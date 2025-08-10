English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Rakhi Photos: సెలబ్రిటీ రాఖీ సెలబ్రేషన్స్‌.. ట్రెండింగ్‌లో టాలీవుడ్‌, బాలీవుడ్‌ రక్షాబంధన్‌ వైరల్‌ ఫోటోస్‌..!

Celebrity Rakhi Photos 2025: రాఖీ సంబరాలు వేడుకగా జరుపుకున్నారు. సామాన్య ప్రజల నుంచి సినీ, రాజకీయ సెలబ్రిటీలు కూడా రాఖీ పండుగ వేడుకగా జరుపుకున్నారు. అయితే సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కూడా మాజీ మంత్రి గీతారెడ్డితో పాటు మంత్రి సీతక్క కొండా సురేఖ రాఖీ కట్టారు. ఆ ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
 
1 /7

రాఖీ పౌర్ణమి సందర్భంగా శనివారం జూబ్లీహిల్స్ నివాసంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి మాజీ మంత్రి గీతారెడ్డి, మంత్రి సీతక్క, కొండా సురేఖ రాఖీ కట్టారు. స్వీట్స్ పంచుకొని పండగ శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకున్నారు. వీరితో పాటు సినీ రాజకీయ నేతలు కూడా రాఖీ పండుగ వేడుకలు జరుపుకున్నారు.  

2 /7

ఈ పండుగ అన్న చెల్లెలి బంధాలకు ప్రతీకగా నిలుస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో సామాన్య ప్రజల నుంచి సినీ రాజకీయ నేతలు కూడా అంగరంగ వైభవంగా రాఖీ పౌర్ణమి వేడుకలు జరుపుకొని తమ ఆనంద భావాలను వ్యక్తం చేసుకున్నారు.  

3 /7

రాఖీ పండుగ కేవలం టాలీవుడ్, రాజకీయ నేతలకే పరిమితం కాలేదు. దేశవ్యాప్తంగా వైభవంగా జరుపుకున్నారు. బాలీవుడ్  సెలబ్రిటీలు కూడా రాఖీ వేడుక నిర్వహించుకున్నారు. సామాన్యుల నుంచి సెలబ్రిటీల వారు అందరూ రాఖీ పండుగ సంబరాలలో మునిగారు.  

4 /7

పలువురు సినీ, క్రికెట్ ప్రముఖులు రాఖీ సెలబ్రేషన్స్ ఫోటోలను సోషల్ మీడియా వేదికగా పంచుకున్నారు. ప్రధానంగా రకూల్‌ ప్రీత్‌ సింగ్‌, జెనీలియా నిహారిక,సారా అలీఖాన్ రాఖీ పౌర్ణమి సందర్భంగా తమ సోదరులకు రాఖీ కట్టారు.  

5 /7

ప్రత్యేక ఆకర్షణగా బాలీవుడ్ నటి కంగనా రనౌత్ కూడా తన సోదరుడికి రాఖీ కట్టారు. ఆ ఫోటో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతూ ఉంది. బాలీవుడ్ క్వీన్ హిమాచల్ మండి ఎంపీ ఇంస్టాగ్రామ్ లో తన సోదరుడు రాఖీ కట్టిన ఫోటో షేర్ చేశారు. ఈ ఫోటోలో ఆమె పసుపు రంగు చీరలో మెరిసిపోయారు. చాలా క్లాసిక్ గా సింపుల్ గా కనిపించింది కంగనా.  

6 /7

ఇక టాలీవుడ్ మెగా ప్రిన్సెస్ నిహారిక కొణిదెల కూడా అన్న వరుణ్‌ తేజ్‌తోపాటు రామ్ చరణ్‌కు రాఖీ కట్టారు. ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతూ ఉన్నాయిజ ఇద్దరితో కలిపి ఆమె దిగిన ఫోటోలు ఆమె పంచుకున్నారు.  

7 /7

బాలీవుడ్ బ్యూటీ సారా అలీ ఖాన్ తన సోదరుడు ఇబ్రహీం ఆలీ ఖాన్ కు కూడా రాఖీ కట్టింది. ఈ సందర్భంగా ఇబ్రహీం బ్లూ కుర్తా ధరించి ఉండగా.. ఆమె పసుపు రంగు డ్రెస్ వేసుకొని ట్రెండింగ్‌లో నిలిచింది.వీళ్లతోపాటు పెట్‌ కూడా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది.

Rakhi 2025 Celebrity Rakhi Celebration Bollywood Rakhi Photos Tollywood Rakhi Festival Rakhi viral images Revanth Reddy Rakhi

Next Gallery

Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు అదృష్టం కలిసే వచ్చే రాశి ఇదే..!