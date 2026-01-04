English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Casting Couch: ఆ పని చేయకపోతే సినిమాల నుంచి తీసేస్తారు.. స్టార్ నటి సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Casting Couch: ఆ పని చేయకపోతే సినిమాల నుంచి తీసేస్తారు.. స్టార్ నటి సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Casting Couch in Tollywood : కాస్టింగ్ కౌచ్ గురించి తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఎన్నో రోజుల నుంచి చర్చ జరుగుతున్న సంగతి తెలిసిందే. ఎంతోమంది ప్రముఖ నటీమణులు ఈ విషయం గురించి పలుమార్లు చెప్పుకుంటూ వచ్చారు. ఇప్పుడు ఎన్నో సినిమాలలో నటించిన ఒక నటి.. ఈ విషయం గురించి పలు సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసింది ‌
1 /6

తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టుల పాత్ర చాలా కీలకమైనది. హీరోలు, హీరోయిన్లతో పాటు సినిమాకు బలమైన పునాది వేసేది ఈ నటులే. కొద్ది సేపే స్క్రీన్‌పై కనిపించినా.. తమ నటనతో ప్రేక్షకుల మనసుల్లో నిలిచిపోతారు. అలాంటి నటీమణుల్లో నటి అపూర్వ ఒకరు. తాజాగా ఆమె చేసిన వ్యాఖ్యలు సినిమా వర్గాల్లోనే కాదు..సోషల్ మీడియాలో కూడా పెద్ద చర్చకు దారి తీశాయి.

2 /6

అపూర్వ కెరీర్ ప్రారంభంలోనే ప్రేక్షకుల దృష్టిని ఆకర్షించారు. అల్లరి నరేష్ నటించిన అల్లరి సినిమాలో తల్లి పాత్రలో కనిపించి ఆశ్చర్యపరిచారు. వయసు చిన్నదే అయినా..ఆ పాత్రకు పూర్తిగా న్యాయం చేసి మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. ఆ తర్వాత పలు సినిమాల్లో తల్లి, అత్త..క్యారెక్టర్ రోల్స్ చేస్తూ బిజీగా మారారు. ఒక దశలో వరుస సినిమాలతో ఫుల్‌గా కనిపించిన అపూర్వ.. ఇప్పుడు మాత్రం అడపాదడపా అవకాశాలతో ముందుకు సాగుతున్నారు.  

3 /6

ప్రస్తుతం సినిమాలు తక్కువైనా..అపూర్వ సోషల్ మీడియా ద్వారా అభిమానులతో టచ్‌లో ఉంటున్నారు. తన రోజువారీ జీవితానికి సంబంధించిన ఫొటోలు, ఆలోచనలు పంచుకుంటూ యాక్టివ్‌గా ఉంటున్నారు. ఇదిలా ఉండగా..గతంలో ఇచ్చిన ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఆమె క్యాస్టింగ్ కౌచ్ అంశంపై చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు మళ్లీ వైరల్ అవుతున్నాయి.

4 /6

ఆ ఇంటర్వ్యూలో అపూర్వ మాట్లాడుతూ, “ఇండస్ట్రీలో కొన్ని సందర్భాల్లో నటీనటులను ఇబ్బంది పెట్టే పరిస్థితులు ఉంటాయి” అని చెప్పింది. వారు అడిగిన విషయాలకు ఒప్పుకోకపోతే.. అలాంటి పనులు చేయకపోతే.. కావాలనే అవకాశాలు దూరం చేస్తారని ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది. డేట్లు ఫిక్స్ చేసిన తర్వాత కూడా చివరి నిమిషంలో పాత్ర నుంచి తొలగించడం.. లేదా పూర్తిగా పట్టించుకోకుండా ప్రవర్తించడం వంటి అనుభవాలు తనకు ఎదురయ్యాయని చెప్పింది.

5 /6

బాలీవుడ్ నటీమణులు ఎక్కువగా కమిట్‌మెంట్‌కు సిద్ధంగా ఉంటారనే అభిప్రాయాన్ని అపూర్వ ఖండించింది. ఇలాంటి సమస్యలు ప్రతి పరిశ్రమలో ఉంటాయని, ఇది వ్యక్తుల ఆలోచనలపై ఆధారపడి ఉంటుందని ఆమె స్పష్టం చేసింది. ఒకసారి అలాంటి పరిస్థితిని అర్థం చేసుకున్న తర్వాత, మళ్లీ అదే మార్గంలో వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదని ఆమె అభిప్రాయపడింది.

6 /6

స్టార్‌డమ్ గురించి కూడా అపూర్వ ఆసక్తికరంగా మాట్లాడింది. ఒక హిట్ సినిమా వచ్చిన తర్వాత నటీనటుల జీవితం పూర్తిగా మారిపోతుందని చెప్పింది. స్టార్ అయ్యే వరకు అవకాశాల కోసం తిరగాల్సి వస్తుందని..కానీ పేరు వచ్చిన తర్వాత పరిశ్రమే వారి చుట్టూ తిరుగుతుందని ఆమె తెలిపింది. కొందరు నటీమణులు.. భూమిక లాంటివారు మొదటి సినిమాతోనే మంచి పేరు తెచ్చుకోవడంతో.. ఇలాంటి ఇబ్బందులు వారికి ఎదురై ఉండకపోవచ్చని కూడా చెప్పింది. తన కెరీర్ ప్రారంభ దశలో ఒకటి, రెండు సినిమాల సమయంలో ఇలాంటి ఒత్తిడిని తాను కూడా ఎదుర్కొన్నానని అపూర్వ వెల్లడించింది. వాటికి లొంగకపోవడంతో కొన్ని అవకాశాలు కోల్పోయానని చెప్పింది.

Tollywood Actress Statement casting couch experience Telugu Actress Reveals Truth Film Industry Dark Side Casting Couch Reality

Next Gallery

Telugu actress: అతనిపైన నమ్మకంతోనే బ్లౌజ్ లేకుండా కనిపించాను..నిజం చెప్పేసిన స్టార్ హీరోయిన్..!