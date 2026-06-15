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Central Bank Jobs 2026: నిరుద్యోగులకు బంపర్ ఛాన్స్.. కేవలం డిగ్రీ అర్హతతో 4500 బ్యాంక్ అప్రెంటిస్ ఉద్యోగాలకి నోటిఫికేషన్

Written ByAruna Maharaju
Published: Jun 15, 2026, 09:24 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 09:24 AM IST

Central Bank of India Apprentice Recruitment 2026: బ్యాంక్ ఉద్యోగం కోసం ఎదురుచూస్తున్న నిరుద్యోగులకు గుడ్‌న్యూస్. సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా 4,500 అప్రెంటిస్ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది. ఈ పోస్టులకు డిగ్రీ పూర్తి చేసిన అభ్యర్థులు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఎంపికైన వారికి ఏడాది శిక్షణతో పాటు నెలకు రూ.15,000 స్టైపెండ్ అందించనున్నారు. ఆసక్తి, అర్హత గల అభ్యర్థులు నిర్ణీత గడువులోగా ఆన్‌లైన్ ద్వారా అప్లయ్ చేసుకోవచ్చు.
 

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బ్యాంక్ అప్రెంటిస్ ఉద్యోగాలకి నోటిఫికేషన్

నిరుద్యోగులకు అదిరిపోయే శుభవార్త. సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా దేశవ్యాప్తంగా అప్రెంటిస్ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేసింది. మొత్తం 4,500 ఖాళీలను భర్తీ చేయనుండగా.. ఎంపికైన అభ్యర్థులకు ఒక సంవత్సరం పాటు బ్యాంకు శాఖల్లో శిక్షణతో పాటు నెలకు రూ.15,000 స్టైపెండ్ అందించనుంది. అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ ఇప్పటికే జూన్ 12న మొదలవ్వగా.. చివరి తేది జూన్ 22 వరకు ఉంది. ఇక ఆన్‌లైన్ పరీక్ష జూలై 2026 మొదటి వారంలో ఉంటుంది.  

Central Bank Jobs 2026,2/5

బ్యాంక్ అప్రెంటిస్ ఉద్యోగాలకి నోటిఫికేషన్

మొత్తం 4,500 అప్రెంటిస్ పోస్టులు ఉండగా ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో 128 ఖాళీలు ఉండగా.. తెలంగాణలో 100 ఖాళీలు ఉన్నాయి. ఈ పోస్టులకు గుర్తింపు పొందిన విశ్వవిద్యాలయం నుంచి ఏదైనా విభాగంలో డిగ్రీ పూర్తి చేసి ఉండాలి. అభ్యర్థులు 01 జనవరి 2022 లేదా ఆ తర్వాత డిగ్రీ ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి. అలాగే నేషనల్ అప్రెంటిస్‌షిప్ ట్రైనింగ్ స్కీమ్ పోర్టల్‌లో ముందుగానే నమోదు చేసుకుని ఉండటం తప్పనిసరి.  

Central Bank Jobs 2026,3/5

బ్యాంక్ అప్రెంటిస్ ఉద్యోగాలకి నోటిఫికేషన్

2026 మే 31 నాటికి అభ్యర్థుల వయసు 20 నుంచి 28 ఏళ్ల మధ్య ఉండాలి. రిజర్వేషన్ వర్గాలకు ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం వయో సడలింపు వర్తిస్తుంది. ఎస్సీ/ఎస్టీలకి 5 సంవత్సరాలు, ఓబీసీలకి 3 సంవత్సరాలు కేటాయించారు. అభ్యర్థులకు ఆన్‌లైన్ పరీక్ష, స్థానిక భాషా పరీక్ష నిర్వహించి.. అందులో ఎంపికైన వారికి మొదట డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ నిర్వహిస్తారు. ఆ తర్వాత మెడికల్ ఫిట్‌నెస్ టెస్ట్ ఉంటుంది.   

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బ్యాంక్ అప్రెంటిస్ ఉద్యోగాలకి నోటిఫికేషన్

ఆన్‌లైన్ పరీక్ష మొత్తం 100 మార్కులకు ఉంటుంది. 100 ప్రశ్నలకు గంట సమయం కేటాయిస్తారు. ఇందులో జనరల్/ఫైనాన్షియల్ అవేర్‌నెస్ 20 మార్కులు, ఆప్టిట్యూడ్ & రీజనింగ్ 20 మార్కులు, కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ 20 మార్కులు, జనరల్ ఇంగ్లీష్ 20 మార్కులు, సెంట్రల్ బ్యాంక్ సేవలపై అవగాహన 20 మార్కులు. ప్రతి ప్రశ్నకు 1 మార్కు.. నెగిటివ్ మార్కింగ్ లేదు. ఎంపికైన అభ్యర్థులకు 12 నెలల పాటు అప్రెంటిస్ శిక్షణ అందిస్తారు. శిక్షణ కాలంలో నెలకు రూ.15,000 స్టైపెండ్ చెల్లిస్తారు. ఇతర అలవెన్సులు ఉండవు.  

Central Bank Jobs 2026,5/5

బ్యాంక్ అప్రెంటిస్ ఉద్యోగాలకి నోటిఫికేషన్

ఈ పోస్టులకు అప్లయ్ చేసుకోవడానికి దరఖాస్తు ఫీజు జనరల్/ఈడబ్ల్యూఎస్/ఓబీసీ పురుషులు-రూ. 944, జనరల్/ఈడబ్ల్యూఎస్/ఓబీసీ మహిళలు-రూ. 708, ఎస్సీ/ఎస్టీ/దివ్యాంగులు/ట్రాన్స్‌జెండర్ అభ్యర్థులు-రూ. 236. ఇక దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి ముందుగా NATS పోర్టల్‌లో రిజిస్ట్రేషన్ పూర్తి చేయాలి. అనంతరం BFSI SSC పోర్టల్‌లో లాగిన్ అవ్వాలి. అవసరమైన డాక్యుమెంట్స్ అప్‌లోడ్ చేసి, సబ్మిట్ కొట్టాలి.  

TAGS:
Central Bank Jobs 2026
Bank Jobs 2026
Jobs 2026
Central Bank of India Apprentice Recruitment 2026
Central Bank of India

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