Gas Price Cut: దేశ ప్రజలకు మోదీ సర్కార్ న్యూ ఇయర్ గిఫ్ట్.. భారీగా గ్యాస్ ధరలు తగ్గింపు

CNG PNG Price Cut: కోట్లాది మంది గ్యాస్ వినియోగదారులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం శుభవార్త ప్రకటించింది. నూతన సంవత్సరం కానుకగా.. పెట్రోలియం, సహజ వాయువు నియంత్రణ బోర్డు (PNGRB) సుంకాలను తగ్గిస్తున్నట్లు వెల్లడించనుంది. దీంతో జనవరి 1, 2026 నుంచి CNG-PNG ధరలలో యూనిట్‌కు రూ.2 నుంచి రూ.3 వరకు తగ్గింపు ఉండనుంది. వివరాలు ఇలా..
 
PNGRB సభ్యుడు AK తివారీ మాట్లాడుతూ.. కొత్త టారిఫ్ నిర్మాణంతో CNG-PNG వినియోగదారులకు నేరుగా ప్రయోజనం చేకూరుతుందని తెలిపారు. ఈ ధర తగ్గింపునకు కారణం.. గ్యాస్ పంపిణీ "టారిఫ్ నిర్మాణం"లో మార్పు అని చెప్పారు.  

ప్రస్తుతం గ్యాస్ ధరలు మూడు వేర్వేరు దూర-ఆధారిత మండలాలపై ఆధారపడి ఉండగా.. తాజాగా రెండు జోన్లకు తగ్గించారు. గతంలో 200 కి.మీ, 1200 కి.మీ అంతకంటే ఎక్కువ జోన్లు ఉండడంతో మారుమూల ప్రాంతాలలో గ్యాస్ ధరలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి.   

కొత్త వ్యవస్థ కింద.. జోన్-1 రేటును హేతుబద్ధీకరించి రూ.54గా నిర్ణయించారు. అయితే ఇది గతంలో రూ.80, రూ.107 వరకు ఉన్న విషయం తెలిసిందే. కొత్త నిర్ణయంతో దేశవ్యాప్తంగా గ్యాస్ రేట్లలో ఏకరూపత, లాజిస్టిక్స్ ఖర్చులలో తగ్గింపు ఉండనుంది.  

ధరల తగ్గింపు ప్రయోజనం నేరుగా వినియోగదారులకు అందించాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం స్పష్టమైన ఆదేశాలు ఇచ్చింది. తగ్గింపు ప్రయోజనం ప్రజలకు అందుతుందా లేదా అని నియంత్రణ బోర్డు పర్యవేక్షిస్తుంది.  

CNG-PNG ధరల తగ్గింపుతో కేవలం ప్రైవేట్ వాహన యజమానులు, టాక్సీ డ్రైవర్లకు మాత్రమే కాకుండా.. పైపుల ద్వారా గ్యాస్ వినియోగిస్తున్న కుటుంబాలకు లబ్ధి చేకూరనుంది.  

దేశవ్యాప్తంగా సహజ వాయువు వినియోగాన్ని ప్రోత్సహించే ఉద్దేశంతో మోదీ ప్రభుత్వం ధరలు తగ్గించినట్లు నిపుణులు అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.   

ప్రస్తుతం ప్రభుత్వ-ప్రైవేట్ రంగ సంస్థలు కలిసి దేశవ్యాప్తంగా గ్యాస్ నెట్‌వర్క్‌ను విస్తరిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. వ్యాట్‌ను తగ్గించడానికి, మౌలిక సదుపాయాల విస్తరణను వేగవంతం చేసే అంశాలపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలతో కేంద్రం చర్చిస్తోంది.  

