక్టివ్‌గా ఉండాలి. KYC డీటెయిల్స్ పూర్తి అయి ఉండాలి. SMS పంపే ఫార్మాట్‌ ఇలా ఉంటుంది: EPFOHO [UAN] [భాష కోడ్]. ఉదాహరణకు, మీ UAN 123456789012 అయితే, తెలుగు భాషలో సమాచారం కావాలంటే SMS ఇలా పంపాలి. EPFOHO 123456789012 TEL. ఈ మెసేజ్‌ను 7738299899 నంబర్‌కు పంపాలి. కొద్ది సేపట్లో మీ EPF బ్యాలెన్స్‌, చివరి కాంట్రిబ్యూషన్‌, KYC స్టేటస్‌ వివరాలు SMS రూపంలో మీకు వస్తాయి.

3 /5

భాష ఎంపిక కోసం కోడ్‌లు కూడా ఉన్నాయి. తెలుగు (TEL), హిందీ (HIN), ఇంగ్లీష్ (ENG), మరాఠీ (MAR). మీరు ఎంచుకున్న భాషలోనే సమాచారం వస్తుంది. PF బ్యాలెన్స్‌ తరచూ చెక్ చేయడం చాలా అవసరం. ఎందుకంటే మీ ఖాతాలో వడ్డీ జమ అయ్యిందా, ఎంప్లాయర్‌ డిపాజిట్లు సకాలంలో చేశాడా తెలుసుకోవడం ద్వారా మీరు మీ ఆర్థిక ప్రణాళికలను సరిగ్గా రూపొందించుకోవచ్చు. అలాగే ముందస్తు విత్‌డ్రాయల్‌ అవసరం వచ్చినప్పుడు, అర్హత ఉందా లేదా అన్న విషయం ముందుగానే తెలుసుకోవచ్చు.

4 /5

మీ UAN యాక్టివేషన్ పూర్తయిన తర్వాత, మిస్డ్ కాల్, SMS సేవలు రెండూ 24 గంటలు అందుబాటులో ఉంటాయి. ఇవి చార్జీలు లేని సేవలు, టెక్నికల్‌ జ్ఞానం అవసరం లేదు. కేవలం కొన్ని సెకన్లలోనే మీ EPF వివరాలు మీ చేతిలో ఉంటాయి.

5 /5

  PF ఖాతాలో వడ్డీ జమ అయినదా, ఎంప్లాయర్ డిపాజిట్లు క్రమం తప్పకుండా జరుగుతున్నాయా అన్న విషయాలను తరచుగా చెక్ చేయడం చాలా ముఖ్యం. ఎప్పుడైనా ముందస్తు విత్‌డ్రాయల్ అవసరం వచ్చినప్పుడు, మీ అర్హత గురించి ముందుగానే తెలుసుకోవచ్చు. PF వివరాలు స్పష్టంగా తెలుసుకోవడం ద్వారా మీరు మీ ఆర్థిక ప్రణాళికలను సరిగ్గా రూపొందించవచ్చు.    

banking business Employees Provident Fund EPFO Passbook Provident fund (PF)

Next Gallery

Gold Rate Today: రాత్రికి రాత్రే సీన్ రివర్స్.. భారీగా తగ్గిన పసిడి ధరలు.. నవంబర్ 2వ తేదీ కాశీ నుంచి కన్యాకుమారి వరకు గోల్డ్ రేట్స్ ఎలా ఉన్నాయంటే?