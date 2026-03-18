CAR Mileage Tips: కార్‌ విండో తెరిచి ఉంచితే పెట్రోల్ వృధా అవుతుందా? షాకింగ్‌ నిజాలు తెలుసుకోండి..!!

CAR Mileage Tips: సాధారణంగా కారులో ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు ఏసీ వాడటం అనేది కామన్. అది వేసవి కాలంలో అయితే ఇంకా ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తుంటాయి. అయితే చాలా మంది కారులో ఏసీ వేసిన వెంటనే విండోస్ క్లోజ్ చేస్తుంటారు. ఎందుకంటే కారులో నుంచి ఏసీ బయటకు వెళ్లకుండా ఉండేందుకు ఇలా చేస్తుంటారు. అయితే చాలా మంది కారు డ్రైవ్ చేస్తున్నప్పుడు విండోస్ ఓపెన్ చేస్తే పెట్రోల్ వ్రుదా అవుతుందా అనే సందేహం చాలా మందిలో ఉంటుంది. ముఖ్యంగా పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు పెరుగుతున్న ఈ రోజుల్లో.. మైలేజీ ఎలా పెంచుకోవాలి అన్న ఆలోచన ప్రతి ఒక్కరిలో ఉంటుంది. అయితే దీనికి ఒకే సమాధానం ఉండదు. మీ డ్రైవింగ్ వేగం, పరిస్థితులపై ఆధారపడి మారుతూ ఉంటుంది.
తక్కువ వేగంలో ఏది మంచిది? మీరు నగర ట్రాఫిక్‌లో నెమ్మదిగా.. గంటకు 30–40 కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు కిటికీలు తెరిచి డ్రైవ్ చేయడం మంచిదని చెబుతున్నారు నిపుణులు. ఈ వేగంలో గాలి నిరోధం (ఎయిర్ డ్రాగ్) చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి బయట నుంచి వచ్చే గాలి కారుపై పెద్దగా ప్రభావం చూపదు. ఇలాంటి సమయంలో ఏసీ ఆన్ చేస్తే, కంప్రెసర్ పనిచేయడానికి ఇంజిన్ అదనంగా శ్రమించాలి. దీని వల్ల ఇంధన వినియోగం పెరుగుతుంది. కాబట్టి నగరంలో, ముఖ్యంగా వాతావరణం అనుకూలంగా ఉన్నప్పుడు, కిటికీలు తెరిచి డ్రైవ్ చేయడం మైలేజీకి మంచిదిగా భావించవచ్చు.

ఎక్కువ వేగంలో పరిస్థితి ఎలా మారుతుంది? మీరు హైవే మీద గంటకు 60–80 కిలోమీటర్లకంటే ఎక్కువ వేగంతో ప్రయాణించడం ప్రారంభిస్తే.. పరిస్థితి పూర్తిగా మారిపోతుంది. ఈ సమయంలో గాలి నిరోధం గణనీయంగా పెరుగుతుంది. కిటికీలు తెరిచి ఉంటే, గాలి లోపలికి దూసుకువచ్చి కారును వెనక్కి లాగేలా ఒక ప్రతిఘటనను సృష్టిస్తుంది. దీనినే  డ్రాగ్ ఎఫెక్ట్  అంటారు.దీన్ని ఎదుర్కొంటూ.. కారు ముందుకు సాగాలంటే ఇంజిన్ మరింత శక్తి వినియోగించాలి. ఫలితంగా ఇంధన వినియోగం పెరుగుతుంది. అందువల్ల హైవే డ్రైవింగ్‌లో కిటికీలు మూసి ఏసీ వాడటం మైలేజీ పరంగా మేలు జరుగుతుంది. 

ఒక సింపుల్ ఉదాహరణగా చూసుకుంటూ.. మీరు ఒక గొడుగు పట్టుకుని నెమ్మదిగా నడిస్తే పెద్దగా ఇబ్బంది ఉండదు. కానీ అదే గొడుగుతో వేగంగా పరుగెత్తాలంటే, గాలి మీకు ప్రతిఘటనగా మారుతుంది. కారు విషయంలో కూడా ఇదే జరుగుతుంది. అధిక వేగంలో కిటికీలు తెరవడం అంటే, గాలికి వ్యతిరేకంగా పోరాడటమే అవుతుంది.

మైలేజీ పెంచేందుకు ముఖ్య సూచనలు సూచినట్లయితే. వేగాన్ని పరిస్థితులకు అనుగుణంగా తగ్గించుకోవాలి. టైర్లలో సరైన గాలి ఉండేలా  చూసుకోవాలి. అకస్మాత్తుగా బ్రేక్ లేదా యాక్సిలరేషన్ ను తగ్గించుకోవాలి. అవసరానికి తగినట్టుగా మాత్రమే ఏసీ ఉపయోగించడం మంచిది.   

కారు మైలేజీని మెరుగుపరచడం కోసం ఒక సులభమైన నియమాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి. నగరంలో కిటికీలు తెరిచి డ్రైవ్ చేయండి. హైవేలో ఏసీతో ప్రయాణించడం బెటర్. ఎందుకంటే సరైన వేగంలో సరైన నిర్ణయం తీసుకుంటే ఇంధనం ఆదా అవుతుంది. అంతేకాదు మీ వాహనం పనితీరు కూడా మెరుగుపడుతుంది.

