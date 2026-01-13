Central Bank Of India Recruitment 2026: ఉద్యోగాల కోసం చూస్తున్న నిరుద్యోగులకు గోల్డెన్ఛాన్స్. ఎలాంటి రాత పరీక్ష లేకుండానే కేవలం టెన్త్, డిగ్రీ అర్హతలతో సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా బ్యాంక్లో ఉద్యోగాలకి నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ అయ్యింది. ఆసక్తి, అర్హత గల అభ్యర్థులు జనవరి 23లోపు ఆఫ్లైన్లో అప్లయ్ చేసుకోవాలి. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే..
సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఆఫీస్ అసిస్టెంట్, అటెండర్, వాచ్మెన్ కమ్ గార్డెనర్ పోస్టులకు ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఆసక్తి, అర్హత ఉన్న అభ్యర్థులు ఆఫ్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. అప్లయ్ చేసుకోవడానికి చివరి తేదీ జనవరి 23, 2026. ఈ ఉద్యోగాలు ఒక సంవత్సరం కాంట్రాక్ట్ ఆధారంగా ఉంటాయి.
ఆఫీస్ అసిస్టెంట్ పోస్టుకు బీఎస్డబ్ల్యూ లేదా బీఏ లేదా బీకాం పూర్తి చేసినవారు అర్హులు. కంప్యూటర్ పరిజ్ఞానం, స్థానిక భాషలో మాట్లాడటం, రాయడం వచ్చుండాలి. అవసరం. అలాగే MS ఆఫీస్, టాలీ, ఇంటర్నెట్లో నైపుణ్యం ఉండాలి. స్థానిక భాషలో టైపింగ్ తెలిస్తే మంచిది.
అటెండర్ లేదా సబ్ స్టాఫ్ పోస్టుకు 10వ తరగతి పాస్ అయి స్థానిక భాషలో మాట్లాడగలిగితే చాలు. వాచ్మెన్ కమ్ గార్డెనర్ పోస్టుకు 7వ తరగతి పాస్ అయి ఉండాలి. అగ్రికల్చర్ లేదా గార్డెనింగ్ లేదా హార్టికల్చర్లో అనుభవం ఉన్న వారికి ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. అందరూ ఆర్ఎస్ఈటీఐ సెంటర్ జిల్లా లేదా సమీపంలో నివసించాలి.
వయసు పరిమితి జనవరి 31, 2026 నాటికి కనీసం 22 సంవత్సరాలు, గరిష్టం 40 సంవత్సరాలు. రిజర్వ్డ్ కేటగిరీలకు కేంద్ర ప్రభుత్వ నియమాల ప్రకారం సడలింపులు ఉంటాయి. ఎంపిక ప్రక్రియలో అర్హులను షార్ట్లిస్ట్ చేసి పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూ ఆధారంగా ఎంపిక చేస్తారు.
జీతం ఆఫీస్ అసిస్టెంట్కు నెలకు 20 వేల రూపాయలు, అటెండర్కు 14 వేల రూపాయలు. వాచ్మెన్ కమ్ గార్డెనర్కు 12 వేల రూపాయలు. పూర్తి వివరాలకు centralbank.bank.in వెబ్సైట్ సందర్శించండి.