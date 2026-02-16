CBSE Board Exam 2026 Last Minute Tips: సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ (CBSE) బోర్డు కంట్రోలర్ డాక్టర్ సాన్యాన్ భరద్వాజ్ పదవ తరగతి పరీక్షలకు సంబంధించిన కొన్ని సూచనలు చేశారు. అయితే రేపటి నుంచి సీబీఎస్ఈ 10, 12 పరీక్షలు ప్రారంభం కానున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో విద్యార్థులు లాస్ట్ మినిట్లో కొన్ని మిస్టేక్స్ అస్సలు చేయకూడదు. బోర్డు నియమాలు పాటిస్తూ రేపు పరీక్షా కేంద్రానికి ఉదయం 10 గంటలలోపు హాజరు అవ్వాలి. ఆ పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
సీబీఎస్ఈ 10వ తరగతి పరీక్షల నేపథ్యంలో బోర్డు కంట్రోలర్ డాక్టర్ సాన్యాన్ భరద్వాజ్ కీలక సూచనలు చేశారు. ప్రధానంగా మీరు పరీక్ష హాలుకు చేరుకోవడం నుంచి పరీక్ష పూర్తయ్యే వరకు ఈ సూచనలు కచ్చితంగా పాటించాలి. అంతే కాదు విద్యార్థులు లాస్ట్ మినిట్ లో కొన్ని పొరపాట్లు చేయకండి.
ఈ సీబీఎస్ఈ పరీక్షలు ఉదయం 10 గంటల నుంచి ప్రారంభం అవుతాయి. అయితే పరీక్ష మాత్రం ఉదయం 10:30 గంటలకు ప్రారంభం అవుతుంది . 15 నిమిషాలు ముందే ప్రశ్నాపత్రాలను కూడా అందజేస్తారు. ఇచ్చిన సమయంలోనే పరీక్షలు పూర్తి కానున్నాయి. ఇక పిడబ్ల్యుడి వ్యక్తులకు అదనంగా సమయాన్ని కేటాయిస్తున్నారు.
ఇక పరీక్ష సమయంలో బెల్ షెడ్యూల్ కూడా ఉంటుంది. మొదటగా చిన్న బెల్.. ఆ తర్వాత పెద్ద బెల్ కూడా కొడతారు. సింగల్ బెల్ ఎగ్జామ్ ప్రారంభమై రెండు గంటలు పూర్తయిందని అర్థం. లాంగ్ బెల్ ఎగ్జామ్ పూర్తయింది అని చెప్పడానికి కొడతారు. అయితే, పరీక్షా కేంద్రానికి పదిగంటల తర్వాత వస్తే అనుమతించరు.
అయితే పరీక్ష కేంద్రానికి సరైన యూనిఫామ్ ధరించడంతోపాటు గ్యాడ్జెట్లు వంటివి తీసుకు వెళ్లకూడదు. దీంతో పాటు ఉదయం 10:00 వరకు ఎగ్జామ్స్ సెంటర్ కి చేరుకోవాల్సి ఉంటుంది. మీ ఏరియాలో ఉన్న ట్రాఫిక్, వాతావరణం, దూరాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని సెంటర్కు ముందుగానే చేరుకోవాలి.
విద్యార్థులు పరీక్ష కేంద్రానికి తమతోపాటు పెన్నులు ఉండే పౌచ్ మాత్రమే తీసుకువెళ్లాలి. ఇక అమ్మాయిలు హెవీ జువెలరీ ధరించకూడదు. అబ్బాయిలు పెద్ద లోగోలు ఉన్న దుస్తులు ధరించకూడదు. కేవలం వైట్ , గోధుమ రంగులో ఉన్న దుస్తులను మాత్రమే ప్రైవేటు విద్యార్థులు ధరించాలి. ఇక రెగ్యులర్ స్కూలు విద్యార్థులు యూనిఫాం మాత్రమే ధరించాలి.