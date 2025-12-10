DA Hike 2026: ఆ రోజుతో 7వ వేతన కమిషన్‌ ముగింపు.. కొత్త ఏడాదిలో DA లెక్కింపు ఎలా ఉంటుందంటే..?

Central Govt Employees Salary Hike: 8వ వేతన సంఘం అమలు తేదీపై కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇంకా నిర్ణయం తీసుకోలేదు. పే కమిషన్ సిఫార్సులు సమర్పించిన అనంతరం ఈ విషయంపై క్లారిటీ రానుంది. అయితే 7వ వేతన సంఘం గడువు ఈ నెల 31వ తేదీతో ముగియనుండడంతో కొత్త ఏడాదిలో డియర్నెస్ అలవెన్స్ (డీఏ) పెంపు ఎలా ఉండనుందోనని ఉద్యోగుల్లో టెన్షన్ నెలకొంది.
ఏడాదికి రెండుసార్లు కేంద్ర ప్రభుత్వం డీఏను పెంచుతున్న విషయం తెలిసిందే. హోలీకి ముందు.. దీపావళికి ముందు జీతాల పెంపు ప్రకటనలు ఉంటాయి.
ఈ ఏడాది అక్టోబర్లో 3 శాతం డీఏను పెంచుతున్నట్లు మోదీ సర్కార్ ప్రకటించింది. దీంతో మొత్తం డీఏ 55 శాతం నుంచి 58 శాతానికి చేరుకుంది. పెంచిన డీఏను జూలై 1వ తేదీ నుంచి అమలు చేసింది.
7వ వేతన సంఘం కింద అక్టోబర్ 2025 డీఏ చివరి పెంపుగా ఉద్యోగులు భావిస్తున్నారు. ఈ వేతన సంఘం పదవీకాలం డిసెంబర్ 31, 2025తో ముగుస్తుంది. ఇప్పుడు అందరి దృష్టి కొత్త వేతనం సంఘంపై ఉండగా.. అమలు తేదీ ఇంకా నిర్ణయించలేదు.
దీంతో వచ్చే ఏడాది డీఏ పెంపు యథావిధిగా ఉంటుందా..? లేదా కొత్త వేతన నిర్మాణం అమలు అయ్యే వరకు పెండింగ్లో ఉంటుందా..? అని ఉద్యోగులు ఆలోచిస్తున్నారు.
అయితే 8వ వేతన సంఘం అమలు అయ్యే వరకు డీఏ పెంపు ప్రస్తుత రూపంలోనే కొనసాగుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఉద్యోగుల ప్రస్తుత మూల వేతనం ఆధారంగా డీఏ లెక్కింపు ప్రక్రియ ఉంటుందని అంటున్నారు.
పారిశ్రామిక కార్మికుల వినియోగదారుల ధరల సూచిక (CPI-IW) ఆధారంగా డీఏను లెక్కిస్తారు. డియర్నెస్ అలవెన్స్ను ప్రాథమిక వేతనంలో శాతంగా లెక్కించి.. CPI ద్రవ్యోల్బణ గణాంకాల ఆధారంగా జీతాల సవరింపు ఉంటుంది.