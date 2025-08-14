English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Shilpa Shetty: మళ్లీ వివాదంలో చిక్కుకున్న శిల్పాశెట్టి, రాజ్ కుంద్రా.. కేసు నమోదు.. ఈసారి ఏంచేశారంటే..?

Cheating case on Shilpa Shetty and Rajkundra: ముంబైకి చెందిన ఒక వ్యాపారవేత్త పెట్టుబడిపేరుతో ఒప్పందం చేసుకుని తన వద్ద నుంచి  రూ.60.4 కోట్లు తీసుకుని మోసం చేశారని  పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు. ఈ క్రమంలో శిల్పాశెట్టి దంపతులు మరోసారి వివాదంలో చిక్కుకుని వార్తలలో నిలిచారు.
 
బాలీవుడ్ జంట శిల్పాశెట్టి దంపతులు తరచుగా ఏదో ఒక కాంట్రవర్సీలతో వార్తలలో ఉంటునే ఉంటారు. గతంలో కూడా ఈ జంట పలుమార్లు వివాదంను రాజేశారు. అయితే.. తాజాగా... ముంబైకి చెందిన ఒక బిజినెస్ మెన్ దీపక్ కోఠారి తనను పెట్టుబడి పేరుతో మోసం చేశారని వ్యాపారి ఆరోపణలు చేశాడు.

పెట్టుబడి పేరుతో.. రూ.60.4 కోట్లకు మోసం చేశారనే ఆరోపణలపై నటి శిల్పా శెట్టి, ఆమె భర్త రాజ్ కుంద్రాపై ఆర్థిక నేరాల విభాగం (EOW)అధికారులు వీరిపై   కేసు నమోదు చేసింది. ఈ సంఘటనకు సంబంధించి మరో గుర్తు తెలియని వ్యక్తిపై కూడా ఆరోపణలు చేశారు.

ఈ క్రమంలో ముఖ్యంగా ఫిర్యాదు దారుడు..శిల్పా, రాజ్ కుంద్రాలతో కలిసి.. బిజినెస్ ను విస్తరించాలని మాట్లాడుకుని.. 2015 మరియు 2023 మధ్య ఆ మొత్తాన్ని పెట్టుబడి పెట్టినట్లు చెప్పాడు. కానీ ఆ తర్వాత  డబ్బును వ్యక్తిగత ఖర్చుల కోసం దుర్వినియోగం చేశాడని ఆరోపించారు. దీనిపై ప్రశ్నించగా వారు రెస్పాండ్ కాకపొవడంతో.. చివరకు పొలీసులకు ఫిర్యాదుచేశాడు. అయితే.. 10 కోట్లు దాటినందున ఈ కేసును పోలీసులు తదుపరి దర్యాప్తు కోసం ఆర్థిక నేరాల విభాగం (EOW)కి అప్పగించారు.   

అయితే.. రాజేష్ ఆర్య అనే వ్యక్తి తనను శెట్టి, కుంద్రాకు పరిచయం చేశాడని కొఠారి చెప్పుకొచ్చాడు. ఆ సమయంలో వారు హోమ్ షాపింగ్ , ఆన్‌లైన్ రిటైల్ ప్లాట్‌ఫామ్ అయిన బెస్ట్ డీల్ టీవీకి డైరెక్టర్లుగా ఉన్నారని చెప్పాడు. ఆర్య కంపెనీ కోసం 12% వార్షిక వడ్డీ రేటుకు ₹75 కోట్ల రుణం కోరినట్లు కొఠారి తెలిపారు. అయితే, టాక్స్ భారాన్ని తగ్గించుకొవడానికి తనకు.. పెట్టుబడి పెట్టాలని వారు కోరినట్లు కొఠారి చెప్పాడు.   

వారి మాటలు నమ్మి.. 2015 ఏప్రిల్‌లో రూ.31.95 కోట్లు, జూలై 2015, మార్చి 2016 మధ్య రూ.28.54 కోట్లు బదిలీ చేసినట్లు చెప్పారు. మొత్తం మీద, అతను ఈ ఒప్పందం కోసం రూ.60.48 కోట్లకు పైగా బదిలీ చేశాడని, రూ.3.19 లక్షల స్టాంప్ డ్యూటీని చెల్లించాడని కూడా చెప్పాడు.  

ఈక్రమంలో కొన్ని నెలల తర్వాత శెట్టి కంపెనీ డైరెక్టర్ పదవికి రాజీనామా చేశారు. కంపెనీపై రూ. 1.28 కోట్ల దివాలా కేసు బయటపడింది. ఈ విషయాల్ని తనకు తెలియకుండా దాచారని ఫిర్యాదు దారుడు షాకింగ్ విషయాలు బైటపెట్టాడు.  శిల్పాశెట్టి దంపతులు.. గతంలో కూడా నితిన్ బరాయ్ అనే వ్యక్తిని ఫిట్నెస్ ఎంటర్​ప్రైజెస్ మోసం చేసిన ఘటన, అదే విధంగా శిల్పా భర్త రాజ్ కుంద్రాపై పోర్న్ వీడియోల కేసులు ఇప్పటికి విచారణ లో ఉన్న విషయం తెలిసిందే.

