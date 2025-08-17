Casting Couch: హీరోయిన్ బట్టలు విప్పమని చెప్పిన 65 ఏళ్ల నిర్మాత..ఇండస్ట్రీలో సంచలనం!

Malhaar Rathod Casting Couch: సినిమా పరిశ్రమలో కాస్టింగ్ కౌచ్ గురించి తరచూ వార్తల్లో వినే ఉంటాము. అయితే ఇది కేవలం సినీ ఇండస్ట్రీకే కాకుండా అనేక రంగాల్లో ఇది వ్యాపించింది. అయితే గ్లామర్ ఫీల్డ్కు సంబంధించిన కొందరు సెలబ్రిటీలు బయటకు వచ్చి వారి అనుభవాలు చెప్తున్న తరుణంలో అవి కాస్త వైరల్ అవుతున్నాయి. తాజాగా అలాంటి ఓ ఘటన బాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో సంచలనం రేపింది.
బాలీవుడ్కు చెందిన 65 ఏళ్ల నిర్మాత తనతో అసభ్యంగా ప్రవర్తించినట్లు ఓ హీరోయిన్ బయటకొచ్చి చెప్పింది. సినిమా పరిశ్రమలో కాస్టింగ్ కౌచ్ సమస్యలు ఇప్పటికీ ప్రబలంగా ఉన్నాయి. చాలా సంవత్సరాల క్రితం, ప్రముఖ నటి తనుశ్రీ దత్తా భారతదేశంలో కాస్టింగ్ కౌచ్ అంశాన్ని హాట్ టాపిక్గా రేపింది.
ఆ తర్వాత లైంగిక వేధింపుల గురించి చాలా మంది నటీమణులు బహిరంగంగా మాట్లాడటానికి ముందుకు వచ్చారు.
కొంతమంది హీరోయిన్లు, నటీమణులు తాము ఎదుర్కొన్న లైంగిక వేధింపులను వెల్లడించడానికి ఎంతోమంది ముందుకొస్తున్నారు.
ఇటీవల యువ నటి, టెలివిజన్ నటి మల్హర్ రాథోడ్ తన అనుభవాన్ని పంచుకుంటూ కొన్ని సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసింది.
65 ఏళ్ల నిర్మాత తనను ఆడిషన్ కి పిలిచి ఎలా అసభ్యంగా ప్రవర్తించాడో నటి మల్హర్ రాథోడ్ వివరించింది.
"ఓ నిర్మాత నన్ను ఆడిషన్ కి పిలిచాడు. అతనికి 65 సంవత్సరాలు. నేను అక్కడికి వెళితే, నిర్మాత నన్ను గదిలోకి రమ్మని పిలిచాడు."
"రూమ్ లోపలికి వెళ్లాక బట్టలు విప్పి చూపించాలని చెప్పాడు" అని నిర్మాతతో తనకు ఎదురైన అనుభవాన్ని బయటపెట్టింది.
"ఒక సీనియర్ నిర్మాత అలా చేయడని నమ్మి నేను అతని గదిలోకి వెళ్ళాను. కానీ తరువాత అతని మాటలు విన్నప్పుడు నేను షాక్ అయ్యాను" అని నటి మల్హర్ రాథోడ్ చెప్పుకొచ్చింది.
"ఈ మాటలు విన్న వెంటనే నేను అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయాను" మల్హర్ తన అనుభవాన్ని పంచుకుంది.
ఆ సంఘటన కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం జరిగిందని మల్హార్ చెప్పింది. ఆ చీకటి రోజును గుర్తుచేసుకుంటూ.. టీవీ పరిశ్రమలో కూడా లైంగిక వేధింపులు సర్వసాధారణమని వెల్లడించింది.