  8th Pay Commission: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు శుభవార్త.. మార్చి 16 వరకు మాత్రమే అవకాశం..!

8th Pay Commission: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు శుభవార్త.. మార్చి 16 వరకు మాత్రమే అవకాశం..!

Central Government Employees Good News: లక్షలాది మంది కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం శుభవార్త చెప్పింది. 8వ కేంద్ర వేతన సంఘంకు సంబంధించిన అధికారిక వెబ్‌సైట్ తాజాగా ప్రారంభమైంది. ఈ వెబ్‌సైట్ ద్వారా ఉద్యోగులు తమ అభిప్రాయాలు, సూచనలు నేరుగా తెలియజేసే అవకాశం కల్పించారు.
ఈ ప్రక్రియ కోసం వేతన సంఘం MyGov పోర్టల్‌తో కలిసి పనిచేస్తోంది. ఉద్యోగులు మాత్రమే కాకుండా, రిటైర్డ్ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు, పరిశోధకులు, విద్యావేత్తలు కూడా తమ అభిప్రాయాలను పంపవచ్చు.

8వ వేతన సంఘం మొత్తం 18 ప్రశ్నలతో కూడిన ప్రశ్నాపత్రంను విడుదల చేసింది. ఈ ప్రశ్నల ద్వారా జీతాలు, అలవెన్సులు, పెన్షన్ విధానం, ఇంక్రిమెంట్లు వంటి అంశాలపై ప్రజల అభిప్రాయాలను తెలుసుకోవాలని కమిషన్ భావిస్తోంది. ప్రభుత్వం తీసుకునే నిర్ణయాలు వాస్తవ పరిస్థితులకు దగ్గరగా ఉండాలన్న ఉద్దేశంతో ఈ సర్వే నిర్వహిస్తోంది.

ఈ ప్రశ్నాపత్రానికి సమాధానాలు పంపేందుకు మార్చి 16, 2026 వరకు మాత్రమే అవకాశం ఉంటుంది. ఆ తేదీ తర్వాత పంపిన సూచనలను పరిగణనలోకి తీసుకోబోమని వేతన సంఘం స్పష్టం చేసింది. ముఖ్యంగా ఒక విషయం గుర్తుంచుకోవాలి. సూచనలు MyGov పోర్టల్ ద్వారానే పంపాలి. పేపర్‌పై రాసినవి, ఇమెయిల్ ద్వారా పంపినవి లేదా పీడీఎఫ్ ఫైళ్లను కమిషన్ స్వీకరించదు.  

ఈ 18 ప్రశ్నల్లో కొన్ని చాలా కీలకమైనవి.  ఆర్థిక వృద్ధి, ద్రవ్యోల్బణాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని 8వ వేతన సంఘం ఎలాంటి విధానాన్ని అనుసరించాలి?  ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఎంత ఉండాలి?  ఉన్నతాధికారుల జీతాలను ఎలా నిర్ణయించాలి?  అన్ని ఉద్యోగులకు ఒకే విధమైన ఇంక్రిమెంట్లు ఉండాలా?  

8వ వేతన సంఘం అధికారిక వెబ్‌సైట్‌లో వేతన సంఘానికి సంబంధించిన పూర్తి సమాచారం అందుబాటులో ఉంది. అలాగే, MyGov పోర్టల్‌లోని ప్రశ్నాపత్రం లింక్ ద్వారా నేరుగా మీ అభిప్రాయాలను నమోదు చేయవచ్చు. సూచనలు ఇచ్చే వారి వివరాలు గోప్యంగా ఉంచుతామని కమిషన్ భరోసా ఇచ్చింది.

central government employees news 8th Pay Commission Update 8th Pay Commission Website Launch Central Govt Salary Revision MyGov Portal Pay Commission

