English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Central Govt Jobs: పరీక్ష లేకుండా.. 28,740 ఉద్యోగాలు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు.. ఎలాగంటే..?

Central Govt Jobs: పరీక్ష లేకుండా.. 28,740 ఉద్యోగాలు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు.. ఎలాగంటే..?

Central Govt Jobs 2026: పోస్టాఫీసుల్లో ఉద్యోగాల కోసం ఎదురు చూస్తున్న వారికి ఇది మంచి అవకాశం. దేశవ్యాప్తంగా పోస్టాఫీస్ శాఖలో మొత్తం 28,740 బీపీఎం (బ్రాంచ్ పోస్టుమాస్టర్), జీడీఎస్ (గ్రామీణ డాక్ సేవక్), ఏబీపీఎం (అసిస్టెంట్ బ్రాంచ్ పోస్టుమాస్టర్) పోస్టులు భర్తీ చేయనున్నారు. ఈ ఉద్యోగాలకు ఎలాంటి రాత పరీక్ష ఉండదు. టెన్త్ తరగతి మార్కుల ఆధారంగా మాత్రమే ఎంపిక జరుగుతుంది.
1 /5

ఈ ఉద్యోగాలకు దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి గడువు ఫిబ్రవరి 14తో ముగియనుంది. ఫీజు చెల్లించడానికి ఫిబ్రవరి 16 వరకు అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఆసక్తి ఉన్న అభ్యర్థులు ఆలస్యం చేయకుండా వెంటనే అప్లై చేయాలి. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో 1,060 పోస్టులు, తెలంగాణలో 608 పోస్టులు ఖాళీగా ఉన్నాయి. మిగతా పోస్టులు ఇతర రాష్ట్రాల్లో ఉన్నాయి.

2 /5

అర్హత విషయానికి వస్తే, అభ్యర్థి కనీసం టెన్త్ ఉత్తీర్ణత సాధించి ఉండాలి. అలాగే వయసు 18 నుంచి 40 సంవత్సరాల మధ్య ఉండాలి. వయస్సులో రిజర్వేషన్ వర్గాలకు ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం సడలింపులు ఉంటాయి. కంప్యూటర్ ప్రాథమిక పరిజ్ఞానం ఉండటం కూడా అవసరం. స్థానిక భాషపై అవగాహన ఉండాలి.

3 /5

ఎంపిక ప్రక్రియ పూర్తిగా మెరిట్ ఆధారంగా ఉంటుంది. టెన్త్ తరగతి మార్కుల శాతం ఆధారంగా జాబితా విడుదల చేస్తారు. ఎలాంటి రాత పరీక్ష లేదా ఇంటర్వ్యూ ఉండదు. అందువల్ల మంచి మార్కులు సాధించిన వారికి ఇది మంచి అవకాశం.

4 /5

జీతం పోస్టును బట్టి వేరుగా ఉంటుంది. బీపీఎం పోస్టుకు సుమారు రూ.12,000 నుంచి రూ.29,380 వరకు జీతం ఉంటుంది. జీడీఎస్, ఏబీపీఎం పోస్టులకు రూ.10,000 నుంచి రూ.24,470 వరకు వేతనం ఉంటుంది. ఇతర అలవెన్సులు కూడా వర్తిస్తాయి.

5 /5

ప్రభుత్వ రంగంలో పని చేయాలనుకునే యువతకు ఇది మంచి అవకాశం. తక్కువ అర్హతతో, ఎగ్జామ్ లేకుండా ఉద్యోగం పొందే అవకాశం రావడం అరుదు. కాబట్టి అర్హత ఉన్న వారు అధికారిక వెబ్‌సైట్‌లోకి వెళ్లి దరఖాస్తు చేయాలి. పూర్తి వివరాలు మరియు అప్లికేషన్ కోసం పోస్టాఫీస్ అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ను సందర్శించండి.

Central Govt Jobs 2026 Post Office Recruitment 28740 Posts GDS Recruitment 2026 BPM ABPM Vacancy Government Jobs Without Exam

Next Gallery

Vijay Deverakonda First Girlfriend: విజయ్ దేవరకొండకి మరో గర్ల్‌ఫ్రెండ్ ఉందా? హీరో పక్కన &#039;మిస్టరీ&#039; గర్ల్ ఎవరో తెలుసా?