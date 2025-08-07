DA For Employees: త్వరలోనే ఆ ఉద్యోగులకు భారీ గుడ్ న్యూస్.. 3 శాతం డీఎ పెంపుపై కీలక అప్ డేట్..!!

DA For Employees: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షన్ దారులకు త్వరలోనే భారీ గుడ్ న్యూస్ వినిపించే అవకాశం ఉంది. జులై నుంచి డిసెంబర్ మధ్యలో ఎప్పుడైనా డీఏ పెంపు వార్తను వినే ఛాన్స్ ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. దీపావళి ముందు ఈ బంపర్ బొనాంజా ప్రకటిస్తుంటారు. అయితే ఈ సారి మాత్రం రక్షాబంధన్ కు ముందే వినే ఛాన్స్ ఉంది.
కోట్లాది మంది ఉద్యోగులు ఎదురుచూస్తున్న గుడ్ న్యూస్ వినేందుకు సమయం దగ్గర పడింది. కేంద్రంలోని మోదీ సర్కార్ ఉద్యోగుల జీతం, పింఛన్ ను ప్రభావితం చేసే డీఏ పెంపు త్వరలోనే విడుదల కాబోతోంది. కాగా ఆగస్టు 7వ తేదీ గురువారం కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల డీఏకు సంబంధించి ఓ కీలక అప్ డేట్ వచ్చింది.
జులై -డిసెంబర్ నెలల మధ్యలో డీఏను ప్రకటిస్తారన్న సంగతి తెలిసిందే. అయితే ఈ డీఏ పెంపునకు సంబంధించిన వార్త కోసం పెన్షన్ దారులు ఎంతో ఆశగా, ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ప్రతిఏడాది దీపావళికి ముందు డీఏ పెంపు ఉంటుంది.
అయితే ఈఏడాది మాత్రం దీపావళికి ముందుగానే ప్రకటించే అవకాశం ఉన్నట్లు సమాచారం. జులై -డిసెంబర్ 2025నాటి డీఏ భత్యం పెంపును అతి త్వరలోనే ప్రటించే అవకాశం ఉంది. 7వ వేతన సంఘం చెబుతున్న విధంగా కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ప్రతి 6 నెలలకోసారి డీఏ పెంచుతుంటారు. ఎంత పెంచాలన్నది ద్రవ్యోల్బణ రేటుపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
డీఏ ఎంత పెంచుతారన్నది ఖచ్చితమైన సమాచారం లేనప్పటికీ ఈసారి 3శాతం మాత్రం పెరిగే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ డీఏ పెంపుతో కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల డీఏ 55శాతం నుంచి 58 శాతానికి పెరిగే ఛాన్స్ ఉంది. ఈ ఏడాది జనవరిలో ప్రభుత్వం డీఏను 53 నుంచి 55శాతానికి పెంచిన సంగతి తెలిసిందే. అంటే 2 శాతం పెంచింది. అయితే లేబర్ బ్యూరో రిలీజ్ చేసిన డేటా ప్రకారం ఈ సారి డీఏ 3శాతం పెరిగే ఛాన్స్ ఉన్నట్లు సమాచారం.
డీఏ అనేది ప్రతి 6 నెలలకోసారి పెరిగే మొత్తం. జీతంలో పెరుగుదలకు కారణం అవుతుంది. 40వేలు జీతం తీసుకుంటున్న వ్యక్తికి డీఏ 3 శాతం పెరిగితే అతని జీతంలో 12వందలు పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. డీఏ పెరిగితే ప్రయాణభత్యాలు, ఇంటి అద్దే భత్యం కూడా పెరుగుతాయి. అందుకే డీఏ కోసం ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షన్ దారులు ఎంతో ఆశగా ఎదురుచూస్తుంటారు. ఈ ఏడాది త్వరలోనే ఆ గుడ్ న్యూస్ వినిపించేందుకు సిద్ధమవుతోంది కేంద్రంలోని మోదీ సర్కార్.