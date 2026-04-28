Caste Dynamics in Indian Politics: భారత ప్రజాస్వామ్యంలో అధికారం ఎవరి చేతిలో ఉంది? ఏయే వర్గాలకు ఎంత మేరకు ప్రాతినిధ్యం దక్కుతోంది? ఈ ప్రశ్నలు ఎప్పుడూ చర్చనీయాంశంగానే ఉంటాయి. అయితే, ఇటీవలి గణాంకాలు ఈ చర్చకు ఒక స్పష్టమైన, కొత్త దిశను ఇచ్చాయి. భారతదేశంలోని వివిధ రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రుల పదవీకాలాన్ని వ్యక్తి-రోజుల ప్రాతిపదికన విశ్లేషిస్తే, సామాజిక సమీకరణాలు ఎంత సంక్లిష్టంగా.. విభిన్నంగా ఉన్నాయో అర్థమవుతుంది. కొన్ని చోట్ల దశాబ్దాలుగా ఉన్నత కులాల ఆధిపత్యం కొనసాగుతుండగా.. మరికొన్ని రాష్ట్రాల్లో ఓబీసీ, ఎస్టీ వర్గాలు రాజకీయ యవనికపై తమ ముద్రను బలంగా వేశాయి. ఈ నేపథ్యంలో, భారత రాజకీయాల సామాజిక నిర్మాణాన్ని వివరంగా పరిశీలిద్దాం.
ఉన్నత కులాల అజేయ కోటలు: భారతదేశంలోని కొన్ని రాష్ట్రాల్లో రాజకీయ నాయకత్వ స్థాయిలో సామాజిక చలనశీలత చాలా నెమ్మదిగా సాగిందని ఈ గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. ఈ రాష్ట్రాల్లో దశాబ్దాలుగా జనరల్ కేటగిరీ నాయకులే ముఖ్యమంత్రి పీఠాన్ని అధిష్టించారు. పశ్చిమ బెంగాల్: ఈ జాబితాలో బెంగాల్ అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. ఇక్కడ అత్యంత ఆశ్చర్యకరంగా 99.7 శాతం ముఖ్యమంత్రుల పదవీకాలం జనరల్ కేటగిరీ నాయకుల చేతిలోనే ఉంది. అంటే ఇక్కడ వెనుకబడిన వర్గాల నాయకత్వానికి అవకాశం దాదాపు శూన్యం. ఆంధ్రప్రదేశ్: దక్షిణాదిలో ఉన్నప్పటికీ, ఆంధ్రప్రదేశ్లో సామాజిక ఆధిపత్యం బలంగా ఉంది. ఇక్కడ పదవీకాలంలో 97 శాతం జనరల్ కేటగిరీ నాయకులకే దక్కింది. హర్యానా, ఒడిశా & పంజాబ్: హర్యానాలో 95.4 శాతం, ఒడిశాలో 92 శాతం పంజాబ్లో 91.5 శాతం పదవీకాలం ఉన్నత కులాలకు చెందిన ముఖ్యమంత్రులదే. ఈ రాష్ట్రాల్లో రాజకీయ సంప్రదాయాలు దశాబ్దాలుగా ఒకే వర్గం చుట్టూ తిరుగుతున్నట్లు స్పష్టమవుతోంది.
రాజస్థాన్, మహారాష్ట్ర: భౌగోళికంగా, రాజకీయంగా పెద్ద రాష్ట్రాలైన రాజస్థాన్, మహారాష్ట్రల్లో అధికార పంపిణీలో క్రమంగా మార్పులు కనిపిస్తున్నాయి. ఉన్నత కులాల ఆధిపత్యం కొనసాగుతున్నప్పటికీ, ఓబీసీ వర్గాలు తమ ఉనికిని చాటుకుంటున్నాయి. రాజస్థాన్: ఇక్కడ జనరల్ కేటగిరీ ప్రాతినిధ్యం 74.9 శాతం కాగా, ఓబీసీ ముఖ్యమంత్రుల పదవీకాలం 20.7 శాతానికి చేరుకుంది. మహారాష్ట్ర: మరాఠా రాజకీయాల ప్రాబల్యం ఉన్న ఇక్కడ, సాధారణ వర్గం ప్రాతినిధ్యం 73.6 శాతం ఉండగా, ఓబీసీ వర్గం వాటా 21.2 శాతంగా ఉంది. ఓబీసీలు ఈ రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో క్రమంగా తమ స్థానాన్ని బలోపేతం చేసుకుంటున్నారని ఈ డేటా సూచిస్తోంది.
