  • Central Govt Scheme : గాడిదలు పెంచితే రూ.50 లక్షలు.. మోదీ సర్కార్ అందిస్తున్న స్కీమ్‌ గురించి తెలుసుకోండి!

National Livestock Mission: దేశంలో గాడిదల సంఖ్య వేగంగా తగ్గిపోతుంది. దీంతో వాటి సంరక్షణకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టింది. National Livestock Mission (NLM) పథకం ద్వారా గాడిదల పెంపకానికి గరిష్టంగా రూ.50 లక్షల వరకు సబ్సిడీ అందిస్తోంది. ఈ పథకం గాడిదలతో పాటు గుర్రాలు, ఒంటెల పెంపకాన్నీ ప్రోత్సహిస్తుంది. ముఖ్యంగా స్వదేశీ జాతుల పరిరక్షణపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించారు.
2012తో పోలిస్తే దేశంలో గాడిదల సంఖ్య దాదాపు 60 శాతం తగ్గినట్టు అంచనా. 2019 పశుగణన ప్రకారం కేవలం 1.23 లక్షల గాడిదలు మాత్రమే నమోదయ్యాయి. గతంలో నిర్మాణ రంగం, బరువులు మోయడం వంటి పనుల్లో విస్తృతంగా ఉపయోగించిన గాడిదలు యంత్రాల వినియోగం పెరగడంతో ప్రాముఖ్యత కోల్పోయాయి. దీంతో పెంపకం తగ్గి జాతి అంతరించిపోతుందనే ఆందోళనలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.

ఈ పరిస్థితిని దృష్టిలో ఉంచుకుని 2014-15లో ప్రారంభమైన NLM పథకాన్ని 2021-22 నుంచి మరింత బలోపేతం చేశారు. స్వదేశీ జాతుల సంరక్షణ, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉపాధి అవకాశాల సృష్టి, పాలు–మాంసం–ఉన్ని ఉత్పత్తి పెంపు, పశుగ్రాస అభివృద్ధి, పశుసంవర్థక రంగంలో వ్యవస్థీకృత వ్యాపారాల ప్రోత్సాహం వంటి లక్ష్యాలతో పథకం అమలవుతోంది.  

ఈ పథకం కింద వ్యక్తిగత రైతులు, FPOలు, SHGలు, JLGలు, సెక్షన్ 8 కంపెనీలు తదితర సంస్థలు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఈ ప్రాజెక్టులో 50 శాతం వరకు, గరిష్టంగా రూ.50 లక్షల సబ్సిడీ లభిస్తుంది. ఉదాహరణకు రూ.1 కోటి విలువైన ప్రాజెక్ట్‌కు రూ.50 లక్షలు కేంద్రం నుంచి మద్దతుగా అందుతాయి.  

గాడిదల పెంపక యూనిట్‌కు కనీసంగా 50 ఆడ గాడిదలు, 5 మగ గాడిదలు ఉండాలి. గుర్రాల యూనిట్‌కు 10 ఆడ గుర్రాలు, 2 మగ గుర్రాలు అవసరం. ఒంటెల పెంపకానికి యూనిట్ పరిమాణాన్ని బట్టి రూ.3 లక్షల నుంచి రూ.50 లక్షల వరకు సబ్సిడీ అందుతుంది. ఈ మద్దతు ప్రధానంగా స్వదేశీ జాతులకు మాత్రమే వర్తిస్తుంది.  

జాతి అభివృద్ధి కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు కూడా కేంద్రం ఆర్థిక సహాయం అందిస్తోంది. గాడిదలు, గుర్రాలు, ఒంటెల కోసం వీర్య కేంద్రాలు లేదా న్యూక్లియస్ బ్రీడింగ్ ఫారమ్‌లు ఏర్పాటు చేయడానికి రూ.10 కోట్ల వరకు మద్దతు ఇస్తోంది. దీని ద్వారా శాస్త్రీయ పద్ధతుల్లో జాతి మెరుగుదల సాధ్యమవుతుంది.  

ఇటీవల గాడిద పాలకు ఆరోగ్యపరమైన ప్రయోజనాలు ఉన్నాయనే ప్రచారం పెరుగుతోంది. కొన్ని సంస్థలు భారత ఆహార భద్రత మరియు ప్రమాణాల సంస్థ(Food Safety and Standards Authority of India) (FSSAI) గాడిద పాలను ఆహార ఉత్పత్తుల జాబితాలో చేర్చాలని కోరాయి. ప్రముఖ యోగా గురువు బాబా రామ్ దేవ్ కూడా గాడిద పాల ప్రయోజనాలను ప్రస్తావించడంతో ఈ రంగంపై ఆసక్తి పెరిగింది. కాస్మెటిక్స్, ఔషధ రంగాల్లోనూ గాడిద పాల వినియోగంపై పరిశోధనలు కొనసాగుతున్నాయి.

రాజస్థాన్, మహారాష్ట్ర, ఉత్తరప్రదేశ్, గుజరాత్, బీహార్, జమ్మూ కాశ్మీర్, హిమాచల్ ప్రదేశ్, మధ్యప్రదేశ్, కర్ణాటక, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లో గాడిదల సంఖ్య తక్కువగానే ఉన్నప్పటికీ ఇతర రాష్ట్రాలతో పోలిస్తే కొంత మెరుగ్గా ఉంది. అయితే అనేక ప్రాంతాల్లో సంఖ్య అతి తక్కువగా ఉండటం జాతి సంరక్షణ అవసరాన్ని స్పష్టం చేస్తోంది.

సబ్సిడీ మొత్తం బ్యాంకు రుణం ఆమోదం అనంతరం రెండు విడతలుగా నేరుగా విడుదల చేస్తారు. ముందుగా ప్రాజెక్ట్‌కు బ్యాంకు అనుమతి పొందాలి. అనంతరం సంబంధిత అధికారులు పరిశీలన చేసి సబ్సిడీ జమ చేస్తారు. ఆసక్తి గల అభ్యర్థులు అధికారిక వెబ్‌సైట్ ద్వారా ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ సిద్ధం చేసి అవసరమైన పత్రాలు అప్‌లోడ్ చేసి బ్యాంకు లింకేజ్ ప్రక్రియను పూర్తి చేయాలి.  

