/కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బంపర్ గుడ్ న్యూస్.. మరో రెండేళ్లు విమాన ప్రయాణం ఉచితం!

Central Government Employees Ltc Air Travel: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సర్కార్ ఒక అద్భుతమైన శుభవార్తను అందించింది..బ్లాక్ పీరియడ్లో వచ్చే హోం టౌన్ LTCని వాడుకొని ఈశాన్య రాష్ట్రాలకు సులభంగా ఫ్రీగా విమానాల్లో ప్రయాణం చేయవచ్చు. అయితే, ఈ స్కీం ను కేంద్ర ప్రభుత్వం మరో రెండేళ్ల పాటు పొడిగిస్తూ.. ఒక మంచి నిర్ణయం తీసుకుంది..
Central Government Employees Ltc Air Travel: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం అదిరిపోయే శుభవార్తను అందించింది.. ఉద్యోగులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూసే లీవ్ ట్రావెల్ కన్సెషన్ ప్రత్యేకమైన స్కీమును మరో రెండేళ్లపాటు పొడిగిస్తూ ప్రభుత్వం కీలకమైన ఉత్తర్వులను జారీ చేసింది. ఈ తాజా నిర్ణయంతో కేంద్ర సర్వీసులో ఉన్న లక్షలాదిమంది ఉద్యోగులు జమ్మూ కాశ్మీర్తో పాటు అండమాన్ నికోబార్ దీవులు, లద్దాఖ్, ఈశాన్య రాష్ట్రాలకు రాయితీపై లేదా ఉచితంగా విమాన ప్రయాణం చేసే అద్భుతమైన అవకాశం లభిస్తుంది.
కేంద్ర పర్సనల్, ట్రైనింగ్ విభాగం విడుదల చేసిన అధికారిక మెమోరాండం ప్రకారం.. ఈ ప్రత్యేక మినహాయింపు పథకం వాస్తవానికి 2026 సెప్టెంబర్ 26 తో ముగిసి పోవాల్సి ఉంటుంది.. అయితే, ఉద్యోగుల ప్రయోజనాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని ఈ గడువును 2026 సెప్టెంబర్ 26 నుంచి 2028 సెప్టెంబర్ 25వ తేదీ వరకు పొడిగించారు..
ఈ ప్రత్యేకమైన సదుపాయం కింద అర్హులైన ఉద్యోగులు నాలుగు సంవత్సరాల బ్లాక్ పీరియడ్లో వచ్చే తమ ఒక హోం టౌన్ LTCని వినియోగించుకొని ఈశాన్య రాష్ట్రాలతో పాటు ముఖ్యంగా అద్భుతమైన ప్రదేశాలు కలిగిన అండమాన్ నికోబార్, జమ్మూ కాశ్మీర్ పర్యటనలకు మార్చుకోవచ్చు. ఎల్టీసీ సూచనల ప్రకారం ప్రయాణానికి అయ్యే టికెట్ ఖర్చులను ప్రభుత్వం రీయింబర్స్మెంట్ రూపంలో తిరిగి చెల్లిస్తుంది.
ఈ ప్రత్యేకమైన సదుపాయం కింద అర్హులైన ఉద్యోగులు నాలుగు సంవత్సరాల బ్లాక్ పీరియడ్లో వచ్చే తమ ఒక హోం టౌన్ LTCని వినియోగించుకొని ఈశాన్య రాష్ట్రాలతో పాటు ముఖ్యంగా అద్భుతమైన ప్రదేశాలు కలిగిన అండమాన్ నికోబార్, జమ్మూ కాశ్మీర్ పర్యటనలకు మార్చుకోవచ్చు. ఎల్టీసీ సూచనల ప్రకారం ప్రయాణానికి అయ్యే టికెట్ ఖర్చులను ప్రభుత్వం రీయింబర్స్మెంట్ రూపంలో తిరిగి చెల్లిస్తుంది.
విమాన ప్రయాణ అర్హత కలిగిన ఉద్యోగులు తమ హెడ్ క్వార్టర్స్ నుంచి నేరుగా ఏదైనా హెయిర్ లైన్స్ ద్వారా ఎకనామి లేదా అర్హత కలిగిన క్లాసులో సులభంగా ప్రయాణం చేయవచ్చు. సాధారణంగా విమాన అర్హత లేని ఉద్యోగులు కూడా ఈ ప్రత్యేకమైన పథకం ద్వారా కొన్ని రూట్లలో ప్రయాణం చేయవచ్చు..
ముఖ్యంగా నాన్-ఎంటైటిల్డ్ ఉద్యోగులు కూడా కలకత్తా తో పాటు గౌహతి నుంచి నార్త్ ఈస్ట్, ఢిల్లీ అమృత్సర్ నుంచి జమ్మూ కాశ్మీర్, చెన్నై, విశాఖపట్నం, కోల్కతా నుంచి పోర్ట్ బ్లేయర్ వరకు ఎకనామిక్ క్లాసులో విమాన ప్రయాణం చేసే సదుపాయం లభిస్తుంది.. 9 ఏళ్ల కంటే ఎక్కువ సర్వీస్ ఉన్న కొత్త ఉద్యోగులకు కూడా ఈ కన్వర్షన్ వెసులుబాటు వర్తిస్తుంది.
ఎల్టీసీ టికెట్లను ప్రభుత్వం గుర్తించి అధికారిక ఏజెంట్లు అయినా IRCTC, Balmer Lawrie and Company, Ashok Travels ద్వారా మాత్రమే బుక్ చేసుకోవాలని.. నిబంధనలను అతిక్రమిస్తే కఠిన చర్యలు ఉంటాయని DoPT స్పష్టం చేసింది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాల కోసం నేరుగా గూగుల్ సెర్చ్ లో కూడా తెలుసుకోవచ్చు..