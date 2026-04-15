Car Loan: కారు కొనాలనుకునే వారికి పండగే.. SBI, HDFC, PNB బ్యాంకుల్లో కొత్త వడ్డీ రేట్లు.. అతి తక్కువ EMI ఎక్కడంటే?

Car Loan Interest Rates 2026: కొత్త కారు కొనాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారా. అది కూడా ఈఎంఐలో కొనాలని అనుకుంటున్నారా. అయితే మీకో గుడ్ న్యూస్ చెప్పాలి. ఏంటంటే.. చాలా మంది ఒకేసారి డబ్బులు చెల్లించకుండా బ్యాంకుల ద్వారా లోన్ తీసుకుని కారు కొంటుంటారు. అలాంటి వారు ఏ బ్యాంకులో వడ్డీ రేట్లు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తుంటారు. మీరు కూడా కొత్త కారు కొనాలనుకుంటే ఏ బ్యాంకులో తక్కువ వడ్డీ రేట్లు ఉన్నాయో తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా. అయితే ఈ ఆర్టికల్ మీకోసమే.
ఈ రోజుల్లో కారు అనేది కేవలం ఒక లగ్జరీ వస్తువు మాత్రమే కాదు.. అదొక అవసరంగామారింది. ఉద్యోగం చేస్తున్నావారైనా లేదా కుటుంబంతో సుదూర ప్రాంతాలకు ప్రయాణించడానికైనా సొంత కారు ఉండటం వల్ల చాలా సులభంగా, సౌకర్యవంతంగా ఉంటుంది. ఈ ఏప్రిల్ 2026లో మీరు మీకు నచ్చిన, ఇష్టమైన కారును కొనాలని ప్లాన్ చేస్తున్నట్లయితే.. బ్యాంకులు మీకోసం ఎన్నో ఆఫర్లను అందిస్తున్నాయి. కేవలం వడ్డీ రేట్లు మాత్రమే కాకుండా.. ప్రాసెసింగ్ ఫీజులు, ఇతర ఛార్జీలను కూడా చెక్ చేసుకోవాలి. SBI, HDFC, ICICI, PNB వంటి ప్రధాన బ్యాంకుల నుండి లోన్స్ కోసం అందుబాటులో ఉన్న వడ్డీ రేట్లను తెలుసుకుందాం.
స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (SBI): ఇక్కడ వడ్డీ రేట్లు 8.70శాతం నుండి 9.85శాతం వరకు ఉంటాయి. రూ. 5 లక్షల 5 సంవత్సరాల లోన్ కు మీ EMI సుమారుగా రూ.10,355 నుండి రూ. 10,587 వరకు ఉంటుంది. ప్రాసెసింగ్ ఫీజు రూ. 750 నుండి రూ. 1,500 మధ్య ఉంటుంది.
HDFC- ICICI బ్యాంక్: ఈ ప్రైవేట్ రంగ దిగ్గజాలు HDFCకి 8.15శాతం ICICIకి 8.50శాతం నుండి ప్రారంభమయ్యే వడ్డీ రేట్లను అందిస్తున్నాయి. EMIలు సుమారు రూ. 10,174 నుండి ప్రారంభమవుతాయి, కానీ ప్రాసెసింగ్ ఫీజులు రుణ మొత్తంపై 0.5శాతం నుండి 2శాతం వరకు ఉండవచ్చు.
PNB- బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా: ఈ బ్యాంకుల్లో 7.60శాతం నుండి ప్రారంభమై 10శాతం వరకు వడ్డీ రేట్లను అందిస్తున్నాయి. EMIలు సుమారు రూ. 10,043 నుండి ప్రారంభమవుతాయి. ప్రాసెసింగ్ ఛార్జీలు కూడా తక్కువగా ఉంటాయి (0.25% లేదా గరిష్టంగా రూ.2,000).
కెనరా - ఫెడరల్ బ్యాంక్: కెనరా బ్యాంక్ అత్యల్పంగా 7.45శాతం వద్ద ప్రారంభమవుతుండగా, ఫెడరల్ బ్యాంక్ 7.60శాతం వద్ద ప్రారంభమవుతోంది.
లోన్ తీసుకునే ముందు ఈ 3 విషయాలను గుర్తుంచుకోండి: తక్కువ EMIల కోసం దీర్ఘకాలిక రుణం తీసుకోవద్దు. రుణ కాలపరిమితి పెరిగే కొద్దీ, మీరు చెల్లించే మొత్తం వడ్డీ కూడా పెరుగుతుంది. డౌన్ పేమెంట్ వీలైనంత ఎక్కువగా చెల్లించడానికి ప్రయత్నించండి. దీనివల్ల మీకు మెరుగైన వడ్డీ రేటు లభించడమే కాకుండా, దీర్ఘకాలంలో మీ రుణ భారం కూడా తగ్గుతుంది. బ్యాంకు వడ్డీని ఎలా లెక్కిస్తుందో ఎల్లప్పుడూ తనిఖీ చేయండి. తగ్గుతున్న నిల్వపై వడ్డీ ఎల్లప్పుడూ చౌకగా ఉంటుంది.
మంచి క్రెడిట్ స్కోర్ వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు: మీ బ్యాంకు అందించే రుణ వడ్డీ రేటు మీ క్రెడిట్ స్కోర్ పై ఆధారపడి ఉంటుందని గమనించాలి. మీకు మంచి తిరిగి చెల్లింపు రికార్డు ఉంటే, వడ్డీ రేట్లు, ప్రాసెసింగ్ ఫీజులను తగ్గించుకోవడానికి మీరు బ్యాంకు మేనేజర్ తో మాట్లాడుకోవచ్చు.
ప్రాసెసింగ్ ఫీజులు: కేవలం శీర్షికలోని రేటును మాత్రమే చూడవద్దు. తక్కువ వడ్డీ రేట్లు అందించే బ్యాంకులు తరచుగా అధిక ప్రాసెసింగ్ ఫీజులను వసూలు చేస్తాయి. భవిష్యత్తులో ఎలాంటి సమస్యలు రాకుండా ఉండేందుకు, రుణాన్ని ఖరారు చేసే ముందు ఫైలింగ్ ఛార్జీలు, డాక్యుమెంటేషన్ ఫీజులు, ముందస్తు చెల్లింపు జరిమానాల గురించి వివరంగా తెలుసుకోండి.