ఓబీసీ రాజకీయాల ఎదుగుదల: హిందీ బెల్ట్, పశ్చిమ భారతంలోని ఈ రెండు రాష్ట్రాల్లో సామాజిక వర్గ భాగస్వామ్యం సరికొత్త అధ్యాయాన్ని లిఖిస్తోంది. ఇతర రాష్ట్రాలతో పోలిస్తే ఇక్కడ ఓబీసీల రాజకీయ ప్రస్థానం మెరుగ్గా ఉంది. మధ్యప్రదేశ్: ఇక్కడ జనరల్ కేటగిరీ వాటా 69 శాతం ఉండగా, ఓబీసీ కేటగిరీ ప్రాతినిధ్యం 31 శాతంగా ఉంది. గుజరాత్: ప్రధాని మోదీ సొంత రాష్ట్రమైన గుజరాత్లో జనరల్ కేటగిరీ ప్రాతినిధ్యం 63.8 శాతం ఉండగా, ఓబీసీ ముఖ్యమంత్రుల పదవీకాలం 29.1 శాతానికి చేరింది. సామాజిక వర్గ భాగస్వామ్యం విషయంలో ఇక్కడ మార్పు స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది.
ఉత్తర ప్రదేశ్, ఛత్తీస్గఢ్: రాజకీయంగా అత్యంత కీలకమైన ఉత్తర ప్రదేశ్లో అధికార సమీకరణాలు సంక్లిష్టంగా, బహుముఖంగా ఉన్నాయి. ఉత్తర ప్రదేశ్: ఇక్కడ సాధారణ వర్గం 63.1 శాతం ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుండగా, ఓబీసీ వర్గం 26.8 శాతం పదవీకాలాన్ని దక్కించుకుంది. ముఖ్యంగా, ఎస్సీ (SC) వర్గం కూడా 10.2 శాతం వాటాతో తమ రాజకీయ ఉనికిని చాటుకుంది. ఛత్తీస్గఢ్: కొత్త రాష్ట్రమైన ఛత్తీస్గఢ్లో రాజకీయ సమతుల్యత కనిపిస్తోంది. ఇక్కడ సాధారణ వర్గం (59%) తర్వాత ఓబీసీ (19.6%) ఎస్టీ (21.4%) వర్గాలకు తగిన ప్రాతినిధ్యం లభిస్తోంది.
సామాజిక న్యాయ పోరాట గడ్డలు: దక్షిణాది, బీహార్ రాజకీయాల్లో సామాజిక విప్లవం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ ఉన్నత కులాల కంటే వెనుకబడిన వర్గాలే అధికారాన్ని ఎక్కువగా చేపట్టాయి. తమిళనాడు: ద్రవిడ ఉద్యమాల ప్రభావంతో ఇక్కడ రాజకీయ ముఖచిత్రం పూర్తిగా భిన్నంగా ఉంది. ఓబీసీ వర్గం ప్రాతినిధ్యం ఏకంగా 54.9 శాతంగా ఉంది, ఇది సాధారణ వర్గం (45.1%) కంటే కూడా ఎక్కువ. బీహార్: మండల్ రాజకీయాల పుణ్యమా అని ఇక్కడ ఓబీసీలు పీఠాన్ని శాసిస్తున్నారు. సాధారణ వర్గానికి 41.2 శాతం పదవీకాలం ఉండగా, ఓబీసీ ముఖ్యమంత్రులకు 52.8 శాతం పదవీకాలం లభించింది. కర్ణాటక: ఈ విషయంలో కర్ణాటక రికార్డు సృష్టించింది. ఇక్కడ ఓబీసీ వర్గం వాటా ఏకంగా 75 శాతానికి చేరుకుంది. సామాజిక న్యాయ రాజకీయాల ప్రభావం ఇక్కడ అత్యంత ప్రస్ఫుటంగా కనిపిస్తుంది.
జార్ఖండ్: గిరిజన గడ్డపై విలక్షణ నాయకత్వం ఈ మొత్తం విశ్లేషణలో జార్ఖండ్ డేటా అత్యంత ప్రత్యేకం, విభిన్నం. గిరిజన ప్రాబల్య ప్రాంతాల్లో నాయకత్వ నమూనాలు ఎలా ఉంటాయో జార్ఖండ్ నిరూపిస్తోంది. ఇక్కడ ముఖ్యమంత్రి పదవీకాలంలో సాధారణ వర్గానికి దక్కింది కేవలం 21.1 శాతం మాత్రమే. మిగిలిన 78.9 శాతాన్ని ఎస్టీ (ST) వర్గం దక్కించుకుంది. గిరిజన హక్కులు, నాయకత్వానికి ఈ రాష్ట్రం ఒక చిరునామాగా మారింది.
ఈ డేటా విశ్లేషణ ద్వారా తేలే అంశం ఏమిటంటే.. భారతదేశంలోని ప్రతి రాష్ట్రం తన విభిన్న సామాజిక నేపథ్యం కారణంగా అధికార పంపిణీకి ప్రత్యేక ప్రమాణాలను నిర్దేశించుకుంది. ఉత్తర భారతంలోని కొన్ని రాష్ట్రాల్లో ఇంకా ఉన్నత కులాల ఆధిపత్యం బలంగా ఉండగా, దక్షిణ, తూర్పు భారత దేశంలోని రాష్ట్రాలు సామాజిక న్యాయం దిశగా వేగంగా అడుగులు వేశాయి. అధికారం అనేది కేవలం ఒక వర్గానికే పరిమితం కాకుండా, అన్ని సామాజిక వర్గాలకు సమానంగా పంపిణీ అయినప్పుడే ప్రజాస్వామ్యానికి సంపూర్ణ అర్థం లభిస్తుంది.