  • 8th pay commission: కేంద్ర ఉద్యోగులకు శుభవార్త..హోలీ గిఫ్ట్ రెడీ.. ఏకంగా 60% డీఏ పెంపు..?

8th pay commission: కేంద్ర ఉద్యోగులకు శుభవార్త..హోలీ గిఫ్ట్ రెడీ.. ఏకంగా 60% డీఏ పెంపు..?


8th pay commission update
కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు త్వరలోనే శుభవార్త వచ్చే అవకాశం ఉందని వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా హోలీ పండుగ సందర్భంగా డియర్నెస్ అలవెన్స్ (డీఏ).. పెంపుపై కీలక నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉందని ఉద్యోగ వర్గాల్లో గట్టిగా వినిపిస్తోంది. ప్రతి సంవత్సరం ఫిబ్రవరి నెల చివరి వారంలో డీఏ పెంపుపై ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకున్న సందర్భాలు గతంలో ఉన్నాయి.
 
సాధారణంగా డీఏ పెంపు సంవత్సరానికి రెండు సార్లు జరుగుతుంది. మొదటి దఫా జనవరి నుంచి జూన్ వరకు లెక్కించి హోలీ పండుగ సమయానికి ప్రకటిస్తారు. రెండో దఫా జూలై నుంచి డిసెంబర్ వరకు లెక్కించి దీపావళి లేదా దసరా పండుగల సమయంలో ప్రకటించే అవకాశం ఉంటుంది. పెరుగుతున్న ధరలు, జీవన వ్యయం కారణంగా ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు ఊరట కల్పించేందుకే డీఏను పెంచుతారు.

ప్రస్తుతం కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు 58 శాతం డీఏ అమల్లో ఉంది. చివరిసారిగా 2025 నవంబర్‌లో ప్రభుత్వం డీఏను 55 శాతం నుంచి 58 శాతానికి పెంచింది. అంటే అప్పట్లో మూడు శాతం పెంపు జరిగింది. ఇప్పుడు మరోసారి రెండు నుంచి మూడు శాతం వరకు డీఏ పెంచే అవకాశం ఉందని అంచనాలు వినిపిస్తున్నాయి. ఒకవేళ ఈ పెంపు అమలైతే డీఏ 60 శాతం లేదా 61 శాతానికి చేరుకునే అవకాశం ఉంది.  

డీఏ పెంపు వల్ల ఉద్యోగులకు ఎంత లాభం ఉంటుందంటే, ఉదాహరణకు ఒక ఉద్యోగి బేసిక్ జీతం 50 వేల రూపాయలు అనుకుంటే, ప్రస్తుతం 58 శాతం డీఏగా సుమారు 29 వేల రూపాయలు అదనంగా వస్తున్నాయి. అదే డీఏ 60 శాతానికి పెరిగితే సుమారు 30 వేల రూపాయలు అందుకునే అవకాశం ఉంటుంది. అంటే నెలకు వెయ్యి రూపాయల వరకు అదనపు ఆదాయం పెరిగే అవకాశముంది.  

ప్రస్తుతం డీఏ పెంపు ఏడవ వేతన సంఘం సిఫార్సుల ఆధారంగానే అమలవుతోంది. ఎనిమిదో వేతన సంఘం 2026 జనవరి 1 నుంచి అమల్లోకి రావాల్సి ఉన్నప్పటికీ, దాని తుది నివేదిక రావడానికి కనీసం 18 నెలల సమయం పట్టే అవకాశం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.   

ఈ నేపథ్యంలో వచ్చే ఒకటి నుంచి రెండు సంవత్సరాల వరకు కూడా ఏడవ వేతన సంఘం ప్రకారమే డీఏ పెంపులు కొనసాగవచ్చని భావిస్తున్నారు.

