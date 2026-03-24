Casting Couch: ఒకేసారి ముగ్గురు అమ్మాయిలతో..కొంచెం డైరెక్టర్‌తో క్లోజ్‌గా ఉండని చెప్పారు.. స్టార్ హీరోయిన్ కీలక వ్యాఖ్యలు..!

Tollywood Casting Couch: తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలో అవకాశాల కోసం ప్రయత్నించే.. అమ్మాయిలు ఎన్నో సవాళ్లను ఎదుర్కొంటున్నారు. ముఖ్యంగా క్యాస్టింగ్ కౌచ్ అనే పదం సినిమా ఇండస్ట్రీలో వినిపిస్తూనే ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలో యువ నటి సాహితి దాసరి ఈమధ్య ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో.. తన అనుభవాలను పంచుకోవడం తెగ వైరస్ అవు. ఆమె చెప్పిన విషయాలు పరిశ్రమలోని కొన్ని చేదు నిజాలను బయటపెట్టాయి.
సాహితి దాసరి తన కెరీర్ ప్రారంభంలోనే మంచి గుర్తింపు పొందింది. ముఖ్యంగా పోలిమేర వంటి సినిమాలతో ప్రేక్షకులకు దగ్గరైంది. అలాగే ఒక పాటలో చేసిన డ్యాన్స్ వల్ల కూడా ఆమెకు మంచి పేరు వచ్చింది. కానీ ఆమె ప్రయాణం అంత సులభంగా సాగలేదని ఈమె ఈ మధ్య ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పకు వచ్చింది.

ఇండస్ట్రీలో క్యాస్టింగ్ కౌచ్ గురించి మాట్లాడుతూ ..”నా లైఫ్ లో చాలామంది కమిట్‌మెంట్ అడిగారు. డైరెక్ట్‌గా అడగరు, మధ్యలో కొంతమంది.. కొందరు కోఆర్డినేటర్లు, మేనేజర్లు లేదా అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్లు ఉంటారు. వాళ్ల ద్వారా మాట్లాడిస్తారు,” అని తెలిపింది.

అదే సమయంలో ఈ విషయం గురించి మరింత మాట్లాడుతూ.. "నువ్వు కొంచెం డైరెక్టర్స్ తో క్లోజ్‌గా ఉండాలి, మెసేజ్‌లు చేస్తే అవకాశాలు వస్తాయి అని చెప్పేవారు. ఇద్దరు పెద్ద డైరెక్టర్ల నుంచి కూడా ఇలాంటి సూచనలు వచ్చాయి" అని వెల్లడించింది. కానీ తను మాత్రం ఇలాంటి విషయాల్లో ఎప్పుడూ రాజీపడలేదని వాళ్ళని ముఖం మీద తిట్టేదాన్ని అని చెప్పకు వచ్చింది.

ఆమె ధైర్యంగా స్పందిస్తూ, "నేను ముఖం మీదే తిట్టేసేదానిని. మీ ఏజ్ ఏంటి? మీరు చేసే పనులేంటి? ప్రొఫెషనలిజం ఉండాలి" అని చెప్పేదానిని అని అన్నారు. 

వ్యక్తిగత జీవితంపై కూడా ఆమె కొన్ని విషయాలు పంచుకుంది. తనకు కొన్ని రిలేషన్‌షిప్స్ విఫలమయ్యాయని.. ఐదు సార్లు బ్రేకప్ అయ్యిందని తెలిపింది. ముఖ్యంగా ఒక అబ్బాయి తనతో రిలేషన్ లో ఉంటూనే మరో ఇద్దరు అమ్మాయిలతో కూడా రిలేషన్ లో ఉన్నారని.. చివరికి ఒక అమ్మాయికి ఫోన్ చేయదా నిజం మొత్తం బయట పడిందని అందుకే తాము విడిపోయామని చెప్పుకొచ్చింది.

Sahithi Dasari casting couch Tollywood casting couch news Telugu actress interview controversy casting couch in Telugu industry Sahithi Dasari interview viral

