Fuel Price Hike: సామాన్యులకు అదిరిపోయే శుభవార్త.. పెట్రోల్, ఎల్పీజీ ధరలపై కేంద్రం కీలక ప్రకటన..

Central Govt on Petrol and Diesel prices: గత కొన్ని రోజులుగా వస్తున్న పెట్రోల్, డీజీల్ ధరల పెంపు వార్తలను కేంద్రం కొట్టిపారేసింది. దీనిపై మరోసారి క్లారిటీ ఇచ్చింది. ప్రజలు పానిక్ కావొద్దని తెలిపింది.
గత కొన్ని రోజులుగా దేశంలో ఎల్పీజీ కొరత పీక్స్ కు చేరింది. మరోవైపు కమర్షియల్ సిలిండర్ లపై కూడా కేంద్రం కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఎక్కడ చూసిన సిలిండర్ ల అందుబాటులోకి లేకపోవడంతో జనాలు రోడ్ల మీద క్యూలు కట్టారు. సిలిండర్ ల విషయంలో జనాలంతా పానిక్ అయిపోయారు.
ఇక యూఎస్ ఇజ్రాయేల్ లు ఇరాన్ పై నెల రోజులు గడుస్తున్న దాడులు మాత్రం ఆపడంలేదు. ఇరాన్ కూడా ప్రతీకార దాడులు చేస్తుంది. ముఖ్యంగా హర్మూజ్ జల సంధిని ఇరాన్ మూసివేయడంతో ఇంధనం కొరత పీక్స్ కు చేరింది. మనదేశంలో ఇంధనం నిల్వలపై కొంత మంది అయోమయానికి గురై అసత్య ప్రచారాలకు తెరతీశారు.
దీంతో ప్రజలంతా పానిక్ అయ్యిపోయారు. పెట్రోల్, డీజీల్ , ఎల్పీజీ కొరత ఏర్పడుతుందని రూమర్స్ వ్యాప్తి చేశారు. మరోవైపు ఏప్రిల్ 1న కమర్షియల్ ధరలు పెరగటంతో డీజిల్, పెట్రోల్, ఎల్పీజీ ధరలు కూడా పెరుగుతాయని జోరుగా ప్రచారం జరిగింది.
కేంద్రం మరోసారి దీనిపై కీలక ప్రకటన చేసింది. పెట్రోలియం & సహజవాయువు మంత్రిత్వ శాఖలో జాయింట్ సెక్రటరీ సుజాత శర్మ దీనిపై క్లారిటీ ఇచ్చారు. పెట్రోల్, ఎల్పీజీ, డీజీల్ ధరలు పెంచేదిలేదని స్పష్టం చేశారు. 2022 నుంచి పెట్రోల్, డీజీల్ ధరల్ని పెంచలేదన్నారు. భారత్ లో సరిపడ ముడిచమురు నిల్వలున్నాయన్నారు. 2024 లో ఇంధనం దరలు రూ. 2 తగ్గించామని గుర్తు చేశారు. అంతే కాకుండా వినియోగ దారులపై భారం పడొద్దని ఇప్పటిేకే ఎక్క్సైజ్ డ్యూటీని తగ్గించామని కూడా పేర్కొన్నారు.
భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతల కారణంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇంధన ధరలు భారీగా పెరిగినప్పటికీ, దేశీయ ఎల్పీజీ, పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలలో ఎలాంటి మార్పులు ఉండదన్నారు. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఒడిదుడుకులు ఉన్నప్పటికీ, దేశీయ వినియోగదారులకు పాత ధరలకే ఇంధనం అందుబాటులో ఉంటుందని క్లారిటీ ఇచ్చారు.
గృహ అవసరాలకు వినియోగించే 14.2 కేజీల సిలిండర్ ధరలను పెంచే ఉద్దేశం ప్రస్తుతానికి లేదనికేంద్రం తెల్చి చెప్పింది. ఏప్రిల్ 1న కమర్షియల్ సిలిండర్ పెరిగిన నేపథ్యంలో అందరు పెట్రోల్, ఎల్పీజీ, డీజీల్ ధరలు పెంచుతారని జోరుగా ప్రచారం నిర్వహించారు. దీంతో కేంద్రం ప్రకటన చేయడంతో జనాలకు బిగ్ రిలీఫ్ దొరికింది.