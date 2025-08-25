Business Idea: అరె వావ్..! బిజినెస్ అంటే ఇది.. రూ. 150 పెట్టుబడితో నెలకు రూ. 15 లక్షల లాభం.. రాత్రికి రాత్రే మిమ్మల్ని కోటీశ్వరుడిని చేసే ఆ 'బంగారు పంట' ఏంటో తెలుసా..?

Cardamom Farming: మీరు తక్కువ పెట్టుబడి.. ఎక్కువ రాబడితో మంచి వ్యాపారం కోసం చూస్తున్నట్లయితే.. యాలకులు పండించడం ఒక మంచి వ్యాపార ఆలోచన. ఈ పంట చాలా లాభదాయకం. కేరళలో చాలా మంది రైతులు యాలకులు పండిస్తారు. దేశంలోనూ, విదేశాల్లోనూ యాలకులకు ఎక్కువ డిమాండ్ ఉంది. ఈ సీజన్లో యాలకులు పండిస్తే.. రైతులు మంచి లాభం, ఎక్కువ ఉత్పత్తి పొందొచ్చు. యాలకుల సాగుకు లోమీ నేల బాగుంటుంది. లేటరైట్, నల్ల నేలల్లో కూడా దీన్ని పండించవచ్చు.
భారతదేశంలో యాలకులను వాణిజ్య పంటగా పెద్ద ఎత్తున పండిస్తారు. కేరళ, కర్ణాటక, ఆంధ్రప్రదేశ్, తమిళనాడులో ఈ పంట ఎక్కువగా పండిస్తారు. ఆహారాలు, స్వీట్లు, పానీయాల తయారీలో యాలకులను ఉపయోగిస్తారు. స్వీట్లలో రుచిని పెంచడానికి కూడా వీటిని వాడతారు. యాలకుల సాగుకు 10 నుంచి 35 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత సరిపోతుంది. పొలంలో మంచి నీటి వ్యవస్థ ఉండాలి. ఇసుక నేలలో యాలకులు పండించకూడదు, లేకపోతే నష్టం వస్తుంది.
యాలకుల మొక్క 1 నుంచి 2 అడుగుల పొడవు ఉంటుంది. దీని కాండం 1 నుంచి 2 మీటర్లు, ఆకులు 30 నుంచి 60 సెంటీమీటర్ల పొడవు ఉంటాయి. మొక్కలను 1 నుంచి 2 అడుగుల దూరంలో నాటాలి. గుంటల్లో నాటడానికి 2 నుంచి 3 అడుగుల దూరం ఉంచాలి. గుంటల్లో ఆవు పేడను బాగా కలపాలి.
యాలకుల మొక్క పూర్తిగా సిద్ధం కావడానికి 3 నుంచి 4 సంవత్సరాలు పడుతుంది. కోసిన యాలకులను ఎండలో బాగా ఆరబెట్టాలి. దీనికి 18 నుంచి 24 గంటలు వేడి ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఎండబెట్టాలి. వర్షాకాలంలో, ముఖ్యంగా జూలై నెలలో యాలకులను నాటడం మంచిది. ఈ సమయంలో వర్షాలు కురవడం వల్ల నీటిపారుదల తక్కువవుతుంది.
మొక్కలను ఎల్లప్పుడూ నీడలో నాటాలి. ఎక్కువ సూర్యకాంతి, వేడి వల్ల దిగుబడి తగ్గొచ్చు. ఎండిన యాలకులను చేతులతో లేదా కొబ్బరి చాపతో రుద్ది, పరిమాణం, రంగు ప్రకారం క్రమబద్ధీకరించాలి. మార్కెట్లో అమ్మితే మంచి లాభం వస్తుంది.
హెక్టారుకు 135 నుంచి 150 కిలోల యాలకులు పొందొచ్చు. మార్కెట్లో కిలో ధర 1100 నుంచి 2000 రూపాయల వరకు ఉంటుంది. ఇలా 5 నుంచి 6 లక్షల రూపాయల వరకు సంపాదించొచ్చు.