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Casting Couch: అవకాశం కావాలంటే కాంప్రమైజ్ అవ్వాల్సిందే.. ఇండస్ట్రీ చీకటి కోణాన్ని బయటపెట్టిన హీరోయిన్లు!

Written ByVishnupriya
Published: Jun 17, 2026, 05:37 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 05:37 PM IST

Casting Couch:సినీ, టెలివిజన్ రంగాల్లో అవకాశాల కోసం ప్రయత్నించే ఎంతోమంది నటీనటులు అనేక సవాళ్లను ఎదుర్కొంటుంటారు. అందులో ఎక్కువగా చర్చకు వచ్చే అంశం కాస్టింగ్ కౌచ్. తాజాగా టీవీ నటి సంచితా ఉగ్లే మరణం తర్వాత ఈ అంశం మరోసారి వార్తల్లో నిలిచింది. గ్లామర్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్న కొన్ని చేదు అనుభవాలను పలువురు నటీమణులు గతంలో బహిరంగంగా వెల్లడించారు.

Lavina Tandon1/7

లవీనా టండన్

ప్రముఖ టీవీ నటి లవీనా టండన్ ఒక ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడుతూ తనకు కూడా కాస్టింగ్ కౌచ్ అనుభవం ఎదురైందని చెప్పింది. ఒక దక్షిణాది సినిమా కోసం తనను సంప్రదించిన కాస్టింగ్ డైరెక్టర్ మొదట ఒక పారితోషికం చెప్పి, తర్వాత కాంప్రమైజ్ అయితే మరింత మొత్తం ఇస్తామని చెప్పాడని ఆమె వెల్లడించింది. అలాంటి ప్రతిపాదనను తాను వెంటనే తిరస్కరించానని తెలిపింది.  

Barkha Singh2/7

బర్ఖా సింగ్

నటి బర్ఖా సింగ్ కూడా తనకు వచ్చిన ఒక ఇమెయిల్ గురించి మాట్లాడింది. ఆ ప్రాజెక్ట్‌లో అవకాశం పొందాలంటే కొన్ని అనుచితమైన షరతులు అంగీకరించాలని అందులో పేర్కొన్నారని చెప్పింది. ఆ మెయిల్‌ను చూసి తాను ఆశ్చర్యపోయానని, ఇలాంటి వ్యవహారాలు ఇంకా కొనసాగడం బాధాకరమని వ్యాఖ్యానించింది.  

Divyanka Tripathi3/7

దివ్యాంక త్రిపాఠి

టెలివిజన్ ప్రేక్షకులకు బాగా పరిచయమైన దివ్యాంక త్రిపాఠి కూడా గతంలో తన అనుభవాన్ని పంచుకుంది. కెరీర్ ప్రారంభ దశలో ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న సమయంలో ఒక పెద్ద అవకాశం వస్తుందని చెప్పి, దర్శకుడితో ప్రత్యేకంగా సమయం గడపాలని తనకు చెప్పారని తెలిపింది. అయితే అలాంటి ఆఫర్‌ను తాను తిరస్కరించినట్లు వెల్లడించింది.  

Madalsa Sharma4/7

మదాల్సా శర్మ

అనుపమ సీరియల్‌తో గుర్తింపు పొందిన మదాల్సా శర్మ మాట్లాడుతూ, కొంతమంది వ్యక్తులు నటన కంటే వ్యక్తిగత ప్రయోజనాలపైనే ఎక్కువ ఆసక్తి చూపుతారని చెప్పింది. ఎప్పుడైనా అసౌకర్యంగా అనిపించినప్పుడు ఆ సమావేశం నుంచి వెళ్లిపోవడం తన నిర్ణయమని పేర్కొంది.  

Sneha Jain5/7

స్నేహా జైన్

నటి స్నేహా జైన్ కూడా దక్షిణాది సినిమా అవకాశానికి సంబంధించి తనకు ఎదురైన అనుభవాన్ని వివరించింది. ఒప్పందంపై సంతకం చేసిన తర్వాత కొన్ని వ్యక్తిగత షరతులు పాటించాలని చెప్పారని, అలాంటి నిబంధనలు పూర్తిగా తప్పని ఆమె అభిప్రాయపడింది.  

Aradhana Sharma6/7

ఆరాధనా శర్మ

ఆరాధనా శర్మ ఒక సినిమా పాత్ర కోసం వెళ్లిన సమయంలో తనతో అసభ్యంగా ప్రవర్తించారని వెల్లడించింది. పరిస్థితిని గుర్తించిన వెంటనే అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయానని తెలిపింది.  

Jasmin Bhasin7/7

జాస్మిన్ భాసిన్

జాస్మిన్ భాసిన్ కూడా ఒక ఆడిషన్ సమయంలో దర్శకుడు హద్దులు దాటే ప్రయత్నం చేశాడని పేర్కొంది. తన తెలివితో అక్కడి నుంచి బయటపడినట్లు వెల్లడించింది.

TAGS:
casting couch
Entertainment Industry
TV Actresses
Lavina Tandon
Barkha Singh
Divyanka Tripathi
Madalsa Sharma
Sneha Jain
Kishwer Merchant
Aradhana Sharma

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