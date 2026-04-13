Career After 10th: టెన్త్ అయిపోయింది.. నెక్స్ట్ ఏంటి? మీ కెరీర్‌ను మలుపు తిప్పే బెస్ట్ ఆప్షన్స్ ఇవే..!!

Career options after 10th: పదవ తరగతి మార్కులు ప్రతి విద్యార్థి జీవితంలో ఒక మైలురాయి మాత్రమే. కానీ పది తర్వాత మీరు ఎంచుకునే నిర్ణయం మీ జీవితకాల ప్రయాణాన్ని నిర్ణయిస్తుంది. టెన్త్ తర్వాత చాలా మందికి ఇంటర్ లో ఏ గ్రూపు తీసుకోవాలన్న అయోమయం ఉంటుంది. తల్లిదండ్రుల్లోనూ ఇదే టెన్షన్ ఉంటుంది. పదితర్వాత సైన్స్, కామార్స్, ఆర్ట్స్.. ఈ మూడింటిలో ఏది బెస్ట్. ఏది ఎంచుకుంటే ఎలాంటి అవకాశాలుఉంటాయి. పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం. 
పదవ తరగతిలో వచ్చిన మార్కులను బట్టి కాదు.. మీ ఆసక్తిని బట్టి మీకు ఏ సబ్జెక్ట్ పై ఇంట్రస్ట్ ఉందో ఎంచుకోవాలి. మ్యాథ్య్స్, లాజిక్ ఇష్టమైతే ఎంపీసీ తీసుకోవడం బెటర్. బిజినెస్, లెక్కలు, మార్కెట్ ఇష్టమైతే కామర్స్ మంచిది. సమాజం, భాషలు, క్రియేటివిటీ అయితే ఆర్ట్స్ తీసుకోవడం మంచిది. 

ఇవి కాకుండా ఒక వేళ మీరు టెక్నాలజీ లేదా మెడికల్ రంగంలో స్థిరపడాలనుకుంటే మాత్రం సైన్స్ సరైన దారనిచెప్పాలి. ఇంజనీర్, డాక్టర్, సైంటిస్ట్, పైలట్, డేటా సైంటిస్ట్ వంటి కెరీర్ అవకాశాలు ఉంటాయి. మీరు రక్షణశాఖలో చేరాలనుకుంటూ సైన్స్ ఎంతో కీలంగా ఉంటుంది.   

ఒకవేళ డబ్బు మెయింటనెన్స్, వ్యాపార మెళకువలు నేర్చుకోవాలనుకునేవారికి కామర్స్ బెస్ట్ ఛాయిస్ అవుతుంది. ఎందుకంటే చార్టెర్డ్ అకౌంట్స్, ఇన్వెస్ట్ మెంట్ బ్యాంకర్, కంపెనీ సెక్రటరీ, మేనేజ్ మెంట్ వంటి కోర్సులు చేయాలి. బ్యాంకింగ్, ఫైనాన్స్ రంగాల్లో రాణించాలనుకు వారికి ఇదే బంగారు బాట అని చెప్పాలి.   

ఇక కొంత మంది విద్యార్థుల్లో క్రియేటివిటి ఎక్కువగా ఉంటుంది. అలాంటి వారికోసం ఆర్ట్స్ బెస్ట్. ఆర్ట్స్ అంటే చదువులో వెనకబడిన వారికోసమే అనే అపోహ నుంచి బయటకు రావాలి. ఇది ఐఏఎస్ ల తయారీ కేంద్రమన్న విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి. ఐఏఎస్, లాయర్, జర్నలిస్ట్, సైకాలజిస్టు, ఫ్యాషన్ డిజైనర్ వంటి 

ఏ స్ట్రీమ్ అయినా సరే మీరు ఎక్కుడికి చేరాలన్న స్పష్టత మాత్రం కచ్చితంగా ఉండాలి. ఎంబీఏ చేయాలనుకుంటే కామర్స్ లేదా ఆర్ట్స్ బాగుంటాయి.  అయితే చాలా మంది చేసే అతిపెద్ద తప్పు ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ జాయిన్ అయ్యారని అదే కాలేజీ అదే గ్రూపులో చేరుతుంటారు. ఒక సబ్జెక్ట్ ఇబ్బందిగా ఉంటే మొహమాటం లేకుండా  ఆ స్ట్రీమ్  ను వదిలేయండి. మీకు నచ్చిన గ్రూపును ఎంచుకుని ఎంజాయ్ చేస్తూ చదువుతే.. అదే మీకు విజయాన్నిఅందిస్తుంది.   

