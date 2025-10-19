Celebrity Couples First Diwali: సినీ ఇండస్ట్రీకి చెందిన కొంతమంది ప్రముఖులు ఈ సంవత్సరం తమ తొలి దీపావళి జరుపుకోబోతున్నారు. ఆ సెలబ్రిటీలు కొత్త జంటలు ఎవరో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఈ సంవత్సరం దీపావళి పండుగ దాదాపు వచ్చేసింది. ఈ రోజున చాలా మంది నూతన వధూవరులు సాధారణంగా తమ తొలి దీపావళిని జరుపుకొంటారు. ధనత్రయోదశితో మొదలుపెట్టి లక్ష్మీపూజతో ఎంతో గొప్పగా జరుపుకోనున్నారు. అయితే ఆ లిస్టులో ఎంత మంది సెలబ్రిటీలు ఉన్నారో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ప్రముఖ నటి అభినయ కొన్ని నెలల క్రితం వేగసేన కార్తీక్ను వివాహం చేసుకుంది. ఈ జంట తమ మొదటి దీపావళిని కలిసి జరుపుకోనున్నారు.
నాగ చైతన్య, శోభిత గత ఏడాది డిసెంబర్లో వివాహం చేసుకున్నారు. కాగా, వారికి ఇది తొలి దీపావళి కానుంది.
కీర్తి సురేష్ తన 15 సంవత్సరాల ప్రియుడు ఆంటోనీ థట్టిల్ను గత సంవత్సరం వివాహం చేసుకుంది. ఈ సంవత్సరం వారి తొలి దీపావళి కూడా.
కాళిదాస్ జయరామ్ ఇటీవలే తరిణిని వివాహం చేసుకున్నాడు. ఈ సంవత్సరం కూడా వారికి ప్రత్యేకమైన దీపావళి.
రమ్య పాండియన్ లోవల్ ధావన్ను వివాహం చేసుకున్నారు. ఈ సంవత్సరం దీపావళి వారి మొదటి దీపావళి అవుతుంది.
సాక్షి అగర్వాల్ ఇటీవలే నవనీత్ను వివాహం చేసుకుంది. వారు ఈ సంవత్సరం తొలి దీపావళిని జరుపుకోబోతున్నారు.