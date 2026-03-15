Career Guidance After 10th 2026: 10 తర్వాత ఏయే కోర్సులు ఎంచుకోవాలి.. ఏ కోర్సు చేస్తే త్వరగా సెటిల్ అవ్వొచ్చు..!!

Career Guidance after 10th : పదో తరగతి విద్యార్థి జీవితంలో ఒక కీలక మలుపు. ఈ దశలో తీసుకునే నిర్ణయాలు భవిష్యత్తు చదువు, ఉద్యోగ అవకాశాలపై పెద్ద ప్రభావం చూపుతాయి. చాలా మంది విద్యార్థులు 10వ తరగతి పూర్తయ్యాక నేరుగా ఇంటర్మీడియట్లో చేరడం సాధారణంగా కనిపించే మార్గం. అయితే అదే ఒక్క ఎంపిక కాదు. పది తర్వాత విద్యార్థులకు అనేక రకాల కోర్సులు అందుబాటులో ఉన్నాయి. వృత్తి విద్యా కోర్సులు, డిప్లొమా కోర్సులు, పాలిటెక్నిక్, ఐటీఐ వంటి పలు మార్గాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి విద్యార్థులు తమకు ఆసక్తి ఉన్న రంగాన్ని, తమ ప్రతిభను ముందుగా గుర్తించి దానికి అనుగుణంగా కోర్సు ఎంచుకోవడం చాలా ముఖ్యం.
ఇంటర్మీడియట్ కోర్సులు: పదో తరగతి పూర్తయ్యాక ఎక్కువ మంది విద్యార్థులు ఇంటర్మీడియట్లో చేరుతారు. ఇందులో పలు గ్రూపులు అందుబాటులో ఉన్నాయి. MPC (Maths, Physics, Chemistry): ఇంజనీరింగ్ రంగంలో కెరీర్ చేయాలనుకునే విద్యార్థులకు ఇది సరైన ఎంపిక. ఈ గ్రూప్తో చదివిన తర్వాత ఇంజనీరింగ్ ప్రవేశ పరీక్షలు రాసి మంచి కాలేజీల్లో చేరే అవకాశం ఉంటుంది. BiPC (Biology, Physics, Chemistry): వైద్య రంగంలో ఆసక్తి ఉన్నవారికి ఈ గ్రూప్ అనుకూలంగా ఉంటుంది. డాక్టర్, ఫార్మసీ, బయోటెక్నాలజీ వంటి రంగాల్లో ముందుకు వెళ్లే అవకాశాలు ఉన్నాయి. CEC / MEC: వ్యాపారం, అకౌంట్స్, గణాంకాలు వంటి రంగాలపై ఆసక్తి ఉన్న విద్యార్థులు ఈ గ్రూపులను ఎంచుకోవచ్చు. భవిష్యత్తులో బిజినెస్, మేనేజ్మెంట్ లేదా కార్పొరేట్ రంగాల్లో మంచి అవకాశాలు ఉంటాయి. HEC: సమాజం, రాజకీయాలు, చరిత్ర వంటి అంశాలపై ఆసక్తి ఉన్న విద్యార్థులకు ఈ గ్రూప్ సరైనది.
పాలిటెక్నిక్ కోర్సులు: ఇంజనీరింగ్ రంగంలో త్వరగా ప్రవేశించాలనుకునే వారికి పాలిటెక్నిక్ మంచి మార్గం. పదో తరగతి పూర్తయ్యాక పాలిటెక్నిక్ కామన్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ ద్వారా ఈ కోర్సుల్లో చేరవచ్చు. ఈ కోర్సులు సాధారణంగా మూడు సంవత్సరాలు ఉంటాయి.పాలిటెక్నిక్లో అందుబాటులో ఉన్న ముఖ్యమైన కోర్సుల్లో సివిల్ ఇంజనీరింగ్, మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్, కంప్యూటర్ ఇంజనీరింగ్, ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్, ఆటోమొబైల్ ఇంజనీరింగ్, ఫ్యాషన్ డిజైన్, ఫుడ్ టెక్నాలజీ, ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ, ఇంటీరియర్ డిజైన్ వంటి అనేక విభాగాలు ఉన్నాయి. పాలిటెక్నిక్ పూర్తయ్యాక విద్యార్థులు నేరుగా ఉద్యోగాల్లో చేరవచ్చు. అలాగే తర్వాత బీటెక్ లేదా బీఈ కోర్సుల్లో కూడా చేరే అవకాశం ఉంటుంది.
వ్యవసాయ పాలిటెక్నిక్: వ్యవసాయ రంగంపై ఆసక్తి ఉన్న విద్యార్థులకు వ్యవసాయ పాలిటెక్నిక్ కోర్సులు కూడా ఉన్నాయి. ఇందులో డిప్లొమా ఇన్ అగ్రికల్చర్, డిప్లొమా ఇన్ సీడ్ టెక్నాలజీ వంటి రెండు సంవత్సరాల కోర్సులు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
ఒకేషనల్ కోర్సులు: ఇంటర్మీడియట్ స్థాయిలో వృత్తి విద్యను అందించే ఒకేషనల్ కోర్సులు కూడా మంచి అవకాశాలను కల్పిస్తాయి. ఇవి సాధారణంగా రెండు సంవత్సరాల కోర్సులు. ఇందులో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన పలు ప్రత్యేక కోర్సులు ఉంటాయి. ఈ కోర్సులు పూర్తయ్యాక ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ రంగాల్లో ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయి.
ఐటీఐ కోర్సులు: పది తర్వాత వెంటనే ఉద్యోగ అవకాశాలు పొందాలనుకునే విద్యార్థులకు ఐటీఐ మంచి ఎంపిక. ఈ కోర్సులు సాంకేతిక నైపుణ్యాలను అభివృద్ధి చేయడానికి సహాయపడతాయి. ఫిట్టర్, ఎలక్ట్రీషియన్, సర్వేయర్, ఐటీ టెక్నీషియన్, డీజిల్ మెకానిక్, డ్రాఫ్ట్స్మన్, టర్నర్ వంటి పలు ట్రేడ్లు ఐటీఐలో అందుబాటులో ఉన్నాయి.
ఉద్యోగ అవకాశాలు: పదో తరగతి అర్హతతోనే కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ విభాగాల్లో కూడా కొన్ని ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉన్నాయి. రైల్వేలు, రక్షణ శాఖ, పారామిలిటరీ దళాలు మరియు పలు ప్రైవేట్ సంస్థలు కూడా ఈ అర్హతతో ఉద్యోగాలను అందిస్తున్నాయి. పదో తరగతి తర్వాత విద్యార్థులకు అనేక మార్గాలు ఉన్నాయి. సరైన కోర్సును ఎంచుకోవడం ద్వారా మంచి కెరీర్ను నిర్మించుకోవచ్చు. విద్యార్థులు తమ ఆసక్తి, ప్రతిభను గుర్తించి దానికి సరిపోయే మార్గాన్ని ఎంచుకోవడం అత్యంత ముఖ్యమైన విషయం.