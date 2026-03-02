English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Celebrities At War: యుద్ధంలో చిక్కుకున్న సినీ సెలబ్రిటీలు.. ఎవరెవరు అంటే..!

Celebrities Stuck in Dubai:
మిడిల్ ఈస్ట్ దేశాల్లో పరిస్థితి రోజురోజుకు ఉద్రిక్తంగా మారుతోంది. ఇరాన్‌పై ఇజ్రాయెల్.. అమెరికా జరిపిన దాడుల తర్వాత ఆ ప్రాంతంలో యుద్ధ వాతావరణం నెలకొంది. ఈ దాడుల సమయంలో ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ అయతుల్లా అలీ ఖమేనీ మరణించారని వార్తలు రావడంతో పరిస్థితి మరింత ఉద్రిక్తమైంది.
ఈ పరిణామాల తర్వాత ఇరాన్ ప్రతిచర్యగా సౌదీ అరేబియా, దుబాయ్, ఖతార్, ఇరాక్, బహ్రెయిన్ దేశాల్లో ఉన్న అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ సైనిక స్థావరాలను లక్ష్యంగా చేసుకుని క్షిపణి దాడులు ప్రారంభించింది. దీంతో ఆ ప్రాంతంలో భయాందోళనలు పెరిగాయి. అనేక దేశాలు అప్రమత్తం అయ్యాయి.

ఈ యుద్ధ పరిస్థితుల కారణంగా విమాన సర్వీసులు భారీగా రద్దయ్యాయి. పలు అంతర్జాతీయ విమానాలు నిలిపివేయడంతో ప్రయాణికులు ఎయిర్‌పోర్ట్‌లలోనే ఆగిపోయారు. ఈ క్రమంలో కొంతమంది భారతీయ సినీ ప్రముఖులు కూడా దుబాయ్, సౌదీ అరేబియాలో చిక్కుకుపోయారు.

నటి ఈషా గుప్తా ప్రస్తుతం అబుదాబిలో ఉన్నారు. పరిస్థితులు ఉద్రిక్తంగా ఉన్నప్పటికీ తాను సురక్షితంగా ఉన్నానని ఆమె సోషల్ మీడియా ద్వారా తెలిపారు. ప్రజల రక్షణ కోసం యూఏఈ ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటోందని పేర్కొన్నారు.  

తమిళ స్టార్ హీరో అజిత్ కుమార్ కూడా రేసింగ్ ఈవెంట్ కోసం దుబాయ్ వెళ్లారు. విమానాలు రద్దు కావడంతో ఆయన ప్రయాణం నిలిచిపోయింది. ప్రస్తుతం ఆయన దుబాయ్‌లోనే సురక్షితంగా ఉన్నారని సమాచారం.

టాలీవుడ్ నటుడు విష్ణు మంచు తన కుటుంబంతో కలిసి దుబాయ్‌లో ఉన్నారు. క్షిపణి దాడుల శబ్దాలతో ఇల్లు కంపించిందని, తన చిన్నారి భయపడిందని ఆయన తెలిపారు. యుద్ధం లేని ప్రపంచం కావాలని కోరుకుంటున్నానని సోషల్ మీడియాలో చెప్పారు.  

నటి సోనాల్ చౌహాన్ కూడా విమానాలు రద్దు కావడంతో దుబాయ్‌లోనే ఉండిపోయారు. తాను సురక్షితంగా ఉన్నానని, ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని అభిమానులకు తెలియజేశారు.

