Celebrity Divorce 2025: 2025లో విడిపోయిన జంటలు వీళ్లే.. ఎవరెవరంటే..?

సినిమా, క్రీడలు.. రంగాలకు చెందిన సెలబ్రిటీల వ్యక్తిగత జీవితాలపై ప్రజలకు ఎప్పుడూ ఆసక్తి ఎక్కువగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ప్రేమ, పెళ్లి, విడాకులు వంటి విషయాలు త్వరగా వార్తలుగా.. మారుతాయి. 2025 సంవత్సరంలో కూడా కొన్ని ప్రముఖ స్టార్ జంటలు తమ వివాహ బంధాలకు.. ప్రేమ సంబంధాలకు ముగింపు పలికారు. ఒకప్పుడు ఆదర్శ జంటలుగా కనిపించిన వారు విడిపోవడం అభిమానులను ఆశ్చర్యానికి గురి చేసింది. 2025లో విడాకులు తీసుకున్న అలాంటి స్టార్ కపుల్స్ ఎవరో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
మొదటగా సినీ నటులు తమన్నా భాటియా, విజయ్ వర్మ గురించి చెప్పుకోవాలి. కొంతకాలంగా ప్రేమలో ఉన్న వీరిద్దరూ పెళ్లి చేసుకుంటారని ప్రచారం జరిగింది. కానీ అనూహ్యంగా ఈ జంట తమ సంబంధానికి ముగింపు పలికింది.

భారత టెన్నిస్ స్టార్ సానియా మీర్జా కూడా ఈ సంవత్సరం ఈ లిస్టులో చేరింది. ఆమె పాకిస్థాన్ క్రికెటర్ షోయబ్ మాలిక్‌ను 2010లో వివాహం చేసుకున్నారు. పెళ్లి తర్వాత కొన్నేళ్లు సంతోషంగా ఉన్నప్పటికీ.. క్రమంగా వారి మధ్య విభేదాలు పెరిగాయి. దాదాపు 12 సంవత్సరాల వైవాహిక జీవితం తర్వాత ఈ జంట విడాకులు తీసుకుంది.

అలాగే టీమ్ ఇండియా క్రికెటర్ యుజ్వేంద్ర చహల్..డ్యాన్సర్ ధనశ్రీ వర్మ కూడా 2025లో విడాకులు తీసుకున్న సెలబ్రిటీ జంటల జాబితాలో చేరారు. 2020లో ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్న వీరిద్దరి మధ్య.. తర్వాత సమస్యలు వచ్చాయని వార్తలు వినిపించాయి. చివరకు పరస్పర అంగీకారంతో విడిపోయారు.

మరాఠీ సినీ, సంగీత రంగానికి చెందిన ప్రముఖ గాయకుడు.. నటుడు రాహుల్ దేశ్‌పాండే కూడా ఈ ఏడాది తన జీవిత భాగస్వామి నేహాతో విడిపోయారు. దాదాపు 17 సంవత్సరాల పాటు కలిసి జీవించిన తర్వాత వీరి మధ్య దూరం పెరిగి విడాకులకు దారితీసింది. ఈ వార్త ఆయన అభిమానులను బాధించింది.

ఇక రాన్యా రావు, జతిన్ కేసు కూడా వార్తల్లో నిలిచింది. రాన్యా రావు ప్రస్తుతం ఒక కేసులో చిక్కుకోవడంతో కుటుంబ జీవితంలో సమస్యలు తలెత్తాయి. ఈ నేపథ్యంలో జతిన్ కోర్టులో విడాకుల పిటిషన్ దాఖలు చేశారు.

