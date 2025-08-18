GST Reforms: బైకులు, కార్లు కొనేవారికి మోదీ బంపర్ గిఫ్ట్.. ధరలు భారీగా పడిపోతున్నాయ్ మావో..! ఎప్పటినుంచంటే?

GST Reforms on Cars and Bikes: టూవీలర్స్, కార్లు కొనేవారికి కేంద్రంలోని మోదీ సర్కార్ భారీ గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. త్వరలోనే జీఎస్టీ సంస్కరణలు అమలు కానున్న నేపథ్యంలో ఆటోమొబైల్ పరిశ్రమతోపాటు కార్లు, టూవీలర్స్ వాహనాల ధరలు భారీగా తగ్గే అవకాశం ఉందని పరిశ్రమ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి. దీనికి సంబంధించి పూర్తి వివరాలు చూద్దాం.
GST Reforms on Cars and Bikes: భారత ప్రధాని నరేంద్రమోదీ 79వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం సందర్భంగా జీఎస్టీ సంస్కరణల ప్రణాళికను ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ సంస్కరణల ద్వారా ఆటోమొబైల్ పరిశ్రమకు మాత్రమే కాదు..వినియోగదారులకూ బిగ్ రిలీఫ్ లభించే ఛాన్స్ ఉంది. ముఖ్యంగా కార్లు, టూవీలర్స్ ధరలు భారీగా తగ్గచే ఛాన్స్ ఉన్నట్లు జోరుగా చర్చ షురూ అయ్యింది.
ప్రస్తుతం వస్తువులు, సేవలపై 5శాతం, 12శాతం, 18శాతం, 28శాతం చొప్పున టాక్స్ వసూలు చేస్తున్నారు. అయితే మోదీ సర్కార్ తాజాగా ప్రకటించిన ప్రకారం ఈ స్లాబులను రెండు విస్త్రుత విభాగాలుగా మార్చబోతున్నట్లు సమాచారం. స్టాండర్డ్ రేట్ 18శాతం మెరిట్ రేట్ 5శాతంగా నిర్ణయించే అవకాశం ఉంది. ఈ మార్పుల వల్ల ప్రస్తుతం 28శాతం జీఎస్టీ స్లాబ్ లో ఉన్న కార్లు, టూవీలర్స్ పై 18శాతానికి తగ్గే ఛాన్స్ ఉంటుంది. దీంతో వాహనాల ధరలు సుమారు 5 నుంచి 10శాతం వరకు పడిపోయే ఛాన్స్ ఉందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.
ఈ జీఎస్టీ స్లాబ్ సరళీకరణ చర్యల వల్ల పది లక్షల లోపు సబ్ కాంపాక్ట్ కార్లు, తక్కువ ధరలో లభించే టూవీలర్ వెహికల్స్ వినియోగదారులకు మరింత సులభంగా అందుబాటులోకి రానున్నాయి. అంతేకాదు ఆటోమొబైల్ విడిభాగాలపై పన్ను తగ్గించే అవకాశం కూడా ఉంది. దీంతో తయారీదారుల ఖర్చులు తగ్గి, వినియోగదారులకు వాహనాలు మరింత తక్కువ ధరకు లభించే అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే విడిభాగాలపై పన్ను తగ్గితే ఖర్చు లు కూడా తగ్గడమే దీని కారణం.
ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల (EVలు) పై పన్ను స్లాబ్ మునుపటిలాగే 5 శాతంగా ఉంటుంది. కానీ లగ్జరీ కార్లపై ఉన్న పన్ను పై ఎలాంటి మార్పు ఉండకపోవచ్చని సమాచారం. ప్యాసింజర్ కార్లపై అమల్లో ఉన్న కాంపెన్సేషస్ సెస్ కొనసాగించే ఛాన్స్ ఉంది. కొన్ని లగ్జరీ వస్తువులపై 40శాతం టాక్స్ రేటు విధించే ఛాన్స్ ఉందని సమాచారం.
అటు జీఎస్టీ స్టాబ్ సరళీకరణల ప్రధాన లక్ష్యం ఏంటంటే..సులభతర వాణిజ్యాన్ని ప్రోత్సహించడంతోపాటు ప్రత్యేకంగా ఎంఎస్ఈ రంగానికి వ్యాపార విస్తరణకు ఈ మార్పులు తోడ్పడుతాయని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. పన్ను తగ్గింపు వల్ల వాహనాలతోపాటు గ్రుహోపకరణాలు, ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులు కూడా తక్కువ ధరల్లోనే లభిస్తాయి. ఫలితంగా వినియోగదారులు లబ్ది పొందడంతోపాటు దేశీయంగా డిమాండ్ పెరుగుతూ మొత్తం ఆర్థిక వ్యవస్థ మెరుగుపడుతుంది.
అయితే కొత్త జీఎస్టీ విధానాలను అమలు చేసేందుకు కేంద్రం ప్రయత్నాలను స్పీడప్ చేసింది. జీఎస్టీ కౌన్సిల్ రానున్న సమావేశంలో సిఫార్సులు చర్చించి..త్వరలోనే అమలు చేయనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం ఈ పన్ను మార్పులు దీపావళి లేదంటే అక్టోబర్, నవంబర్ ప్రారంభంలో అమల్లోకి వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది.
ఈ కొత్త విధానాల వల్ల ఈ ఏడాది గణనీయంగా ప్రయోజనాలు పొందేవిధంగా మోదీ సర్కార్ ముందస్తు చర్యలు తీసుకుంటుందని చెప్పవచ్చు. మొత్తానికి కేంద్రంలోని మోదీ సర్కార్ తీసుకుంటున్న ఈ చర్యలు వినియోగదారులకు భారీ ఉపశమనం కలిగించేలా ఉన్నాయని చెప్పుకోవచ్చు. అటు పరిశ్రమలు, వ్యాపార అభివ్రుద్ధితోపాటు దేశానికి ఆర్థిక బలాన్ని చేకూర్చేలా ఉన్నాయని నిపుణులు సైతం అంటున్నారు.