English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Central Government Employees: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు అలర్ట్.. హోలీకి ముందే డీఏ పెంపు..!

Central Government Employees: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు అలర్ట్.. హోలీకి ముందే డీఏ పెంపు..!

DA Hike: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు మరోసారి శుభవార్త వచ్చే అవకాశం కనిపిస్తోంది. హోలీ పండుగకు ముందే డీఏ (డియర్నెస్ అలవెన్స్) పెంపు ప్రకటన వచ్చే సూచనలు ఉన్నాయని సమాచారం. దీనివల్ల ఉద్యోగుల జీతాలు, పెన్షనర్ల డీఆర్ (డియర్నెస్ రిలీఫ్) పెరగనున్నాయి.
 
1 /5

ప్రస్తుతం 7వ వేతన సంఘం గడువు 2025 డిసెంబర్ 31తో ముగిసినప్పటికీ, కొత్త వేతన సంఘం అమల్లోకి వచ్చే వరకు డీఏ లెక్కింపులు పాత బేసిక్ పే ఆధారంగానే కొనసాగుతున్నాయి. అందువల్ల డీఏ పెంపు ఇప్పటికీ వర్తిస్తుందని అధికారులు చెబుతున్నారు.

2 /5

తాజాగా Ministry of Labour and Employment 2025 సంవత్సరానికి సంబంధించిన AICPI-IW సూచీని విడుదల చేసింది. ఈ సూచీ ఆధారంగానే కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు డీఏ ఎంత పెంచాలన్నది నిర్ణయిస్తారు. డిసెంబర్ 2025లో AICPI-IW విలువ 148.2గా నమోదైంది. దీంతో గత 12 నెలల సగటు 145.54కు చేరింది.

3 /5

ఈ లెక్కల ప్రకారం డీఏ సుమారు 60.33 శాతానికి చేరుతోంది. ప్రస్తుతం డీఏ 58 శాతంగా ఉంది. అందువల్ల ఈసారి 2 శాతం డీఏ పెంపు ఉండే అవకాశం ఎక్కువగా కనిపిస్తోంది. సాధారణంగా ప్రభుత్వం డీఏను రౌండ్ ఫిగర్‌లో ప్రకటిస్తుంది కాబట్టి, 60 శాతంగా ప్రకటించే అవకాశం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

4 /5

ప్రభుత్వం సాధారణంగా జనవరి నెలకు సంబంధించిన డీఏ పెంపును ఫిబ్రవరి లేదా మార్చి మొదట్లో ప్రకటిస్తుంది. ఈ ఏడాది హోలీ పండుగ మార్చి 4న ఉండటంతో, ఆలోపే డీఏ పెంపు ప్రకటన రావచ్చని ఉద్యోగులు ఆశిస్తున్నారు.

5 /5

ఈ డీఏ పెంపు ఉద్యోగులతో పాటు పెన్షనర్లకూ వర్తిస్తుంది. పెన్షనర్లకు దీనిని డీఆర్ అని పిలుస్తారు. డీఏ పెరిగిన వెంటనే డీఆర్ కూడా అదే శాతంలో పెరుగుతుంది. డీఏ పెంపు వల్ల జీతాల్లో ఎంత పెరుగుదల ఉంటుందంటే.. బేసిక్ పే రూ.20,000 ఉన్న ఉద్యోగికి నెలకు సుమారు రూ.400 పెరుగుతుంది. రూ.30,000 బేసిక్ ఉన్నవారికి రూ.600 వరకు పెరుగుతుంది. బేసిక్ పే రూ.1 లక్ష ఉన్న ఉద్యోగులకు నెలకు దాదాపు రూ.2,000 అదనంగా వస్తుంది.

Central Government Employees DA Hike 2 Percent DA Increase DA Hike Before Holi Salary Increase ₹2000 Dearness Allowance Update 2026 AICPI IW Index 2025

Next Gallery

Bharat Bandh: ఫిబ్రవరి 12న భారత్ బంద్‌.. ఎక్కడికక్కడ నిలిచిపోనున్న ప్రజారవాణా.. కారణం ఏమిటంటే..?