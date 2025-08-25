English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Govt Scheme: మహిళలకు అద్భుత అవకాశం.. 2.75 లక్షల మందికి రుణాలు.. కొత్త పథకంలో రూ.కోటి రుణం..!!


Govt Scheme: మహిళలకు ఆర్థికంగా ఎదిగేందుకు కేంద్రంలోని మోదీ సర్కార్ సరికొత్త పథకాలను తీసుకువస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. వాటిలో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన స్కీమ్ స్టాండప్ ఇండియా. ఈస్కీమ్ ద్వారా సొంతంగా వ్యాపారం చేయాలని ప్లాన్ చేస్తున్నవారు..ఇప్పటికే చిన్న వ్యాపారం నడిపే మహిళలతోపాటు ఎస్సీ, ఎస్టీ వర్గానికి చెందిన వారు కూడా నేరుగా ప్రయోజనం పొందే ఛాన్స్ ఉంటుంది. బిజినెస్ మొదలు పెట్టేందుకు లేదా దాన్ని విస్తరించేందుకు రూ. 10లక్షల నుంచి రూ. 1కోటి వరకు లోన్ తీసుకునే ఛాన్స్ కల్పిస్తోంది. 
1 /6

ఈ స్కీమ్ మొదలైన దగ్గర నుంచి ఇప్పటి వరకు సుమారు 2.75లక్షల మంది లోన్స్ తీసుకున్నారు. మొత్తం రూ. 62,791 కోట్లు పలు బ్యాంకుల ద్వారా విడుదలైనట్లు కేంద్రప్రభుత్వం పార్లమెంట్ లో ప్రకటించింది. ఈస్కీమ్ 2016 ఏప్రిల్ 5వ తేదీన అధికారికంగా ప్రారంభం అయ్యింది. 9ఏళ్ల కాలంలోనే లక్షలాది మంది మహిళలు, ఎస్సీ, ఎస్టీ వర్గాలకు చెందినవారు దీని ద్వారా తమ కలలను సాకారం చేసుకున్నారు. ఇప్పుడు మీరు కూడా ఈ అవకాశాన్ని అస్సలు వదులుకోకూడదు. 

2 /6

స్టాండప్ ఇండియా స్కీమ్ ప్రధాన ఉద్దేశ్యం మహిళలను వ్యాపార రంగంలోకి తీసుకువచ్చి వారికి చేయూతనివ్వడం. మన దేశంలో చాలా మంది మహిళలు ప్రతిభ కలిగి ఉన్నా పెట్టుబడి లేక వ్యాపారం మొదలుపెట్టలేపోతున్నారు. అలాంటి వారికి ఈ పథకం బంగారు బాట అని చెప్పవచ్చు. గ్రీన్ ఫీల్డ్ ఎంటర్ ప్రైజెస్, మాన్యుఫాక్చరింగ్ యూనిట్లు, సర్వీసులు, వ్యవసాయ అనుబంధ రంగాలు ఇవన్నీ కూడా ఈ లోన్ తోనే ప్రారంభించవచ్చు. 

3 /6

మహిళలు, ఎస్సీ, ఎస్టీ వర్గాలకు చెందిన వారు కనీసం 18ఏళ్ల వయస్సు ఉండాలి. వ్యాపారం కోసం 10 నుంచి 15శాతం ఇన్వెస్ట్ చేయాలి. మిగతా అంతా కూడా బ్యాంకు లోన్ అందిస్తుంది. ఈ లోన్ మరో ప్రత్యేకత ఏంటంటే మొదటి 18 నెలలు మీకు ఎలాంటి చెల్లింపులు చేయాల్సిన పని ఉండదు. దాన్ని మారటోరియం అని అంటుంటారు. అంటే వ్యాపారం బాగా స్థిరపడే వరకు మీపై ఎలాంటి భారం ఉండదని అర్థం. ఆ తర్వాత 7ఏళ్ల లోపు సులభ వాయిదాల్లో లోన్ చెల్లించాల్సి వస్తుంది. 

4 /6

ఇక ఒక కండిషన్ ఉంది. వ్యాపారం కనీసం 51శాతం వాటా మహిళలు లేదా ఎస్సీ, ఎస్టీ వర్గం వ్యక్తుల పేరుపై ఉండాలి. గతంలో ఎలాంటి లోన్ డీఫాల్ట్ అయి ఉండకూడదు. సిబిల్ స్కోర్ కూడా పరిగణలోనికి తీసుకుంటారు. ఇవన్నీ ఉంటే సరిగ్గా ఉంటేనే లోన్ ఇవ్వడానికి బ్యాంకులు ముందుకు వస్తాయి.

5 /6

ఇప్పటికే కేంద్రం ప్రకటించిన వివరాల ప్రకారం చూసినట్లయతే గత ఆర్థిక ఏడాదిలోనే వేలాది మంది ఈ స్కీమ్ నుంచి లబ్ది పొందారు. రైతులు, మహిళలు, యువ పారిశ్రామిక వేత్తలు ఈ లోన్ తో కొత్త వ్యాపారాలు మొదలు పెట్టారు. వీరంతా కూడా సమాజానికి ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు.   

6 /6

మీరు కూడా ఈ స్కీము దరఖాస్తు చేసుకోవాలనుకుంటే అధికారిక వెబ్ సైట్  www.standupmitra.in ద్వారా డైరెక్టుగా అప్లయ్ చేసుకోవచ్చు. మీ వ్యక్తిగత వివరాలు, బిజినెస్ ఐడియా, పెట్టుబడి వివరాలు ఇస్తే సరిపోతుంది. ఆ తర్వాత బ్యాంకు అధికారులు మీకు మార్గనిర్దేశం చేస్తుంటారు. మొత్తం మీద ఈ స్కీమ్ మహిళలకు ఒక వరం వంటిందని చెప్పవచ్చు.  

Central Loan Scheme for Women Central Loan Scheme for Women Prime Minister's Scheme for Women Special Scheme for Women Startup India Scheme for Women Startup India Scheme Eligible Startup Scheme central govt scheme telugu news Business News Zee Telugu News

Next Gallery

Samantha: నాగచైతన్య - సమంత విడాకులపై స్పందించిన చైతూ మేనత్త..