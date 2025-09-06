Car Launches in 2025: దసరా పండుగకి ముందే భారత్లో కార్ల సీజన్ ప్రారంభమైంది. ఇప్పటికే గత నెలలో (ఆగస్టు) 7 కార్ల వేరియంట్లు భారత మార్కెట్లోకి విడుదల అయ్యాయి. దసరా పండుగ నేపథ్యంలో కార్ల కంపెనీలు ఒకదాని తర్వాత ఒకటి తమ కొత్త మోడళ్లను విడుదల చేస్తున్నాయి. ఆగస్టు నెలలో మొత్తం 7 కొత్త కార్లను విడుదల చేశారు. దేశీయ కార్ల కంపెనీ మహీంద్రా తన ఎలక్ట్రిక్ SUV BE 6, కొత్త బ్యాట్మ్యాన్ ఎడిషన్ను ప్రవేశపెట్టింది. అలాగే 999 యూనిట్ల ఈ పరిమిత ఎడిషన్ రెండున్నర నిమిషాల కంటే తక్కువ సమయంలో బుకింగ్ అయ్యాయి. గత నెలలో లాంచ్ అయిన 7 కార్లు ఏమిటో తెలుసుకుందాం.
మారుతి సుజుకి: ఆగస్టులో మారుతి తన ఫేమస్ మిడ్-సైజ్ SUV గ్రాండ్ విటారా, కొత్త ఫాంటమ్ బ్లాక్ ఎడిషన్ను విడుదల చేసింది. ఇది నలుపు రంగులో ఎంతో అద్భుతంగా కనిపిస్తుంది. ప్రత్యేకమైన మ్యాట్ బ్లాక్ రంగులో వచ్చే ఈ SUV, ఫీచర్ల పరంగా కూడా గొప్ప డిజైన్తో అలరిస్తుంది. ప్రస్తుతం గ్రాండ్ విటారా ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 11.42 లక్షల నుండి రూ. 20.68 లక్షల వరకు ఉంది.
మహీంద్రా: గత నెలలో మహీంద్రా కంపెనీ తమ ఎలక్ట్రిక్ SUV BE 6 న్యూ ఎడిషన్ రన్ బ్యాట్మ్యాన్ వేరియంట్ విడుదల చేసింది. దీని ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 27.79 లక్షలుగా ఉంది. BE 6 బ్యాట్మ్యాన్ ఎడిషన్ అద్భుతంగా డిజైన్ చేశారు. దీని 999 యూనిట్లు కేవలం 135 సెకన్లలో బుక్ అయ్యాయి.
రెనాల్ట్ కిగర్, నిస్సాన్ మాగ్నైట్ కురో: ఆగస్టులో రెనాల్ట్ ఇండియా తన సరసమైన SUV కిగర్ కొత్త తరం మోడల్ను విడుదల చేసింది. 2025 రెనాల్ట్ కిగర్ ఇప్పుడు లుక్స్, ఫీచర్ల పరంగా చాలా మెరుగ్గా కనిపిస్తోంది. దీని ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 6.30 లక్షల నుండి ప్రారంభమై రూ. 11.30 లక్షల వరకు ఉంటుంది. గత నెలలో నిస్సాన్ ఇండియా, నిస్సాన్ మాగ్నైట్ కురో వెర్షన్ను కూడా విడుదల చేసింది. దీని ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 8.31 లక్షల నుండి ప్రారంభమై రూ. 10.87 లక్షల వరకు ఉంటుంది. మాగ్నైట్ కురో వెర్షన్ లుక్స్, ఫీచర్ల పరంగా మిగిలిన వేరియంట్ల కంటే మెరుగ్గా ఉంటుంది.
సిట్రోయెన్ ఇండియా గత ఏడాది ఆగస్టులో తన హ్యాచ్బ్యాక్ C3 ప్రీమియం వేరియంట్ అయిన సిట్రోయెన్ C3 X స్పోర్టీని విడుదల చేసింది. దీని ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 7.91 లక్షల నుండి రూ. 9.90 లక్షల వరకు ఉంటుంది.
టయోటా, మెర్సిడెస్ నుండి కొత్త కార్లు: ఆగస్టు 2025లో టయోటా కిర్లోస్కర్ మోటార్ తన క్యామ్రీ స్పోర్టీ ఎడిషన్, క్యామ్రీ స్ప్రింట్ ఎడిషన్లను భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. దీని ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 48.50 లక్షలు. మెర్సిడెస్ ఇండియా తన కొత్త కారు మెర్సిడెస్-AMG CLE 53ని కూడా విడుదల చేసింది. దీని ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 1.35 కోట్లుగా ఉంది.