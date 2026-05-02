Casting Couch: సినిమా ఛాన్స్ కోసం వాళ్ల ముందు అలాంటి డ్రెస్ వేసుకోమన్నారు.. నిజాలు బయటపెట్టిన తెలుగు హీరోయిన్!

Casting Couch:టాలీవుడ్‌లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన తర్వాత ప్రతి హీరోయిన్ కూడా ఎన్నో సవాళ్లను ఎదుర్కొంటారు. అలాంటి అనుభవాల గురించి కొందరు ఓపెన్‌గా మాట్లాడుతుంటారు. తాజాగా హీరోయిన్ మదాలస శర్మ తన కెరీర్ ప్రారంభంలో ఎదుర్కొన్న ఒక సంఘటనను ఇంటర్వ్యూలో వెల్లడించారు. ఆమె చెప్పిన విషయాలు ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో చర్చనీయాంశంగా మారాయి.
మదాలస శర్మ మాట్లాడుతూ, సినిమా అవకాశాల కోసం మొదట్లో చాలా ఆడిషన్లు ఇచ్చానని చెప్పారు. ఆ సమయంలో ఒక దర్శకుడు తనను సినిమా కోసం పిలిచాడని తెలిపారు. అయితే ఆ దర్శకుడు తన ముందే బికినీ వేసుకుని బాడీ లాంగ్వేజ్ చెక్ చేయాలని అడిగాడని ఆమె వెల్లడించారు. ఈ విషయం విన్న వెంటనే తాను అసౌకర్యంగా ఫీలయ్యానని చెప్పారు.  

ఆమె మాట్లాడుతూ, “కథ డిమాండ్ చేస్తే ఎలాంటి దుస్తులైనా వేసుకోవడానికి నాకు ఎలాంటి అభ్యంతరం లేదు. కానీ ఒకరి ముందు ఇలా డ్రెస్సులు మార్చుకోవడం నా వృత్తిలో భాగం కాదు” అని తేల్చి చెప్పానన్నారు. తనకు గౌరవం ముఖ్యమని, కెరీర్ కోసం ఎలాంటి రాజీ పడనని ఆమె చెప్పారు.  

మదాలస శర్మ టాలీవుడ్‌లోకి ఫిట్టింగ్ మాస్టర్ సినిమాతో ఎంట్రీ ఇచ్చారు. ఆ తర్వాత కూడా కొన్ని సినిమాల్లో నటించి తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు సంపాదించుకున్నారు.   

ముఖ్యంగా చిత్రం చెప్పిన కథ సినిమాలో ఆమె నటనకు మంచి గుర్తింపు వచ్చింది. ఈ సినిమా ఉదయ్ కిరణ్ చివరి చిత్రం కావడం విశేషం.  

ఇలాంటి అనుభవాలు సినిమా ఇండస్ట్రీలో కొత్తగా వచ్చే వారికి ఎంత కష్టంగా ఉంటాయో ఆమె చెప్పకు వచ్చింది. అయినా కూడా మదాలస శర్మ లాంటి వారు తమ సూత్రాలకు కట్టుబడి ముందుకు సాగడం చాలా మందికి మంచిదని తెలిపింది. ప్రస్తుతం ఆమె చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఇండస్ట్రీలో ఉన్న ఒత్తిళ్లు, సమస్యల గురించి మరింత చర్చకు దారితీస్తున్నాయి.

casting couch Tollywood Madalsa Sharma interview Tollywood casting couch truth bikini audition controversy Telugu actress shocking reveal film industry harassment Tollywood news latest Madalsa Sharma movies Chitram Cheppina Katha actress

