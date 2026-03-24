Career Guidance 2026: బీటెక్, సీఏ లేదా ఫారెన్ స్టడీస్?.. మీ భవిష్యత్తును మార్చే 3 అద్భుతమైన మార్గాలు ఇవే..!!

Career Guidance 2026: ప్రస్తుత పోటీ ప్రపంచంలో ఇంటర్ పూర్తి చేసిన ప్రతి విద్యార్థి ముందు మూడు ప్రధానదారులు కనిపిస్తున్నాయి. ఒకటి టెక్నాలజీతో ప్రపంచాన్ని శాసించే బీటెక్.. రెండు ఆర్థిక వ్యవస్థకు వెన్నెముకగా నిలిచే సీఏ.. మూడు గ్లోబల్ ఎక్స్పోజర్ ఇచ్చే విదేశీ విద్య. ఈ మూడింటిలో ఏ దారి మీ కెరీర్ను ఎలా మారుస్తుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
బీటెక్ : టెక్నాలజీయే భవిష్యత్తు! గత దశాబ్ద కాలంగా సాఫ్ట్వేర్ రంగం విస్తరిస్తూనే ఉంది. అయితే 2026లో సాధారణ బీటెక్ కంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, డేటా సైన్స్, సైబర్ సెక్యూరిటీ వంటి స్పెషలైజేషన్లకు విపరీతమైన డిమాండ్ ఉంది. మీరు ఐఐటీ లేదా ఎన్ఐటీ వంటి ప్రతిష్టాత్మక సంస్థల్లో సీటు సాధించగలిగితే.. ప్రారంభంలోనే వార్షిక ప్యాకేజీ రూ. 20 లక్షల నుండి రూ. 50 లక్షల వరకు ఉండే అవకాశం ఉంది. కేవలం కోడింగ్ మాత్రమే కాకుండా.. రోబోటిక్స్ , సెమీకండక్టర్ తయారీ రంగాల్లో కూడా భారత ప్రభుత్వం చేస్తున్న సానుకూల నిర్ణయాలు ఇంజనీర్లకు కొత్త అవకాశాలను కల్పిస్తున్నాయి.
సీఏ: ఆర్థిక రంగంలో రారాజు! మీకు లెక్కలు, అకౌంట్స్, లా అంటే ఇష్టమా? అయితే చార్టర్డ్ అకౌంటెన్సీ మీకు సరైన మార్గం. సీఏ అనేది కేవలం ఒక కోర్సు మాత్రమే కాదు, అదొక అత్యున్నత హోదా. భారతదేశం ఐదు ట్రిలియన్ డాలర్ల ఆర్థిక వ్యవస్థ వైపు అడుగులు వేస్తున్న తరుణంలో, ప్రతి చిన్న, పెద్ద సంస్థకు ట్యాక్సేషన్, ఆడిటింగ్, ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్లో నిపుణులు అవసరం. సీఏ పూర్తి చేసిన వారికి కేవలం ఉద్యోగాలే కాకుండా, సొంతంగా ప్రాక్టీస్ పెట్టుకుని లక్షల్లో సంపాదించే వెసులుబాటు ఉంటుంది. ఇతర కోర్సులతో పోలిస్తే దీనికి అయ్యే ఖర్చు చాలా తక్కువ, కానీ కష్టపడే తత్వం, పట్టుదల చాలా ఎక్కువ ఉండాలి.
విదేశీ విద్య: గ్లోబల్ సిటిజన్గా మారే అవకాశం! అంతర్జాతీయ స్థాయిలో నెట్వర్కింగ్, అత్యున్నత జీవన ప్రమాణాలు కోరుకునే వారికి విదేశీ విద్య ఒక అద్భుతమైన వరం. అమెరికా, కెనడా, జర్మనీ లేదా ఆస్ట్రేలియా వంటి దేశాల్లో ఎంఎస్ లేదా మేనేజ్మెంట్ కోర్సులు చేయడం వల్ల కేవలం సబ్జెక్టు నాలెడ్జ్ మాత్రమే కాకుండా, అంతర్జాతీయ పని సంస్కృతి అలవడుతుంది. ముఖ్యంగా జర్మనీ వంటి దేశాల్లో ట్యూషన్ ఫీజులు లేకుండానే ఉన్నత చదువులు చదువుకోవచ్చు. విదేశాల్లో పార్ట్-టైమ్ ఉద్యోగాలు చేస్తూనే తమ ఖర్చులను తామే భరించుకునే వీలుండటం మధ్యతరగతి విద్యార్థులకు కూడా ఇది ఒక సాధ్యమయ్యే కలగా మారుతోంది.
ఈ మూడు మార్గాలు కూడా విభిన్నమైనవి. మీ ఆసక్తి టెక్నాలజీలో ఉంటే బీటెక్, ఫైనాన్స్ రంగంపై పట్టు ఉంటే సీఏ, అంతర్జాతీయ అనుభవం కావాలనుకుంటే విదేశీ విద్యను ఎంచుకోండి. సరైన సమయంలో తీసుకునే సరైన నిర్ణయమే మీ బంగారు భవిష్యత్తుకు పునాదిగా మారుతాయి.