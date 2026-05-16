/Celebrity Divorce: విజయ్ నుంచి హన్సిక వరకు..విడాకులు తీసుకున్న సెలబ్రిటీ జంటలు వీళ్లే!

Celebrity Divorces 2026: చిత్రసీమలో సెలబ్రిటీ జంటల విడాకాలు సమస్య తీవ్రంగా పెరిగిపోయింది. ఇప్పటికే చాలామంది సెలబ్రిటీలు పెళ్లిని తెగదెంపులు చేసుకోగా.. తాజాగా మరికొందరు సెలబ్రిటీలు ఇప్పుడు అదే బాట పట్టారు. అయితే ఆ జంటలు ఎవరో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
తమిళ హీరో, సీఎం విజయ్ భార్య సంగీత ఇటీవల అతని నుండి విడాకుల కోసం దరఖాస్తు చేసుకుంది. దాదాపు 25 ఏళ్ల వివాహ బంధం తర్వాత వారు విడిపోనున్నారు.
'నాగిని' సీరియల్తో తెలుగులో పాపులర్ అయిన నటి మౌని రాయ్ ఇటీవల తన భర్త సూరజ్ నంబియార్ నుండి విడిపోతున్నట్లు ప్రకటించింది. అయితే వీరిద్దరి లవ్ మ్యారేజ్ కావడం గమనార్హం. కానీ, వీరిద్దరి విడాకులకు కారణాలు ఏంటో తెలియరాలేదు.
రవి మోహన్, ఆర్తిలకు 2009లో వివాహం జరిగింది. వారి 15 ఏళ్ల వివాహ బంధంలో వారికి ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు. ఏడాదిన్నర క్రితం వారిద్దరూ విడిపోయారు. అయితే రవి మోహన్ గతంలో కెనిషాతో డేటింగ్ చేసినా.. కానీ ప్రస్తుతం వారిద్దరూ కూడా విడిపోయారు.
భారతీయ చిత్ర పరిశ్రమలోని ప్రముఖ నటీమణులలో స్టార్ హీరోయిన్ హన్సిక ఒకరు. ఆమె 2022లో వ్యాపారవేత్త సోహైల్ ఖదూరియాను వివాహం చేసుకుంది. అయితే, వీరిద్దరి పెళ్లి ఏడాదిన్నర కూడా నిలవకపోవడం గమనార్హం. ఆమె ఇటీవలే సోహైల్ నుండి విడాకులు కూడా తీసుకున్నారు.
ప్రముఖ మలయాళ నటి మీరా వాసుదేవన్ 2024లో విపిన్ను వివాహం చేసుకున్నారు. అయితే ఇది ఆమెకు మూడో పెళ్లి. పెళ్లయిన ఏడాది కూడా కాకముందే ఆమె విడాకులు తీసుకున్నారు.