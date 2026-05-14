/DA hike:కేంద్ర ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్.. డీఏ పెంపు అమలు తేదీ ప్రకటించేసిన ప్రభుత్వం

DA hike:కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు మరో శుభవార్త వచ్చింది. భారతీయ రైల్వే శాఖ ఉద్యోగుల డియర్నెస్ అలవెన్స్ (DA) ను కేంద్ర ప్రభుత్వం 2 శాతం పెంచింది. ఇప్పటివరకు 58 శాతంగా ఉన్న డీఏ ఇప్పుడు 60 శాతానికి చేరింది. ఈ పెంపు 2026 జనవరి 1 నుంచి అమల్లోకి వస్తుందని రైల్వే బోర్డు ప్రకటించింది.
ఈ నిర్ణయంతో లక్షలాది మంది రైల్వే ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు లాభపడనున్నారు. డీఏ అంటే ద్రవ్యోల్బణం వల్ల పెరిగిన జీవన వ్యయాన్ని తగ్గించేందుకు ఉద్యోగులకు ఇచ్చే అదనపు భత్యం. ధరలు పెరుగుతున్న సమయంలో ఉద్యోగులపై భారం తగ్గించడానికి ప్రభుత్వం ఈ అలవెన్స్ను పెంచుతూ ఉంటుంది.
రైల్వే శాఖ విడుదల చేసిన నోటిఫికేషన్ ప్రకారం, రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము ఈ పెంపుకు ఆమోదం తెలిపినట్లు వెల్లడించింది. 7వ వేతన సంఘం సిఫార్సుల ప్రకారం ఉద్యోగుల బేసిక్ పే ఆధారంగా ఈ డీఏ లెక్కించబడుతుంది. అయితే ఇందులో స్పెషల్ పే లేదా ఇతర అలవెన్సులు పరిగణనలోకి రావు.
ప్రభుత్వం తెలిపిన మరో ముఖ్య విషయం ఏమిటంటే, డీఏను జీతంలో భాగంగా కాకుండా ప్రత్యేక అలవెన్స్గా కొనసాగిస్తారు. అలాగే 50 పైసలకంటే ఎక్కువ మొత్తాన్ని తదుపరి పూర్తి రూపాయికి రౌండ్ ఆఫ్ చేస్తారు. 50 పైసలకంటే తక్కువ ఉంటే వాటిని పరిగణనలోకి తీసుకోరు.రైల్వే పెన్షనర్లకు కూడా ఇదే విధంగా డియర్నెస్ రిలీఫ్ (DR) 2 శాతం పెంచారు. దీంతో రిటైర్డ్ ఉద్యోగులకు కూడా నెలసరి పెన్షన్లో కొంత పెరుగుదల కనిపించనుంది.
ఇప్పటికే కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ 2026 ఏప్రిల్లో కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు డీఏ పెంపును ప్రకటించింది. ఆ తరువాత రైల్వే, రక్షణ శాఖలు తమ ఉద్యోగులకు వేర్వేరు ఉత్తర్వులు జారీ చేస్తున్నాయి. దేశవ్యాప్తంగా సుమారు 50 లక్షల కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, 65 లక్షల పెన్షనర్లు ఈ డీఏ పెంపుతో లాభపడుతున్నారు.
ఇక బ్యాంక్ ఉద్యోగులకు కూడా ఇండియన్ బ్యాంక్స్ అసోసియేషన్ ఇటీవల డీఏ పెంపును ప్రకటించింది. మే, జూన్, జూలై 2026 నెలలకు ఈ పెంపు వర్తించనుంది. ద్రవ్యోల్బణం పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం ఉద్యోగులకు కొంత ఊరటనిచ్చే అంశంగా మారింది.