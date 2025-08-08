English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Sundar Pichai: వ్యాపారంలో విజయం సాధించాలనుకుంటున్నారా? గెలుపునకు 8 చిట్కాలు!

Sundar Pichai Career Advice: ప్రశాంతమైన మాటలు, స్పష్టమైన ఉద్దేశ్యంతో భారత్‌కు చెందిన సుందర్ పిచాయ్ ప్రపంచంలోని అతిపెద్ద టెక్ కంపెనీలకు నాయకత్వం వహించారు. సాధారణ ప్రొడక్ట్ మేనేజర్ స్థాయి నుంచి గూగుల్ CEO అయ్యే వరకు ఆయన ప్రయాణం నేటి యువతకు ఎంతో ఆదర్శం. వృత్తిపరమైన వృద్ధిని కోరుకునే వారికి ముఖ్యమైన పాఠాలను ఆయన జీవితం అందిస్తుంది.

"సవాళ్లను స్వీకరించండి" అనే నినాదంతో సుందర్ పిచాయ్ జీవిస్తాడు. అతని వెనుక 20 సంవత్సరాల అనుభవం ఉంది. అతని ఆచరణాత్మక అనుభవాల నుండి ఎనిమిది కీలక సలహాలు నేటి యువతకు ఇచ్చారు. వృత్తిపరంగా మాత్రమే కాకుండా జీవితంలో కూడా ముందుకు సాగాలనుకునే ఎవరైనా దాని నుండి నేర్చుకోవచ్చు.
మీ తప్పులకు మీరే విమర్శకులు: ఇతరులు మీ తప్పులను ఎత్తి చూపే ముందు మీరు వాటిని గ్రహించాలి. ఇతరులు ఎత్తి చూపే ముందు మనం మనల్ని మనం సరిదిద్దుకోగలిగితే, అది గొప్ప అభివృద్ధికి సంకేతం.

పోటీదారులతో కలిసి పనిచేయండి: మీ కంటే మెరుగైన వ్యక్తులతో మీరు పని చేస్తే.. అభివృద్ధి తప్పకుండా జరుగుతుంది. సవాలుగా అనిపించే ప్రాంతాలను నివారించకండి. మిమ్మల్ని మీరు ముందుకు నెట్టుకోండి.

కంఫర్ట్ జోన్ నుండి బయటకు రావాలి: "సౌకర్యవంతమైన వాతావరణంలో వృద్ధి జరగదు" అని పిచాయ్ అంటున్నారు. మీరు మీ కంఫర్ట్ జోన్ నుండి బయటకు అడుగు పెట్టినప్పుడు మాత్రమే విభిన్న అనుభవాలు, ఎదుగుదల వస్తాయి.

మనసు మాట వినండి: డబ్బుపై మాత్రమే దృష్టి పెట్టకండి. మిమ్మల్ని సంతోషపరిచే పనులు చేయండి. మీకు నిజంగా మక్కువ ఉన్న విషయాలలో పాల్గొనండి.

టీమ్ వర్క్ చేయండి: ఎవరూ ఒంటరిగా ప్రతిదీ చేయలేరు. ఉమ్మడి లక్ష్యంతో పనిచేసే బృందాన్ని సృష్టించండి. వారి ప్రేరణ, కృషి వృద్ధికి మార్గం సుగమం చేస్తాయి.

విమర్శలకు నమ్మకాన్ని ఇవ్వండి: నాయకత్వం వహించేటప్పుడు విమర్శించాల్సిన సందర్భాలు ఉంటాయి. కానీ ముందుగా నమ్మకాన్ని ఇవ్వడం ఎల్లప్పుడూ మంచిది. మార్పుకు నమ్మకం ఉత్ప్రేరకం.

కీర్తి దానంతట అదే రావాలి: సుందర్ పిచాయ్ తనను తాను ప్రమోట్ చేసుకోడు. నిజాయితీగా చేసిన పని, ఫలితాలు అతన్ని ఉన్నత స్థాయికి తీసుకెళ్లాయి. మంచి పని స్వయంచాలకంగా గుర్తించబడుతుందని ఆయన అంటున్నారు.

విజయానికి డబ్బు ఒక్కటే కొలమానం కాదు: అతని సంపద గూగుల్ వ్యవస్థాపకుల కంటే తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ.. అతను ప్రపంచంపై ప్రభావం చూపాడు. డబ్బు కంటే ముఖ్యమైనది మీరు తీసుకువచ్చే మార్పు.

Sundar Pichai google CEO career growth strategies leadership principles team building personal development

