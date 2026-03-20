English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Hyderabad Employees: హైదరాబాద్ ఉద్యోగులు ఎగిరి గంతేసే వార్త.!. హెచ్ఆర్ఏ పరమితిపై కేంద్రం కీలక నిర్ణయం..

central govt increased hra tax exemption: ఇప్పటి వరకు ముంబై, ఢిల్లీ, కోల్ కతా, చెన్నై మెట్రో నగరాల్లోని ఉద్యోగులకు మాత్రమే వర్తించే అద్దె మినయింపు పరిమితిని హైదరాబాద్ ఉద్యోగులతో పాటు మరికొన్ని నగరాలకు సైతం వర్తించేలా కేంద్రం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. దీంతొ ఇది ఉద్యోగులపై భారీ శుభవార్తగా చెప్పుకొవచ్చు.
 
1 /6

కేంద్రం ప్రభుత్వం 2026కు గాను కొత్త కొత్త ఆదాయ పన్నుల నిబంధనల్ని వెల్లడించింది. ఈ నియమాలు ఏప్రిల్ 1 నుంచి అమల్లోకి వస్తాయి. ఇది 2027  జులైలో దాఖలు చేసే ఆదాయ పన్ను రిటర్నుల సమయంలో  ఇది వర్తిస్తుంది. ముఖ్యంగా కేంద్రం హైదరాబాద్ లో పనిచేసే ఉద్యోగులకు భారీ శుభవార్త చెప్పింది.  

2 /6

కొత్త ఆదాయపు పన్ను చట్టం ప్రకారం హైదరాబాద్ లో పనిచేసే ఉద్యోగులకు అద్దె భత్యం మినహయింపును ఏకంగా 50 శాతంకు పెంచుతూ కేంద్రం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.  గతంలో అద్దె భత్యం కేవలం 40 శాతంగా ఉండేది. అంతే కాకుండా..  హైదరాబాద్, బెంగళూరు, పూణే, అహ్మదాబాద్, మెట్రో నగరాలను కూడా జాబితాల్లో  చేర్చింది. దీంతో లక్షలదా మందికి దీనివల్ల లాభం చేకూరుతుంది. 

3 /6

గతంలో కేవలం ముంబై, ఢిల్లీ, కోల్ కతా,  చెన్నై నగరాలను మాత్రమే మెట్రో నగరాలుగా భావించే వారు. ఇక్కడ ఉద్యోగాలు చేసే వారికి హెచ్ఆర్ఏ మినహయింపులో 50 శాతం ఇచ్చే వారు. దీంతో తాజాగా తీసుకున్న కేంద్రం నిర్ణయంతో హైదరాబాద్ లో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగులు మాత్రం ఉబ్బి తబ్బైపోతున్నారు.  

4 /6

తాజా కేంద్రం తీసుకున్న నిర్ణయం మేరకు..బేసీక్ పే, డీఏ, ఇంటి అద్దె భత్యం (హెఆర్ఏ) కింద మినహయింపును పొందవచ్చు. అయితే.. ఇది పాత పన్ను మినహయింపుకింద ఉన్నవారికి మాత్రమే వర్తిస్తుంది. కొత్త పన్ను విధానం ఎంచుకున్న వారికి ఇది వర్తించదు.

5 /6

ముఖ్యంగా 2027 లో ఆదాయపన్ను ట్యాక్స్ ఫైల్ చేసేటప్పుడు ఇది వర్తింస్తుంది. ఇక చాలా ఏళ్ల నుంచి హైదరాబాద్ లో భారీగా ఇంటి అద్దెలు కడుతున్న వారికి ఇది శుభవార్తగా చెప్పుకొవచ్చు.

6 /6

దీనితో పాటు.. ఈసారి  పిల్లల చదువు అలవెన్స్ లు.. నెలకు రూ. 100 నుండి నెలకు రూ. 3,000 కు పెంచారు. ఇక  హాస్టల్ ఖర్చుల భత్యం: నెలకు రూ. 300 నుండి రూ. 9,000 కు పెంచారు. భోజన వోచర్లు: యజమాని అందించే భోజనానికి మినహాయింపును ఒక్కో భోజనానికి రూ. 50 నుండి రూ. 200కి పెంచారు. మరో వైపు దీనిపై సమగ్ర వివరణకు కేంద్రం  సెంట్రల్ బోర్డ్ డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ అధికారిక వెబ్ సైట్ ను సందర్శించాలని అధికారులు కీలక ప్రకటన చేశారు.

Next Gallery

