English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Celebrity Couples: 2025లో తొలి దీపావళి జరుపుకొంటున్న సెలబ్రిటీ కొత్త జంటలు వీళ్లే..టాలీవుడ్‌లో ఎవరున్నారంటే?

Celebrity Couples: 2025లో తొలి దీపావళి జరుపుకొంటున్న సెలబ్రిటీ కొత్త జంటలు వీళ్లే..టాలీవుడ్‌లో ఎవరున్నారంటే?

Celebrity Couples First Diwali: సినీ ఇండస్ట్రీకి చెందిన కొంతమంది ప్రముఖులు ఈ సంవత్సరం తమ తొలి దీపావళి జరుపుకోబోతున్నారు. ఆ సెలబ్రిటీలు కొత్త జంటలు ఎవరో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
1 /7

ఈ సంవత్సరం దీపావళి పండుగ దాదాపు వచ్చేసింది. ఈ రోజున చాలా మంది నూతన వధూవరులు సాధారణంగా తమ తొలి దీపావళిని జరుపుకొంటారు. ధనత్రయోదశితో మొదలుపెట్టి లక్ష్మీపూజతో ఎంతో గొప్పగా జరుపుకోనున్నారు. అయితే ఆ లిస్టులో ఎంత మంది సెలబ్రిటీలు ఉన్నారో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.   

2 /7

ప్రముఖ నటి అభినయ కొన్ని నెలల క్రితం వేగసేన కార్తీక్‌ను వివాహం చేసుకుంది. ఈ జంట తమ మొదటి దీపావళిని కలిసి జరుపుకోనున్నారు.  

3 /7

నాగ చైతన్య, శోభిత గత ఏడాది డిసెంబర్‌లో వివాహం చేసుకున్నారు. కాగా, వారికి ఇది తొలి దీపావళి కానుంది.   

4 /7

కీర్తి సురేష్ తన 15 సంవత్సరాల ప్రియుడు ఆంటోనీ థట్టిల్‌ను గత సంవత్సరం వివాహం చేసుకుంది. ఈ సంవత్సరం వారి తొలి దీపావళి కూడా.  

5 /7

కాళిదాస్ జయరామ్ ఇటీవలే తరిణిని వివాహం చేసుకున్నాడు. ఈ సంవత్సరం కూడా వారికి ప్రత్యేకమైన దీపావళి.  

6 /7

రమ్య పాండియన్ లోవల్ ధావన్‌ను వివాహం చేసుకున్నారు. ఈ సంవత్సరం దీపావళి వారి మొదటి దీపావళి అవుతుంది.  

7 /7

సాక్షి అగర్వాల్ ఇటీవలే నవనీత్‌ను వివాహం చేసుకుంది. వారు ఈ సంవత్సరం తొలి దీపావళిని జరుపుకోబోతున్నారు.  

Diwali 2025 First Diwali Celebrities Diwali Naga Chaitanya Shobhita Dhulipala Keerthy Suresh Abhinaya Sakshi Aggarwal Telugu Celebrities

Next Gallery

Diwali Lucky Zodiac: దీపావళి రోజు 5 రాజయోగాలు.. చాలా ఏళ్ల తర్వాత అరుదైన ఘటన.. ఈ రాశులవారికి ఇక డబ్బే, డబ్బు..