CBSE Board Exams: CBSE 10, 12వ తరగతి టైమ్‌ టేబుల్ రిలీజ్.. ఈసారి రెండు దశల్లో టెన్త్‌ పరీక్షలు.. ఎందుకో తెలుసా..?

CBSE Board Exams Date Sheet 2026: సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ (CBSE) బోర్డు పరిధిలో 2025-26 విద్యా సంవత్సరానికి సంబంధించి వచ్చే ఏడాది జరగనున్న 10వ, 12వ తరగతి బోర్డు పరీక్షల షెడ్యూల్ను రిలీజ్ చేసింది. ఈ మేరకు పరీక్షల పూర్తి షెడ్యుల్ను సీబీఎస్సీ బోర్డు అధికారిక వెబ్సైట్లో ఉంచింది. తాజా షెడ్యూల్ ప్రకారం CBSE బోర్డు పరీక్షలు వచ్చే ఏడాది ఫిబ్రవరి 17 నుంచి ప్రారంభంకానున్నాయి.
ఈ సారి 10వ తరగతి పరీక్షలు ఏడాదికి రెండు సార్లు జరగనున్నాయి. మొదటి విడత పరీక్షలు ఫిబ్రవరి 17 నుంచి మార్చి 6 వరకు.. రెండో విడత పరీక్షలు మే 15 నుంచి జూన్ 1 వరకు ఉంటాయి.
ఇక 12వ తరగతి పరీక్షలు ఫిబ్రవరి 17 నుంచి ఏప్రిల్ 9 వరకు నిర్వహిస్తారు. పూర్తి షెడ్యూల్ను వెబ్సైట్లో చూడవచ్చు. పరీక్షలు ముగిసిన తర్వాత పది రోజుల్లో సమాధాన పత్రాల మూల్యాంకనం ప్రారంభమవుతుంది.
ఈ ప్రక్రియ 12 రోజుల్లో పూర్తవుతుంది. ఈ షెడ్యూల్ తాత్కాలికమని, పాఠశాలల నుంచి తుది నివేదికలు వచ్చాక చివరి షెడ్యూల్ను ప్రకటిస్తామని CBSE తెలిపింది.
ఈ ఏడాది దేశవ్యాప్తంగా 45 లక్షలకు పైగా విద్యార్థులు CBSE 10 మరియు 12వ తరగతి పరీక్షలకు హాజరవుతారని బోర్డు వెల్లడించింది.