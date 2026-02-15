CBSE 2026: విద్యార్థులకు అలర్ట్! CBSE బోర్డు పరీక్ష 2026 డ్రెస్ కోడ్ విడుదల.. తప్పనిసరిగా తెలుసుకోవాలి!

CBSE Board Exam 2026 Official Dress Code Released: సీబీఎస్ఈ బోర్డు పరీక్షలు 2026 సంబంధించి ఫిబ్రవరి 17వ తేదీన ప్రారంభం కానున్నాయి. ఇది 10, 12 క్లాసులకు నిర్వహిస్తారు. ఈసారి సీబీఎస్ఈ బోర్డు పలు పరీక్షల్లో పలు మార్పులు చేసింది. ప్రధానంగా విద్యార్థులకు స్ట్రెస్ తగ్గించడానికి ఈ సూచనలు చేసింది. అదే విధంగా పరీక్షకు హాజరయ్యే విద్యార్థులకు సరైన డ్రెస్ కోడ్ కూడా ఫాలో అవ్వాలని కొన్ని సూచనలు చేసింది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
సీబీఎస్ఈ బోర్డు పరీక్షలు ఫిబ్రవరి 17వ తేదీ నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. క్లాస్ 10, 12వ తరగతికి ఈ పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నారు. సీబీఎస్ఈ బోర్డు పరీక్షలకు సంబంధించిన విద్యార్థులకు డ్రెస్ కోడ్ రూల్స్ తీసుకువచ్చింది. ఎగ్జామ్స్ సెంటర్ కు వెళ్లే విద్యార్థులు ముందుగానే విషయాన్ని తెలుసుకోవాలి.
సీబీఎస్ఈ బోర్డు పరీక్షలకు కొన్ని మిలియన్ల మంది విద్యార్థులు హాజరు కానున్నారు. మీరు సరైన యూనిఫామ్ వేసుకుని ఎగ్జామ్ హాల్కు వెళ్లాలని సూచిస్తుంది. వారితో పాటు స్కూల్ ఐడీ కార్డ్ కూడా తీసుకొని వెళ్లాలి. యూనిఫామ్ నీట్ గా ఉండేలా చూసుకోండి. విద్యార్థులు కచ్చితంగా అడ్మిట్ కార్డు కూడా తమతో పాటు తీసుకువెళ్లాల్సి ఉంటుంది.
అయితే ప్రైవేట్గా రాసే విద్యార్థులకు ఎలాంటి యూనిఫామ్ ఉండదు. అయితే కేవలం లైట్ సింపుల్ దుస్తులను మాత్రమే ధరించాలని బోర్డు సూచిస్తుంది. పాకెట్స్ , జిప్స్ ఉండే డ్రెస్సులను వేసుకోకూడదు. కేవలం లైట్ కలర్లో ఉండే తెలుపు, లేత గోధుమ రంగులో ఉండే బట్టలను వేసుకోవాలి. డార్క్ రంగు జీన్స్ దుస్తులను వేసుకోకూడదు.
అబ్బాయిలు కేవలం ప్లెయిన్, సింపుల్ ప్యాంట్స్ మాత్రమే ధరించాలి. పెద్ద పెద్ద బటన్స్, లోగోస్ ఉన్నవి ధరించకూడదు. ఇక అమ్మాయిల విషయానికి వస్తే పెద్ద ఇయర్ రింగ్స్, ఫ్యాన్సీ థ్రెడ్ వర్క్ ఉండే దుస్తువులు ధరించకూడదు. అమ్మాయిలు, అబ్బాయిలు ఇద్దరు ఫ్లాట్ గా ఉండే స్లిప్పర్స్ మాత్రమే ధరించాలి.
అంతేకాదు ఎగ్జామ్కు సెంటర్ వెళ్లే విద్యార్థులు తమతో పాటు ఎలాంటి గ్యాడ్జెట్స్ తీసుకోకూడదు. స్మార్ట్ వాచ్, మొబైల్ ఫోన్స్ కూడా బ్యాన్ చేశారు. కేవలం పెన్స్ ఉండే మీ పౌచ్ మాత్రమే తీసుకువెళ్లాలి. ఇక పరీక్ష ప్రారంభం అయ్యే గంట ముందు కేంద్రానికి చేరుకోవాలి. అప్పుడు ఎలాంటి హడావుడి లేకుండా పరీక్ష రాస్తారు.