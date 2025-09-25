English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

CBSE Board Exams: CBSE 10, 12వ తరగతి టైమ్‌ టేబుల్ రిలీజ్.. ఈసారి రెండు దశల్లో టెన్త్‌ పరీక్షలు.. ఎందుకో తెలుసా..?

CBSE Board Exams Date Sheet 2026: సెంట్రల్ బోర్డ్‌ ఆఫ్‌ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్‌ (CBSE) బోర్డు పరిధిలో 2025-26 విద్యా సంవత్సరానికి సంబంధించి వచ్చే ఏడాది జరగనున్న 10వ, 12వ తరగతి బోర్డు పరీక్షల షెడ్యూల్‌ను రిలీజ్ చేసింది. ఈ మేరకు పరీక్షల పూర్తి షెడ్యుల్‌ను సీబీఎస్సీ బోర్డు అధికారిక వెబ్‌సైట్‌లో ఉంచింది. తాజా షెడ్యూల్‌ ప్రకారం CBSE బోర్డు పరీక్షలు వచ్చే ఏడాది ఫిబ్రవరి 17 నుంచి ప్రారంభంకానున్నాయి.  
CBSE (సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్) 2025-26 విద్యా సంవత్సరానికి.. 10వ, 12వ తరగతి బోర్డు పరీక్షల షెడ్యూల్‌ను విడుదల చేసింది. ఈ షెడ్యూల్‌ను CBSE అధికారిక వెబ్‌సైట్‌లో (www.cbse.gov.in) చూడవచ్చు. వచ్చే ఏడాది అనగా 2026, ఫిబ్రవరి 17 నుంచి పరీక్షలు ప్రారంభం కానున్నాయి. 

ఈ సారి 10వ తరగతి పరీక్షలు ఏడాదికి రెండు సార్లు జరగనున్నాయి. మొదటి విడత పరీక్షలు ఫిబ్రవరి 17 నుంచి మార్చి 6 వరకు.. రెండో విడత పరీక్షలు మే 15 నుంచి జూన్ 1 వరకు ఉంటాయి. 

ఇక 12వ తరగతి పరీక్షలు ఫిబ్రవరి 17 నుంచి ఏప్రిల్ 9 వరకు నిర్వహిస్తారు. పూర్తి షెడ్యూల్‌ను వెబ్‌సైట్‌లో చూడవచ్చు. పరీక్షలు ముగిసిన తర్వాత పది రోజుల్లో సమాధాన పత్రాల మూల్యాంకనం ప్రారంభమవుతుంది.   

ఈ ప్రక్రియ 12 రోజుల్లో పూర్తవుతుంది. ఈ షెడ్యూల్ తాత్కాలికమని, పాఠశాలల నుంచి తుది నివేదికలు వచ్చాక చివరి షెడ్యూల్‌ను ప్రకటిస్తామని CBSE తెలిపింది.  

ఈ ఏడాది దేశవ్యాప్తంగా 45 లక్షలకు పైగా విద్యార్థులు CBSE 10 మరియు 12వ తరగతి పరీక్షలకు హాజరవుతారని బోర్డు వెల్లడించింది.  

