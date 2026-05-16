Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Celebrity Divorce: విజయ్ నుంచి హన్సిక వరకు..విడాకులు తీసుకున్న సెలబ్రిటీ జంటలు వీళ్లే!

Celebrity Divorce: విజయ్ నుంచి హన్సిక వరకు..విడాకులు తీసుకున్న సెలబ్రిటీ జంటలు వీళ్లే!

Written ByHarish DarlaUpdated byHarish Darla
Published: May 16, 2026, 11:38 AM IST|Updated: May 16, 2026, 11:38 AM IST

Celebrity Divorces 2026: చిత్రసీమలో సెలబ్రిటీ జంటల విడాకాలు సమస్య తీవ్రంగా పెరిగిపోయింది. ఇప్పటికే చాలామంది సెలబ్రిటీలు పెళ్లిని తెగదెంపులు చేసుకోగా.. తాజాగా మరికొందరు సెలబ్రిటీలు ఇప్పుడు అదే బాట పట్టారు. అయితే ఆ జంటలు ఎవరో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

Celebrity Divorces 20261/6

చిత్రసీమలో సెలబ్రిటీ జంటల విడాకాలు సమస్య తీవ్రంగా పెరిగిపోయింది. ఇప్పటికే చాలామంది సెలబ్రిటీలు పెళ్లిని తెగదెంపులు చేసుకోగా.. తాజాగా మరికొందరు సెలబ్రిటీలు ఇప్పుడు అదే బాట పట్టారు. అయితే ఆ జంటలు ఎవరో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Celebrity Divorces 20262/6

తమిళ హీరో, సీఎం విజయ్ భార్య సంగీత ఇటీవల అతని నుండి విడాకుల కోసం దరఖాస్తు చేసుకుంది. దాదాపు 25 ఏళ్ల వివాహ బంధం తర్వాత వారు విడిపోనున్నారు.

Celebrity Divorces 20263/6

'నాగిని' సీరియల్‌తో తెలుగులో పాపులర్ అయిన నటి మౌని రాయ్ ఇటీవల తన భర్త సూరజ్ నంబియార్ నుండి విడిపోతున్నట్లు ప్రకటించింది. అయితే వీరిద్దరి లవ్ మ్యారేజ్ కావడం గమనార్హం. కానీ, వీరిద్దరి విడాకులకు కారణాలు ఏంటో తెలియరాలేదు.

Celebrity Divorces 20264/6

రవి మోహన్, ఆర్తిలకు 2009లో వివాహం జరిగింది. వారి 15 ఏళ్ల వివాహ బంధంలో వారికి ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు. ఏడాదిన్నర క్రితం వారిద్దరూ విడిపోయారు. అయితే రవి మోహన్ గతంలో కెనిషాతో డేటింగ్ చేసినా.. కానీ ప్రస్తుతం వారిద్దరూ కూడా విడిపోయారు.

Celebrity Divorces 20265/6

భారతీయ చిత్ర పరిశ్రమలోని ప్రముఖ నటీమణులలో స్టార్ హీరోయిన్ హన్సిక ఒకరు. ఆమె 2022లో వ్యాపారవేత్త సోహైల్ ఖదూరియాను వివాహం చేసుకుంది. అయితే, వీరిద్దరి పెళ్లి ఏడాదిన్నర కూడా నిలవకపోవడం గమనార్హం. ఆమె ఇటీవలే సోహైల్ నుండి విడాకులు కూడా తీసుకున్నారు.

Celebrity Divorces 20266/6

ప్రముఖ మలయాళ నటి మీరా వాసుదేవన్ 2024లో విపిన్‌ను వివాహం చేసుకున్నారు. అయితే ఇది ఆమెకు మూడో పెళ్లి. పెళ్లయిన ఏడాది కూడా కాకముందే ఆమె విడాకులు తీసుకున్నారు. 

Tags:
Celebrity Divorce
Thalapathy Vijay
CM Vijay Divorce
Mouni Roy
Mouni Roy divorce
Separation
ravi mohan
Mouni Roy
Vijay
sangeetha
Vijay Sankgeetha Files For Divorce

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ప్రధాని మోదీ దెబ్బకు బంగారం, వెండి ధరలు ఢమాల్.. వచ్చేవారం మరింత పతనం..!!

ప్రధాని మోదీ దెబ్బకు బంగారం, వెండి ధరలు ఢమాల్.. వచ్చేవారం మరింత పతనం..!!

gold price crash4 min ago
2

తెలంగాణ మంత్రివర్గంలో కీలక మార్పులు.. నేడు ఢిల్లికి రేవంత్ రెడ్డి..

Telangana cabinet expansion24 min ago
3

Chanakya Niti: మనుషుల ప్రవర్తనకు సంబంధించి ఆచార్య చాణక్యుడి అద్భుత సూక్తి..

Chanakya Niti1 hr ago
4

Telangana Weather Update: నేడు అండమాన్ కు నైరుతి ‌‌ఋతుపవనాలు..

Telangana weather updates1 hr ago
5

కార్ల లవర్స్‌కి బంపర్ ఆఫర్.. సగం ధరకే మహీంద్రా థార్, స్కార్పియో, ఇన్నోవా క్రిస్టా..

Second Hand Cars1 hr ago