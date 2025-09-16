CBSE Board Exams 2026 Registration Starts: విద్యార్థులకు బిగ్ అలెర్ట్.. సెంట్రల్ బోర్డు ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ 2026 ఈరోజు మంగళవారం నుంచి రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ ప్రారంభం కానుంది. విద్యార్థులు CBSE అధికారిక వెబ్సైట్ అయిన cbse.gov.in రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవచ్చు.
సీబీఎస్ఈ అధికారిక నోటిఫికేషన్ లో ఫీజు చెల్లింపుల విధానాన్ని కూడా ప్రకటించింది. ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ యూపీఐ, డెబిట్ లేదా క్రెడిట్ కార్డు ద్వారా చెల్లింపులు చేయవచ్చు. సీబీఎస్ఈ విద్యార్థులకు ఈ ఏడాది అపార్ ఐడి లింక్ కూడా చేయమని బోర్డు ఆదేశించింది. .
ఇక తుది గడువు తర్వాత వెరిఫికేషన్ స్లిప్ కూడా జనరేట్ అవుతుంది. స్కూల్ యాజమాన్యం ప్రతి విద్యార్థికి అందజేస్తుంది. ఇంక మీ పేరు లేదా తల్లి తండ్రి గార్డియన్ పుట్టిన తేదీలో ఏవైనా కరెక్షన్స్ ఉంటే వెంటనే స్కూల్ యాజమాన్యం ద్వారా కరెక్షన్ చేయించుకోవచ్చు. దానికి 14 నవంబర్ 2025 నుంచి 28 నవంబర్ 2025 వరకు గడువు ఉంటుంది.
క్లాస్ 9 రూ.320, క్లాస్ 10 రూ.320, లేట్ ఫీజు రూ.2320, రూ.2320. ట్రైనింగ్ ఫీజు రూ. 20,000(క్లాస్ 9,10), స్పోర్ట్స్ ఫీజు రూ.10,000 (క్లాస్ 9,10) చెల్లించాలి
ఒక స్కూలు సీబీఎస్ఈ అధికారిక వెబ్సైట్లో రిజిస్ట్రేషన్ స్లిప్స్ కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి. కానీ అందులో వివరాలు నమోదు చేసి సులభంగా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు
అయితే విద్యార్థులు తమ వివరాలను క్షుణ్ణంగా చదివి నమోదు చేయాలి. రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ అప్పుడే సులభతరం అవుతుందని స్కూలు యాజమాన్యానికి సీబీఎస్సీ తెలిపింది. ఇచ్చిన గడువులో కరెక్ట్ డేటా ఉన్న రిజిస్ట్రేషన్ త్వరగా పూర్తవుతుందన్నారు.