Celebrity Hair Secret: సెలబ్రిటీలకు ఒక్క తెల్ల వెంట్రుక కూడా ఎందుకు రాదో తెలుసా

Celebrity Black Hair 
సాధారణంగా సెలబ్రెటీలకు.. తెల్ల జుట్టు.. పెద్దగా కనిపివ్వదు.. అయితే మనలాగా ఏదో ఒక రంగు లేదా ఏదో ఒక డై మాత్రం వీళ్లు వేయరు. సెలబ్రిటీలు ఆరోగ్యకరమైన ప్యాక్స్ మాత్రమే జుట్టుకి వేస్తారు. మరి అవి ఏమిటో ఒకసారి చూద్దాం..
ప్రస్తుతం అందరికీ తెల్ల జుట్టు పెద్ద సమస్యగా మారింది. మనకే కాదు సెలబ్రిటీలకు కూడా ఈ తెల్ల జుట్టు సమస్య ఉంటుంది. కానీ స్క్రీన్ పైన మాత్రం వీళ్ళకి ఒక్క తెల్ల వెంట్రుక కూడా కనిపివ్వదు.   

అయితే ఇలా ఉండడానికి వీలు ఎటువంటి కెమికల్ ఫాక్స్.. ఉపయోగించరు. తప్పకుండా ఆరోగ్యకరమైన ప్యాక్ మాత్రమే ఉపయోగిస్తారు. అయితే వీళ్ళు ఎటువంటి ప్యాక్ యూస్ చేస్తారు అని ఈమధ్య ఒక సెలబ్రిటీ స్టైలిష్ చెప్పారు.   

ఆయన చెప్పిన ప్రకారం వాళ్లు వారే ప్యాక్ ఎలా చేసుకోవాలంటే. ముందుగా ఐరన్ పాన్ స్టవ్ పైన పెట్టి.. అందులో ఐదు టేబుల్ స్పూన్ల హెన్నా పౌడర్, రెండు టేబుల్ స్పూన్స్ అలోవెరా జెల్, ఒక కోడి గుడ్డు తెల్ల సోనా వేసి బాగా కలపాలి.  

ఆ తర్వాత ఈ మిశ్రమాన్ని మొత్తం టి డికాషన్ కొద్దిగా వేసుకుంటూ.. చిక్కగా వచ్చేవరకు కలుపుకుంటూ ఉండాలి. ఈ మిశ్రమాన్ని తలకు అప్లై చేసుకుని.. ఒక 30 నిమిషాల పాటు అలానే ఉంచేయాలి.   

ఒక 30 నిమిషాల నుంచి గంట తరువాత.. గోరు వచ్చేది నీళ్లతో తలస్నానం చేస్తే చాలు. మీ తెల్ల జుట్టు కూడా నల్లగా మారుతుంది. అలానే ఈ కలర్ ఎక్కువ రోజులపాటు ఉంటుంది.

