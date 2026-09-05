/Diwali Bonus: దసరా, దీపావళికి కేంద్ర ఉద్యోగులకు డబుల్ బోనస్.. చేతికి రూ.7 వేల లేదా రూ.21 వేలా?

Central Government Employees Bonus 2026: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులను దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రతి ఏడాది దసరా, దీపావళి సందర్భంగా వేసే బోనస్ ఫార్ములాల్లో భారీ మార్పులు రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఈ ప్రతిపాదనకు కేంద్ర మంత్రివర్గ సమావేశంలో భాగంగా ఆమోదముద్ర వేయబోతున్నట్లు అధికారిక సమాచారం. ఇదే జరిగితే ఉద్యోగులకు బోనస్ రెట్టింపు అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి..
Central Government Employees Bonus 2026: దసరా, దీపావళి వేళ లక్షలాదిమంది కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల బ్యాంకు ఖాతాల్లో భారీ మొత్తంలో పండగ బోన జమ చేసేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం రంగం సిద్ధం చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇదిలా ఉంటే ఏళ్లుగా అమలవుతున్న బోనస్ లెక్కింపు విధానాన్ని సవరించి.. పెరిగిన కనీస వేతనాలకు అనుగుణంగా సరికొత్త ఫార్ములాను అమలు చేయాలని ఉద్యోగ సంఘాలు కోరుతున్నాయి. ఈ ప్రతిపాదన అమలయితే బోనస్ భారీ మొత్తంలో పెరిగే అవకాశాలున్నాయి.
ప్రస్తుతం అమలవుతున్న ఫార్ములా ప్రకారం బోనస్ లెక్కింపుకు నెలవారీ గరిష్ట పరిమితి కేవలం రూ.7000 మాత్రమే తీసుకుంటున్నారు.. అయితే, ప్రస్తుత ద్రవ్యోల్బణం ప్రకారం.. ఈ సీలింగ్ను రూ.21 వేలకు పెంచాలన్న డిమాండ్ పై కేంద్రం సానుకూలంగా ఉన్నట్లు అధికారిక సమాచారం..
ఈ ఫార్ములాకు సంబంధించిన స్పష్టమైన లెక్కల వివరాల్లోకి వెళి.. నాన్-పీఎల్బీ ఉద్యోగులు పాత లెక్కల ప్రకారం ప్రతినెల రూ.7 వేల సీలింగ్ ఆధారంగా చేతికి అందేది కేవలం రూ.6,908 మాత్రమే.. అయితే ప్రభుత్వము ఆమోదిస్తే.. కొత్త లెక్క ప్రకారం.. రూ.21 వరకు సీలింగ్ అమలు అయితే నేరుగా ఖాతాల్లోకి రూ.20,724 జమ అయ్యే అవకాశాలున్నాయి..
ఇక రైల్వే ఉద్యోగస్తులకు సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే.. పాత లెక్కల ప్రకారం.. PLB కింద ఇప్పటివరకు గరిష్టంగా రూ.17,651 మాత్రమే ఉద్యోగస్తులు పొందుతున్నారు. ఇక కొత్త లెక్కల ప్రకారం.. సీలింగ్ సవరిస్తే.. వీరికి ఏకంగా రూ.53,852 వరకు బోనస్ లభించే అవకాశాలున్నాయి. అంటే దాదాపు రూ.36,202 వరకు పెరిగే ఛాన్సులు ఉన్నాయి..
ఇక రక్షణతో పాటు పోస్టల్ శాఖల సిబ్బందికి.. పాత లెక్కల ప్రకారం గతంలో సుమారు కేవలం రూ.13,800 మాత్రమే కేంద్రం బోనస్ అందిస్తూ వస్తోంది. ఇక కొత్త ప్రతిపాదన అమలయితే దాదాపు ఇది రూ.41,400కు పెరిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. అంటే దాదాపు ఏకంగా రూ.27,600 వరకు పెరుగుతుంది.
కేంద్ర కార్మిక, ఉపాధి మంత్రిత్వ శాఖ జారీ చేసిన వేతనాల కోడ్ నిబంధనలే ఈ పెంపుకు ప్రధాన ప్రతిపాదికగా మారినట్లు తెలుస్తోంది. దసరా తో పాటు దీపావళి దగ్గరికి వస్తుండడంతో రాబోయే కేంద్ర మంత్రివర్గ సమావేశంలో ఈ సరికొత్త బోనస్ ఫార్ములా పై అధికారిక ముద్రపడే అవకాశాలు మెండుగా ఉన్నాయి. ఈ నిర్ణయం అమల్లోకి వస్తే కేంద్ర నాన్ గెజిటెడ్ ఉద్యోగుల ఇళ్లల్లో పండగ మరింత రెట్టింపు అవుతుంది.