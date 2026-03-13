Lpg Gas Cylinders: ఎల్పీజీ సిలిండర్ కొరత.!. వినియోగ దారులు ఉబ్బితబ్బైపోయే శుభవార్త చెప్పిన కేంద్రం.!.

Central govt key orders to refineries: దేశ వ్యాప్తంగా ఎల్పీజీ సిలిండర్ ల కొరత కొనసాగుతుంది. ఈ క్రమంలో దీనిపై కేంద్రం ప్రజలకు కీలక సూచనలు చేసింది. సిలీండర్ ల కొరతపై అనవసరంగా ఆందోళనలు చెందాల్సిన అవసరం లేదని క్లారిటీ ఇచ్చింది.
. యూఎస్, ఇజ్రాయేల్ లు ఇరాన్ పై దాడుల నేపథ్యంలో ప్రపంచ దేశాలన్ని అనేక గడ్డు పరిస్థితుల్ని ఎదుర్కొంటున్నాయి. మన దేశంలో ఎల్జీజీ గ్యాస్ సమస్యలు పీక్స్ కు చేరాయి. కేంద్రం దీనిపై భయపడాల్సిన అవసంరలేదని చెప్తున్న గ్రౌండ్ లెవల్ లో సిట్యువేషన్ చాలా ఆందోళన కరంగా ఉంది. మరోవైపు దేశంలో ఎక్కడ చూసిన ప్రస్తుతం ఎల్జీజీ సిలిండర్ లపైనే చర్చలు జరుగుతున్నాయి .
కొంత మంది బుకింగ్ లు చేసిన రోజులు గడుస్తున్న సిలిండర్ లు రావడంలేదని ఆందోళలను వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మరోవైపు సిలిండర్ లపై గ్యాస్ ఏజెన్సీల ముందు సిలిండర్ లు పట్టుకుని జనాలు క్యూలు కట్టారు. ఇప్పటికే కేంద్రం గృహ అవసరాలకు ఇచ్చే సిలిండర్ లను ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా సరఫరా చేయాలని స్పష్టం చేసింది. ఎస్మాను సైతం ప్రయోగించింది. వాణిజ్య అవసరాలకు బ్లాక్ లో సిలిండర్ లను తరలిస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించింది. ఇప్పటికే పలు చోట్ల హోటళ్లు, రెస్టారెంట్ లు మూతపడ్డాయి.
కొంతమంది బొగ్గులు, కట్టెలపొయ్యిల మీద తమ బిజినెస్ ను రన్ చేస్తున్నారు. అయితే.. కేంద్రం తమ వద్ద నిల్వలు ఉన్నాయని స్పష్టం చేసింది. అదే విధంగా కొంత మంది అవసరంలేకున్న ముందు జాగ్రత్తగా అంటూ.. బుకింగ్ లు చేసుకుంటున్నారని, ఇలా చేయోద్దని సూచించింది.
యుద్దం ముందు రోజు వరకు బుకింగ్ లు సగటున రోజుకు 50 లక్షలు జరిగేవని, అవి కాస్త ఏకంగా 75 లక్షలకు పెరిగాయని కేంద్రం తెలిపింది.ఇక ముడిచమురు విషయానికి వస్తే 258 మిలియన్ మెట్రిక్ టన్నుల రిఫైనింగ్ సామర్థముందని చెప్పారు. మన రిఫైనరీలు 100 శాతం సామర్థంతో పనిచేస్తున్నాయన్నారు.
భారత్ కు రావాల్సిన నౌకలు కూడా వస్తున్నాయని కేంద్రం ప్రకటించింది. అనవసరంగా ప్రజలు ఆందోళనలు చెందాల్సిన అవసరంలేదని కేంద్రం స్పష్టం చేసింది. అంతే కాకుండా.. దేశవ్యాప్తంగా వంటగ్యాస్ కొరత లేకుండా ఉండేందుకు ఎల్పీజీ ఉత్పత్తిని ఏకంగా 30 శాతం పెంచినట్లు పెట్రోలియం మంత్రిత్వ శాఖ జాయింట్ సెక్రటరీ సుజాతశర్మ వెల్లడించారు.
అసలు, గ్యాస్ దొరుకుతుందా, లేదా అనే భయాలు మొదలైనవి అవసరంలేదని కేంద్రం పలు మార్లు స్పష్టం చేస్తుంది.కేంద్రం అన్నిరకాల చర్యలు తీసుకుంటుందని, దేశంలో పెట్రోల్, డీజిల్, వంట గ్యాస్ నిల్వలు ఉన్నాయని ఆందోళన అవసరం లేదని కేంద్రం స్పష్టం చేసింది.