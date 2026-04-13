  • CBSE 10th Result 2026: విద్యార్థులకు అలర్ట్.. రేపే సీబీఎస్‌ఈ 10వ తరగతి ఫలితాలు.. రిజల్ట్ లింక్ ఇదే!

CBSE 10th Result 2026: విద్యార్థులకు అలర్ట్.. రేపే సీబీఎస్‌ఈ 10వ తరగతి ఫలితాలు.. రిజల్ట్ లింక్ ఇదే!

CBSE 10th Result 2026: సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ (CBSE) 10వ తరగతి ఫలితాల విడుదలకు రంగం సిద్ధమైంది. దేశవ్యాప్తంగా పదో తరగతి విద్యార్థులు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న ఫలితాల సమయం రానే వచ్చింది. సీబీఎస్‌ఈ టెన్త్ క్లాస్ సెషన్-1 పరీక్షల ఫలితాలు రేపు అనగా మంగళవారం, ఏప్రిల్ 14న విడుదలయ్యే అవకాశం ఉన్నట్లుగా సమాచారం.
 
సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ (CBSE) పదో తరగతి ఫలితాల కోసం ఎదురుచూస్తున్న లక్షలాది మంది విద్యార్థులకు బిగ్ అలర్ట్. రేపు సీబీఎస్‌ఈ టెన్త్ క్లాస్ సెషన్-1 పరీక్షల ఫలితాలు విడుదలయ్యే అవకాశం ఉన్నట్లుగా తెలుస్తోంది. ​ఫలితాల విడుదలకు సంబంధించి బోర్డు నేడు సాయంత్రంలోపు అధికారిక ప్రకటన చేసే అవకాశం ఉంది.   

ఈసారి సీబీఎస్‌ఈ వినూత్నంగా రెండు సెషన్లలో పరీక్షలను నిర్వహించింది. మొదటి సెషన్ అందరికీ తప్పనిసరి చేయగా.. తమ మార్కులను లేదా పెర్ఫార్మెన్స్‌ను మెరుగుపరుచుకోవాలనుకునే విద్యార్థుల కోసం రెండో సెషన్‌ను కూడా నిర్వహించారు.   

దేశవ్యాప్తంగా 8 వేలకు పైగా కేంద్రాల్లో జరిగిన ఈ పరీక్షలకు సుమారు 25 లక్షల మంది విద్యార్థులు హాజరయ్యారు. ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరి 17 నుంచి ప్రారంభమైన పరీక్షలు మార్చి 11వ తేదీతో ముగిశాయి.   

అధికారికంగా ఫలితాలు విడుదలైన తర్వాత, విద్యార్థులు తమ రోల్ నంబర్ మరియు ఇతర వివరాలను నమోదు చేసి బోర్డు అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ www.cbse.gov.inలో రిజల్ట్స్ చూసుకోవచ్చు. ​ 

​సెషన్-1 ఫలితాల్లో తమ మార్కుల పట్ల అసంతృప్తిగా ఉన్నవారు లేదా స్కోరు మెరుగుపరుచుకోవాలని భావించే విద్యార్థుల కోసం బోర్డు సెషన్-2 పరీక్షలను నిర్వహించనుంది. ఈ ఇంప్రూవ్‌మెంట్ పరీక్షలు మే 15 నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయని విద్యాశాఖ వర్గాలు వెల్లడించాయి.  

