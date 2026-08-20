8th Pay Commission Latest Updates: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు వేతన సవరణ ప్రయోజనాలు కల్పించే 8వ వేతన సంఘం విధివిధానాలపై కేంద్ర ప్రభుత్వం లోక్సభ వేదికగా స్పష్టమైన ప్రకటన చేసింది. ఎంపీ మన్నాలాల్ రావత్ అడిగిన లిఖితపూర్వక ప్రశ్నలకు కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ సహాయ మంత్రి పంకజ్ చౌదరి కీలక వివరాలను వెల్లడించారు.
8వ కేంద్ర వేతన సంఘం ఏర్పాటుకు ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలిపిందా..? ఒకవేళ తెలిపితే.. ఆ సంఘం ఏర్పాటు తేదీ, ఛైర్పర్సన్, సభ్యుల వివరాలను వెల్లడించాలని ఎంపీ మన్నాలాల్ రావత్ అడిగారు. ఈ ప్రశ్నకు మంత్రి పంకజ్ చౌదరి సమాధానం ఇచ్చారు.
2025 నవంబర్ 3న జారీ చేసిన ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులు ప్రకారం.. 8వ వేతన సంఘం ఏర్పాటు ప్రక్రియ పూర్తయింది. ఈ కమిషన్ బాధ్యతలను సభ్యులకు అప్పగించారు.
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కమిషన్ ఏర్పాటైన తేదీ నుంచి 18 నెలలలోపు తమ నివేదిక, సిఫార్సులను సమర్పించాల్సి ఉంటుందని కేంద్రం మంత్రి తెలిపారు. అయితే ప్రస్తుతానికి కమిషన్ నుంచి ఎలాంటి మధ్యంతర లేదా తుది నివేదిక ప్రభుత్వానికి అందలేదన్నారు.
నవంబర్ 3, 2025 నాటి గెజిట్ నోటిఫికేషన్ ప్రకారం.. ఉద్యోగుల బేసిక్ పే సవరణ, కరవు భత్యం (DA), ఇతర అలవెన్సులు, పెన్షన్, కుటుంబ పెన్షన్ విధానాలు, ఉద్యోగ సేవా నిబంధనలను కూలంకషంగా అధ్యయనం చేసి ఈ కమిషన్ మార్గదర్శకాలను ఖరారు చేయనుందన్నారు.
లబ్ధిదారుల సంఖ్య:
కేంద్ర ప్రభుత్వ సాధారణ ఉద్యోగులు: సుమారు 35.77 లక్షలు (01.03.2026 నాటి లెక్కల ప్రకారం) పెన్షనర్లు / కుటుంబ పెన్షనర్లు: దాదాపు 33.76 లక్షలు (రక్షణ రంగాన్ని మినహాయించి, 31.12.2025 నాటికి)
కొత్త పే కమిషన్ ఏర్పాటులో రక్షణ రంగ సిబ్బందితో పాటు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న దాదాపు 70 లక్షల మందికి పైగా సివిల్ ఉద్యోగులు, రిటైర్డ్ సిబ్బందికి లబ్ధి చేకూరనుంది.