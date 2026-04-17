Prakash raj: రామాయణం, శ్రీ రాముడిపై ప్రకాశ్ రాజ్ నోటి దూల.. భగ్గుమంటున్న హిందూ సంఘాలు..

Prakash ran controversy on Lord sri rama: హిందువులు అత్యంత పవిత్రంగా భావించే రామాయణం, శ్రీరామునిపై ప్రకాశ్ రాజ్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై దుమారం రాజుకుంది. శ్రీరాముడు దొంగతనం చేయడం వల్ల రావణుడు అనే గిరిజనుడితో ఘర్షణ మొదలైందని మాట్లాడాడు.
విలక్షణ నటుడు ప్రకాశ్ రాజ్ మరోసారి తన కాంట్రవర్సీ వ్యాఖ్యలతో వార్తలలో నిలిచారు. ప్రకాశ్ రాజ్ తరచుగా హిందూసంఘాలు, హిందు కల్చర్, బీజేపీ, పవన్ కళ్యాణ్ లను టార్గెట్ చేసి రచ్చ చేస్తుంటారు. ఇటీవల ఆయన తల్లి మరణించిన విషయం తెలిసిందే.
అయితే.. కొద్ది రోజులకే ఆయన ఏకంగా హిందువులు ఎంతో పవిత్రంగా భావించే రామాయణం, గొప్ప ఆదర్శప్రాయుడుగా కొలుచుకునే శ్రీరాముడిపై చేసిన వ్యాఖ్యలు వివాదంకు కేంద్ర బిందువుగా మారాయి.
ఇటీవల ఓ మీడియా కార్యక్రమంలో ఆయన రామాయణంతో పాటు దేశంలోని ప్రస్తుత పరిస్థితులపై మాట్లాడారు. రాముడు, లక్ష్మణుడు ఉత్తర భారతదేశానికి చెందిన కూలీలని, రావణుడు దక్షిణ భారతదేశానికి చెందిన గిరిజనుడని వ్యాఖ్యానించారు
అంతే కాకుండా.. రాముడు, లక్ష్మణుడు పండ్లు చోరీ చేయడం వల్ల గొడవ జరిగిందన్నాడు. రావణుడు సౌత్ కు చెందిన ఒక గిరిజనుడని మాట్లాడాడు. అంతటితో ఆగకుండా దీనిపై సూర్ఫణఖ రంగంలోకి దిగి జీఎస్టీతో కలిసి 2 వేల డాలర్లు కట్టాలని చెప్పిందని వెటకారంగా మాట్లాడాడు.
రాముడు, లక్ష్మణుడలను కూలీలని మాట్లాడటం మాత్రమే కాకుండా వారు పండ్లు చోరీ చేశారని మాట్లాడటం పెద్ద వివాదంగా మారింది. దీనిపై నెటిజన్లు, హిందూ సంఘాలు భగ్గుమంటున్నాయి. వెంటనే ప్రకాశ్ రాజ్ పై క్రిమినల్ చర్యలు తీసుకొవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
గతంలో కూడా ప్రకాశ్ రాజ్ పలుమార్లు బీజేపీ ప్రభుత్వ విధానాలను బహిరంగంగా విమర్శిస్తూ వార్తల్లో నిలిచారు. అయితే, ఈసారి మత విశ్వాసాలకు సంబంధించిన సున్నితమైన అంశాలపై కాంట్రవర్సీ వ్యాఖ్యలు చేసి పెద్ద వివాదంను రాజేసాడు. ఇప్పటికే దీనిపై పలు పీఎస్ లలో క్రిమినల్ కేసులునమోదైనట్లు సమాచారం. పూర్తి వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.