House Building Scheme: ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్.. ఈ పథకం కింద రూ.1.25 కోట్ల విలువైన ఇల్లు మీ సొంతం..!!

House Building Scheme: ప్రతి వ్యక్తి తన జీవితంలో సొంతిల్లు కట్టుకోవాలని కలలు కంటుంటాడు. అయితే పెరుగుతున్న భూమి ధరలు, నిర్మాణ ఖర్చులు, బ్యాంకు వడ్డీ రేట్ల కారణంగా ఆ కలను నెరవేర్చుకోవడం చాలా మందికి కష్టం అవుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు మాత్రం ఇంటి కలను సాకారం చేసుకునేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేక సహాయాన్ని అందిస్తోంది. అదే హౌస్ బిల్డింగ్ అడ్వాన్స్ (HBA) పథకం. ఈ స్కీమ్ గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
ఈ పథకం ద్వారా కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఇల్లు నిర్మించుకోవడానికి.. ఫ్లాట్ కొనుగోలు చేయడానికి లేదా ప్లాట్ కొనుగోలు చేసేందుకు ఆర్థిక సహాయం పొందవచ్చు. HBA కింద ఒక ఉద్యోగి గరిష్టంగా రూ. 1.25 కోట్ల విలువైన ఇల్లు లేదా ఫ్లాట్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకునే అవకాశం ఉంది. ఈ దరఖాస్తు ఆధారంగా ప్రభుత్వం గరిష్టంగా రూ. 25 లక్షల వరకు అడ్వాన్స్ అందిస్తుంది.
నిబంధనల ప్రకారం, ఉద్యోగికి మంజూరయ్యే HBA మొత్తం అతని లేదా ఆమె ప్రాథమిక జీతానికి 139 రెట్లు లేదా గరిష్టంగా రూ. 1 కోటి విలువైన ఇంటికి అవసరమైన మొత్తం.. వీటిలో తక్కువదానిని ఆధారంగా తీసుకుంటారు. అయితే వాస్తవంగా చెల్లించే అడ్వాన్స్ మొత్తం ఉద్యోగి 34 నెలల ప్రాథమిక జీతానికి సమానంగా ఉండాలి, అది కూడా రూ. 25 లక్షలను మించకూడదు. అంతేకాదు, ఇల్లు లేదా ఫ్లాట్ మొత్తం ఖర్చు మరియు ఉద్యోగి తిరిగి చెల్లించే సామర్థ్యం రెండింటిని పరిగణనలోకి తీసుకుని తుది మొత్తాన్ని నిర్ణయిస్తారు.
ఈ పథకానికి ప్రధానంగా కేంద్ర ప్రభుత్వ శాశ్వత ఉద్యోగులు అర్హులు. కొన్ని ప్రత్యేక షరతుల మేరకు తాత్కాలిక ఉద్యోగులకు కూడా ఈ సౌకర్యం లభించే అవకాశం ఉంది. అయితే ఉద్యోగి కనీసం ఐదు సంవత్సరాల ప్రభుత్వ సేవ పూర్తి చేసి ఉండటం తప్పనిసరి. ఇప్పటికే బ్యాంకు లేదా ఇతర ఆర్థిక సంస్థల నుంచి గృహ రుణం తీసుకున్న ఉద్యోగులు తమ ఆ రుణాన్ని HBAగా మార్పు చేసుకునే వెసులుబాటు కూడా ఉంది.
ఇక.. గతంలో ప్రభుత్వ గృహం లేదా ఇలాంటి గృహ సంబంధిత ప్రయోజనాలు పొందిన వారు ఈ పథకానికి అర్హులు కారు. భార్యాభర్తలిద్దరూ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులైతే, వారిలో ఒక్కరికి మాత్రమే HBA మంజూరు అవుతుంది. ప్రస్తుతం ఈ పథకంపై వడ్డీ రేటు 7.44 శాతంగా ఉంది. ఈ వడ్డీ రేటును ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ ప్రతి ఆర్థిక సంవత్సరం సమీక్షించి అవసరమైతే మార్పులు చేస్తుంది.
ఈ పథకం ద్వారా బ్యాంకు రుణాలతో పోలిస్తే తక్కువ వడ్డీతో లభించే HBA పథకం కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఇంటి కలను నిజం చేసుకునే ఒక మంచి అవకాశం అని చెప్పవచ్చు.