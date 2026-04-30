CBSE 12th Results: సీబీఎస్ఈ 12వ తరగతి రిజల్ట్స్.. ఆరోజే విడుదల!ఫెయిల్ అయ్యే వారికి గుడ్ న్యూస్, పూర్తి వివరాలివే!

CBSE 12th Results 2026 Update: దేశవ్యాప్తంగా 18 లక్షల మంది విద్యార్థులు సీబీఎస్ఈ 12వ తరగతి పరీక్షల కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. ఇందులో అబ్బాయిలు 10.2 లక్షలు కాగా.. అమ్మాయిలు 8.3 లక్షలు ఉన్నారు. ఈ నెలలోనే సీబీఎస్ఈ పదో తరగతి ఫలితాలు విడుదల చేశారు. అయితే 12వ తరగతి ఫలితాలు పై బిగ్ అప్డేట్ వచ్చింది. మే మూడో వారంలో ఈ ఫలితాలు విడుదల అయ్యే అవకాశం ఉందని ఎగ్జామినేషన్ కంట్రోలర్ సాన్యం భరద్వాజ్ తెలిపారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ 12 వ తరగతి ఫలితాలు పై బిగ్ అప్డేట్ వచ్చింది. దేశవ్యాప్తంగా లక్షలాది మంది విద్యార్థులు ఈ ఫలితాల కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. అయితే తాజాగా ఎగ్జామినేషన్ కంట్రోలర్ సాన్యం భరద్వాజ్ దీనిపై బిగ్ అప్డేట్ ఇచ్చారు.
మూల్యాంకనం ప్రక్రియ ఎక్కడ ఆగలేదని.. అంత అనుకున్నట్లు పర్ఫెక్ట్ గా కొనసాగుతోందని చెప్పారు. ఆన్ స్క్రీన్ మార్కింగ్ వ్యవస్థ లో టెక్నికల్ సమస్యలు దీనివల్ల రిజల్ట్స్ లేట్ అయ్యే అవకాశం ఉందన్న వార్తలను ఆయన ఖండించారు.
అయితే సీబీఎస్ఈ 12వ తరగతి పరీక్ష ఫలితాలు మే మూడో వారంలో విడుదల చేస్తున్నట్లు ఆయన ప్రకటించారు. ఇక ఈ దేశవ్యాప్తంగా పలు సెంటర్లలో ఫిబ్రవరి 17 నుంచి ఏప్రిల్ 10వ తేదీ వరకు ఈ సీబీఎస్ఈ పరీక్షలు నిర్వహించారు. కనీసం 33 శాతం మార్కులు పొందితే విద్యార్థులు ఈ పరీక్షల్లో పాస్ అవుతారు.
ఒక మార్కు రెండు మార్కుల తేడాతో విద్యార్థులు ఫెయిల్ అయ్యే అవకాశం ఉంటే వారికి గ్రేస్ మార్కులు కూడా ఇస్తున్నారు. క్వశ్చన్ పేపర్లో ఏవైనా తప్పిదాలు ఉన్నా వాటికి మార్కులు కూడా కేటాయిస్తున్నారు. ఇక విద్యార్థులు అధికారిక వెబ్సైట్ CBSE.gov.in లో ఫలితాలను చెక్ చేసుకోవచ్చు.
కేవలం ఈ అధికారిక వెబ్సైట్లో మాత్రమే కాదు.. అపార్ ఐడి లింక్ ఉన్న సీబీఎస్సీ డిజిటల్ మార్క్ షీట్లు కూడా పొందవచ్చు. డీజీ లాకర్ లో అందుబాటులో ఉంటాయి. 'ఇష్యూడ్ డాక్యుమెంట్' సెక్షన్లో మీరు ఫలితాల కోసం చెక్ చేసుకోవచ్చు.