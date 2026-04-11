Govt Employees Alert: ఉద్యోగులకు నెలకు రూ. 11,250 పొందే ఛాన్స్.. సర్కార్ నుంచి కీలక క్లారిటీ.. ఎవరెవరు అర్హులో తెలుసా?

Central Govt Employee Benefits: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల పిల్లల విద్యా భత్యంపై ప్రభుత్వం కీలక స్పష్టతనిచ్చింది. పదవీ విరమణ చేసినా లేదా సర్వీస్ నుండి తొలగించినా, ఆ విద్యా సంవత్సరం ముగిసే వరకు నెలకు గరిష్టంగా రూ. 11,250 (CEA + హాస్టల్ సబ్సిడీ) క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు. ఇంటికి 50 కి.మీ. దూరంలో హాస్టల్ ఉండాలనే నిబంధనతో పాటు, సస్పెన్షన్ సమయంలోనూ దీనిపై స్పష్టతనిస్తూ కొత్త మార్గదర్శకాలు విడుదలయ్యాయి.
కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ప్రస్తుతం తమ కరువు భత్యత పెంపు కోసం ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఏప్రిల్ నెల ప్రారంభమై పది రోజులు గడిచినా డీఏపై స్పష్టత రాకపోవడంతో అందరిలోనూ ఉత్కంఠ నెలకొంది. ఈ తరుణంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం పిల్లల విద్యా భత్యం Children Education Allowance - CEA హాస్టల్ సబ్సిడీ కి సంబంధించి కొన్ని కీలక సందేహాలను నివృత్తి చేస్తూ కొత్త మార్గదర్శకాలను విడుదల చేసింది. ఇది లక్షలాది మంది ఉద్యోగులకు ఆర్థికంగా పెద్ద ఊరటనిచ్చే అంశమని చెప్పాలి.
కేంద్ర ప్రభుత్వం జారీ చేసిన తాజా నిబంధనల ప్రకారం, ప్రతి ప్రభుత్వ ఉద్యోగి తన పిల్లల విద్య కోసం అయ్యే ఖర్చులను ప్రభుత్వం నుండి తిరిగి పొందే అవకాశం ఉంది. ఇందులో భాగంగా, చిల్డ్రన్ ఎడ్యుకేషన్ అలవెన్స్ కింద నెలకు రూ. 2,812.5 మొత్తాన్ని ప్రభుత్వం నిర్ధారించింది.
ఒకవేళ పిల్లలు హాస్టల్లో ఉండి చదువుకుంటున్నట్లయితే, వారికి నెలకు రూ. 8,437.5 హాస్టల్ సబ్సిడీ కూడా లభిస్తుంది. అంటే, అర్హులైన ఉద్యోగులు ఈ రెండు భత్యాలను కలిపి నెలకు గరిష్టంగా రూ. 11,250 వరకు క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు.
అయితే, చాలామంది ఉద్యోగుల్లో ఉన్న ప్రధాన సందేహం ఏంటంటే.. విద్యా సంవత్సరం మధ్యలో పదవీ విరమణ చేసినా లేదా ఏదైనా కారణం వల్ల ఉద్యోగం నుంచి తొలగించినా ఈ డబ్బులు వస్తాయా? దీనిపై ప్రభుత్వం స్పష్టమైన క్లారిటీ ఇచ్చింది. ఒకవేళ ఉద్యోగి అకడమిక్ ఇయర్ మధ్యలో రిటైర్ అయినా, సర్వీస్ నుండి తీసివేయబడినప్పటికీ.. ఆ నిర్దిష్ట విద్యా సంవత్సరం ముగిసే వరకు CEA, హాస్టల్ సబ్సిడీని ప్రభుత్వం చెల్లిస్తుంది. అలాగే సస్పెన్షన్ వంటి సందర్భాల్లో, ఆ కాలాన్ని పై అధికారులు ఎలా పరిగణిస్తారనే దానిపై ఈ భత్యం ఆధారపడి ఉంటుంది.
ఇక హాస్టల్ సబ్సిడీ విషయానికి వస్తే ఒక ముఖ్యమైన నిబంధన ఉంది. ఉద్యోగి నివాసం ఉంటున్న ఇంటి నుండి పిల్లలు చదువుతున్న హాస్టల్ కనీసం 50 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉండాలి. ఈ నిబంధనను పాటిస్తూనే, ఉద్యోగులు ఏకకాలంలో పిల్లల విద్యా భత్యాన్ని, హాస్టల్ సబ్సిడీని రెండింటినీ క్లెయిమ్ చేసుకునే వీలుంది. డీఏ పెంపు కోసం వేచి చూస్తున్న సమయంలో, ఈ అలవెన్సులపై వచ్చిన స్పష్టత కేంద్ర ఉద్యోగుల కుటుంబాలకు ఒక తీపి కబురు అనే చెప్పాలి.